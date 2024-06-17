为了简化并加速向 Maximo Application Suite 的迁移，Quant 聘请了其值得信赖的合作伙伴 AFRY 和 IBM。

“我们与 AFRY 合作已有四年多，他们已成为我们最有价值的战略合作伙伴之一。”Bergdahl 评论道，“AFRY 是我们 Maximo 解决方案的服务集成商，为我们提供从配置、维护和运营到技术支持、开发和概念验证项目等方方面面的支持。我们拥有一支精干的数字团队，因此与 AFRY 这样值得信赖的合作伙伴一起增强我们的能力，是我们的主要优势。我们合作过程中的不同视角（包括 Quant 带来的维护行业专业知识）为我们的成功做出了巨大贡献。”

为了巩固这段新合作关系，来自 Quant、AFRY 和 IBM 的联合项目团队参观了位于德国慕尼黑的 IBM Innovation Studio。项目团队与 Innovation Studio 的 IBM 工业 4.0 专家密切合作，以规划 Quant 的转型之旅。

“在项目的最初阶段与 Quant、AFRY 和 IBM 的利益相关者会面非常有价值。”Bergdahl 回忆道，“我们在 IBM Innovation Studio 从多个角度探讨了该项目的挑战和机遇，包括实际情况、现场考量因素、行业最佳实践、技术可能性等。通过将 Quant、AFRY 和 IBM 的重叠能力结合在一起，我们共同为 Maximo Application Suite 创建了由价值驱动的用例。”

在与 IBM 和 AFRY 进行一系列成功的概念验证练习之后，Quant 实施了 Maximo Application Suite。新解决方案由 IBM 以托管服务的形式交付，可提供用于管理和分析资产管理数据的集成平台。

“大多数现代工业资产均配备了原始设备制造商提供的传感器，但我们的很多客户也有需要监控的旧设备。”Bergdahl 解释道，

“因此，我们为传统资产配备了物联网 [IoT] 设备，以便收集资产状况数据。目前我们会运行自己的 IoT 管理平台。通过将此功能转移到 Maximo Application Suite 中的 IBM Maximo Health，我们不仅可以更轻松地访问 2,000 个 IoT 设备的数据，还可以停用现有的 IoT 管理基础架构，从而节省时间并降低成本。”

全球推出后，所有现有 Maximo 用户均已顺利过渡到 Maximo Application Suite。

“在实施过程中，我们投入了大量时间对团队进行 IBM 解决方案最新功能的培训。”Bergdahl 证实道，“Quant、AFRY 和 IBM 的坚定承诺得到了回报。“一个团队”方法和密切协作帮助我们成功迁移至 IBM Maximo Application Suite。“

他补充说："在项目实施期间，各方都学到了很多东西。这种跨组织的学习过程未来将继续下去，因为 Quant 已被选为 Maximo Application Suite 中多个新模块的 IBM 早期采用者计划的一员。”