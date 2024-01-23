OTTO (GmbH & Co. KG)

70 年前，OTTO 推出目录业务时，整个产品线只有 28 双鞋。从那时起，这家德国电子商务公司就开始飞速发展。目前，该公司与 6,800 个品牌合作，提供 300 万种商品，是德国最大的家居用品在线零售商。

OTTO 成立后的几十年中，其目录业务蓬勃发展。随着 20 世纪 90 年代中期数字技术的兴起，该公司迅速做出调整，开始提供线上购物，使得在线购买商品成为可能。

该公司首次涉足在线零售业，主要由一个被称为“新媒体”的小型内部部门运营。随着电子商务对公司变得越来越重要，OTTO 开始从传统的静态、以目录为中心的后端系统迁移到更现代的基于网络的系统。

与此同时，客户数据的数量和对企业的重要性都在增加，保护客户数据的需求也随之增加。调查可疑事件的过程耗费大量人力和时间。该公司需要一种集中的方式来监控和应对整个企业的安全威胁。

为了应对这些挑战，OTTO 在本地实施了 IBM Security QRadar Security Information and Event Management (SIEM) 解决方案。使用 QRadar 解决方案，OTTO 整合并分析了整个公司 IT 基础架构的安全数据。集中式仪表板提供了潜在威胁和活动的视图，并使安全管理员能够根据需要进行分析并采取行动。该解决方案帮助公司将分析威胁的工作流程从数小时缩短到几分钟。

随着 OTTO 数字化转型的推进，该公司采用了“云就绪，云优先”战略，其安全需求也变得更加复杂。OTTO 寻求更具可扩展性的安全解决方案来适应业务增长。该公司还希望采用更灵活的许可模式，使安全团队能够专注于威胁分析、响应和改进。