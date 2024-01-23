为了使其互动商务平台更灵活、更快速地部署，从而能够继续发展其业务，PCMS 将该平台迁移到 IBM Cloud®。这一业务决策的结果是，基础架构和实施成本得以降低，使公司能够向更广泛的企业销售产品。
PCMS 将其互动商务平台迁移至 IBM Cloud。该公司现在可以快速调配资源来吸引新客户，并根据需要进行扩展，以满足客户不断变化的需求。
过去，当 PCMS 有新的客户加入时，可能需要至少七周的时间来订购和设置必要的基础架构。该公司在数据中心使用物理硬件的策略，其可扩展性不足以支持其不断增长的业务。而且，企业通常不得不对其产品进行定制化更改，以适应特定的客户需求。PCMS 集团首席商务官 Jon Stretton 说道：“我们无法以所需的增长速度扩大业务规模。如果我们继续采用的单一方式，在物理数据中心的物理硬件上构建软件，利用自己的员工进行集成，我们的业务就无法发展壮大。”
PCMS 需要将其产品从本地模型转变为基于云的软件即服务 (SaaS) 模型。该公司为其 VISION Commerce Suite 寻求云基础架构。
基于与 IBM 的长期合作关系，PCMS 选择 IBM Cloud 来支持其互动商务平台 VISION Commerce Suite。该公司采用了之前在数据中心使用的体系结构，并将其复制到 IBM Cloud 上。VISION Commerce Suite 还使用 IBM® Db2® 数据库和 IBM MQ 消息传递软件，作为驱动功能和性能的关键组件。
迁移到云增加了公司基础架构的灵活性和可扩展性。PCMS 可以在短短 12-15 分钟内在 IBM Cloud Bare Metal Server 上为新客户配置新的基础架构。此外，假如客户在高峰交易期间需要额外资源，企业可以轻松添加更多处理能力。Stretton 表示：“IBM Cloud 是构建我们系统的完美方式，使我们可以根据客户的需求按秒、分钟或小时进行扩展。”
通过使用 IBM Cloud，PCMS 可以更轻松地扩展其解决方案的范围。“云带来的是前所未有的功能，我们正在积极展开研究，如何让我们的平台和 IBM Cloud 提升自身水平，服务最终客户，达成价值主张。”例如，PCMS 希望与 IBM 合作，利用 IBM Cloud Kubernetes Service 对其应用程序进行容器化。
Stretton 表示，迁移到 IBM Cloud 有助于降低希望购买 VISION Commerce Suite 的客户的进入成本，使小型企业能够“实现突破”，获得以前可能无法企及的顶级软件解决方案。因此，PCMS 已将其零售解决方案的市场扩展到中小型企业。Stretton 表示：“云使实施更经济、更简单、更快捷，为小型企业提供了一线零售商所使用的强大、可靠和灵活的解决方案。”
PCMS 还预计，迁移到云将有助于释放关键的时间和资源，将其用于产品开发和创新，这对公司的持续增长至关重要。Stretton 说：“我们不愿意承接为客户实施软件的工作。基础架构方面的繁重工作不会给零售商增加任何价值，因此我们宁愿由其他人来完成这项工作。”借助 IBM Cloud 上的基础架构，PCMS 将为新客户配置资源所需的时间从几周缩短到几分钟。
PCMS （ibm.com 外部链接）成立于 1982 年，已从一家家族企业发展成为零售、金融和其他行业的领先服务提供商以及企业和商店级软件解决方案提供商。PCMS 总部位于英国考文垂，与 50 多个国家/地区的 140 多家零售商合作。该公司是一家私营企业，拥有约 500 名员工。
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美国出品，2019 年 10 月
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