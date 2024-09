业务挑战 OTTO (GmbH & Co. KG) 需要一个集成的安全解决方案,为数字化转型提供安全、灵活且可扩展的环境。

结果 利用威胁管理的集中控制, 集中控制威胁管理 在 6 个月内 将误报率降低约 300% 获得 IBM Security Expert Labs 的培训和支持, 将入职时间从数月缩短到数周

业务挑战案例 寻求灵活、可扩展的安全性 70 年前,OTTO 推出目录业务时,整个产品线只有 28 双鞋。从那时起,这家德国电子商务公司就开始飞速发展。目前,该公司与 6,800 个品牌合作,提供 300 万种商品,是德国最大的家居用品在线零售商。 OTTO 成立后的几十年中,其目录业务蓬勃发展。随着 20 世纪 90 年代中期数字技术的兴起,该公司迅速做出调整,开始提供线上购物,使得在线购买商品成为可能。 该公司首次涉足在线零售业,主要由一个被称为“新媒体”的小型内部部门运营。随着电子商务对公司变得越来越重要,OTTO 开始从传统的静态、以目录为中心的后端系统迁移到更现代的基于网络的系统。 与此同时,客户数据的数量和对企业的重要性都在增加,保护客户数据的需求也随之增加。调查可疑事件的过程耗费大量人力和时间。该公司需要一种集中的方式来监控和应对整个企业的安全威胁。 为了应对这些挑战,OTTO 在本地实施了 IBM Security QRadar Security Information and Event Management (SIEM) 解决方案。使用 QRadar 解决方案,OTTO 整合并分析了整个公司 IT 基础架构的安全数据。集中式仪表板提供了潜在威胁和活动的视图,并使安全管理员能够根据需要进行分析并采取行动。该解决方案帮助公司将分析威胁的工作流程从数小时缩短到几分钟。 随着 OTTO 数字化转型的推进,该公司采用了“云就绪,云优先”战略,其安全需求也变得更加复杂。OTTO 寻求更具可扩展性的安全解决方案来适应业务增长。该公司还希望采用更灵活的许可模式,使安全团队能够专注于威胁分析、响应和改进。

借助 IBM® QRadar with Cloud,我们可以更全面地了解 IT 基础架构,从而更好地发现威胁并做出响应。 Robert Johns Senior Expert Information Security OTTO (GmbH & Co. KG)

变革案例 注重安全的协作 幸运的是,OTTO 所需的灵活性和可扩展性只需一个转移:该公司将其 QRadar 本地部署解决方案迁移到了 IBM Security QRadar on Cloud 平台。借助软件即服务 (SaaS) 产品,OTTO 能够利用其已经体验到的安全优势,同时减轻管理平台的日常运营要求。在 IBM Security Expert Labs 的协助下,OTTO 在三个月内完成了过渡。 OTTO 高级信息安全专家 Robert Johns 说道:“我们不想运营 QRadar 环境。只是想从安全分析师的角度使用它,进行分析和取证。SaaS 功能在这方面很有帮助,由于环境更加稳定,系统的运行状况也更好。” IBM Security Services 团队还在迁移期间的关键时刻展示了其价值。OTTO 安全团队面临人员短缺的问题,需要招募两名新团队成员。IBM Security Services 与 OTTO 合作,在入职培训完成后,继续顺利推进实施工作。

案例成果 旧的不去,新的不来 凭借先进的安全系统,OTTO 可以充满信心地继续创新,并将解决方案迁移到云端。Johns 说:“在实施 QRadar on Cloud 之前,运行 QRadar 环境需要占用我们安全团队多达 50% 的能力。如今,我们可以将这些时间投入到用例的改进和进一步开发中。” 利用 QRadar on Cloud 与各种云服务的开箱即用集成,还可以加快云技术的应用。作为第一个用例,该公司将事件可见性和分析扩展到其在线店面 OTTO.de 和后端系统,最近公司已将这些系统迁移到云平台。 IBM Security Services 将持续参与其中,与 OTTO 安全团队密切合作实施 QRadar,并在此过程中提供培训研讨会。Johns 说:“IBM Security Services 使我们能够将新员工的入职时间从几个月缩短到几周。同时还在半年内将误报率降低 300%。IBM Security Services 是一个宝贵的合作伙伴,它可以培训人员并行完成任务,并在这些人员无法到岗时省去昂贵的培训费用。我多了一位‘团队成员’,同时也是一位宝贵的培训师。” 展望未来,该公司正在采取双管齐下的方法进行持续的数字化转型。Johns 说:“利用 IBM QRadar for Cloud 服务,我们为两种实施方法都做好了准备。我们可以监控所有本地部署资源,也可以在云中轻松采用新的微服务系统。” 他继续说:“其次,我预计明年我们将会从自动化中获得更多好处。我们正在测试各种技术,以实现日常可重复流程的自动化,这样我们就能集中精力应对更具影响力的安全挑战。”