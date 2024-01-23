过去，当 PCMS 有新的客户加入时，可能需要至少七周的时间来订购和设置必要的基础架构。该公司在数据中心使用物理硬件的策略，其可扩展性不足以支持其不断增长的业务。而且，企业通常不得不对其产品进行定制化更改，以适应特定的客户需求。PCMS 集团首席商务官 Jon Stretton 说道：“我们无法以所需的增长速度扩大业务规模。如果我们继续采用的单一方式，在物理数据中心的物理硬件上构建软件，利用自己的员工进行集成，我们的业务就无法发展壮大。”

PCMS 需要将其产品从本地模型转变为基于云的软件即服务 (SaaS) 模型。该公司为其 VISION Commerce Suite 寻求云基础架构。