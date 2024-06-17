为了帮助世界各地的工业客户保持业务平稳且可持续地运行，Quant 与 IBM 以及 AFRY 合作，部署了 IBM® Maximo Application Suite 的智能资产管理、监控和预测性维护功能。借助新解决方案，Quant 可以为其全球客户提供更高效且更有效的资产管理服务，并通过与 IBM 以及 AFRY 的合作为未来的可持续发展创新奠定基础。
Quant 总部位于瑞典斯德哥尔摩，是一家全球维护服务公司，业务遍及欧洲、中东和美洲。公司拥有 3,000 多名员工，通过智能、高效的维护流程帮助客户实现资产的最大可用性。
公司方法的核心是 Quant Smart Maintenance Model：一种结合了员工知识、行业最佳实践、世界级安全管理和尖端资产管理平台的方法。
Quant 数字产品区域经理 Emil Bergdahl 解释道：“虽然我们为许多不同的行业提供服务，但所有客户都有一个共同的目标：从其资产中获得最大的商业价值。为了帮助我们的客户以环境可持续且经济高效的方式实现这一愿景，我们一直在寻找增强他们资产管理能力的方法。”
对于 Quant 来说，Smart Maintenance Model 的最高层是预测性维护，由机器学习智能和实时资产状况数据提供支持。20 多年来，公司一直使用 IBM Maximo 软件来增强其数字资产管理能力。
随着对数据驱动功能的需求不断增加，Quant 看到了通过迁移到最新一代的 IBM 解决方案（IBM Maximo Application Suite）来进一步强化其方法的机会。
Bergdahl 表示：“我们看到 Maximo Application Suite 将支持我们在单个集成平台上统一资产管理数据。除了提供客户现场所有资产的全面视图之外，新的 IBM 解决方案还可以提供由 AI 驱动的监控，支持我们的团队在潜在问题发生之前采取行动。”
统一资产管理数据，支持现场团队更有效地开展工作
物联网设备和嵌入式传感器可支持实时资产状态监控
Quant 实现了向 IBM Maximo Application Suite 的无缝迁移
为了简化并加速向 Maximo Application Suite 的迁移，Quant 聘请了其值得信赖的合作伙伴 AFRY 和 IBM。
“我们与 AFRY 合作已有四年多，他们已成为我们最有价值的战略合作伙伴之一。”Bergdahl 评论道，“AFRY 是我们 Maximo 解决方案的服务集成商，为我们提供从配置、维护和运营到技术支持、开发和概念验证项目等方方面面的支持。我们拥有一支精干的数字团队，因此与 AFRY 这样值得信赖的合作伙伴一起增强我们的能力，是我们的主要优势。我们合作过程中的不同视角（包括 Quant 带来的维护行业专业知识）为我们的成功做出了巨大贡献。”
为了巩固这段新合作关系，来自 Quant、AFRY 和 IBM 的联合项目团队参观了位于德国慕尼黑的 IBM Innovation Studio。项目团队与 Innovation Studio 的 IBM 工业 4.0 专家密切合作，以规划 Quant 的转型之旅。
“在项目的最初阶段与 Quant、AFRY 和 IBM 的利益相关者会面非常有价值。”Bergdahl 回忆道，“我们在 IBM Innovation Studio 从多个角度探讨了该项目的挑战和机遇，包括实际情况、现场考量因素、行业最佳实践、技术可能性等。通过将 Quant、AFRY 和 IBM 的重叠能力结合在一起，我们共同为 Maximo Application Suite 创建了由价值驱动的用例。”
在与 IBM 和 AFRY 进行一系列成功的概念验证练习之后，Quant 实施了 Maximo Application Suite。新解决方案由 IBM 以托管服务的形式交付，可提供用于管理和分析资产管理数据的集成平台。
“大多数现代工业资产均配备了原始设备制造商提供的传感器，但我们的很多客户也有需要监控的旧设备。”Bergdahl 解释道，
“因此，我们为传统资产配备了物联网 [IoT] 设备，以便收集资产状况数据。目前我们会运行自己的 IoT 管理平台。通过将此功能转移到 Maximo Application Suite 中的 IBM Maximo Health，我们不仅可以更轻松地访问 2,000 个 IoT 设备的数据，还可以停用现有的 IoT 管理基础架构，从而节省时间并降低成本。”
全球推出后，所有现有 Maximo 用户均已顺利过渡到 Maximo Application Suite。
“在实施过程中，我们投入了大量时间对团队进行 IBM 解决方案最新功能的培训。”Bergdahl 证实道，“Quant、AFRY 和 IBM 的坚定承诺得到了回报。“一个团队”方法和密切协作帮助我们成功迁移至 IBM Maximo Application Suite。“
他补充说："在项目实施期间，各方都学到了很多东西。这种跨组织的学习过程未来将继续下去，因为 Quant 已被选为 Maximo Application Suite 中多个新模块的 IBM 早期采用者计划的一员。”
虽然与 IBM Maximo Application Suite 的旅程才刚刚开始，但 Quant 已经在使用该解决方案管理全球 40 个客户站点的 105,000 多份资产了。公司现在开始向其技术人员推出新功能，其中包括 Maximo Mobile，这是提供即时访问运营数据的下一代平台。
“我们的技术人员非常高兴能够开始使用 Maximo Mobile。”Bergdahl 评论道，“由于该解决方案融入了 AI，因此可以直接从应用程序实时解答疑问，并帮助团队加速解决问题。Maximo Mobile 还可以更快、更轻松地捕获和记录有关资产检查的信息。最终，这将消除我们的技术人员使用纸张的需求，从而节省时间并进一步实现我们的可持续发展目标。“
通过从基于电子表格的计划迁移到 Maximo Scheduler，Quant 将支持其全球团队使用基于规则的智能自动化技术来优化其资源分配。
“借助 Maximo Scheduler，我们的规划人员将能够更高效地工作，因为调度和工单管理将在一个集成平台中进行。”Bergdahl 说，“至关重要的是，Maximo Scheduler 将支持我们对客户更加透明且清晰地传达我们为其资产管理运营带来的价值。”
通过把所有资产数据整合到一个共享平台中，Quant 将支持其团队做出数据驱动的维护决策，从而让更多客户能够释放 Quant Smart Maintenance Model 的价值。
“为了向客户提供最佳价值，我们希望站在全行业向预测性维护转型的最前沿。“Bergdahl 补充道，“通过我们与 IBM 和 AFRY 的合作，再加上 Quant 在工业维护方面的长期经验，我们有信心为客户的维护支出提供更高的资产可用性和更大的价值。”
展望未来，Quant 计划加强与 AFRY 和 IBM 的合作关系。未来合作的机会包括联合上市战略，以及围绕可持续发展的创新计划。
Quant 的首席数字官 Maja Robertsson 总结道：“以 IBM Maximo Application Suite 为基础，我们已做好准备，去探索将环境情报功能以及环境、社会和治理报告嵌入到我们的服务产品系列中的机会。AFRY 和 IBM 找到了共享我们未来愿景的合作伙伴，我们期待在未来几年深化我们的合作。“
30 多年来，Quant（链接位于 ibm.com 站外）一直是工业维护领域的市场领导者，负责维护并改进全球 400 多家设施的安全、生产和设备性能。Quant 总部位于瑞典斯德哥尔摩，是全球领先的工业维护专业服务提供商。
AFRY（链接位于 ibm.com 站外）总部位于瑞典斯德哥尔摩，是欧洲工程、设计和咨询服务的领导者，业务遍及全球。为了加速向可持续发展社会的转型，AFRY 雇佣了 19,000 名基础设施、工业、能源和数字化领域的专家，为子孙后代制定可持续发展的解决方案。
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2024 年 3 月制作于美国。
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