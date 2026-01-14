对于任何大型医疗保健网络来说，扩展个性化通信都是一项挑战，拉丁美洲最大的肿瘤专科集团 Oncoclínicas&Co 也不例外。

该组织运营着 140 多个部门，每年为数十万名患者提供服务，在管理频繁且时效性强的交互方面面临着日益复杂的挑战。患者已经习惯于门诊护理的即时性和个性化关怀，但数字渠道无法打造相同的体验。碎片化系统和人工流程导致延误和高断线率，致使组织难以维持患者所期望的无缝且周到的服务。

为了保持人性化服务和无障碍体验的声誉，Oncoclínicas 需要统一通信模式、自动执行日常任务并建立更快捷、更可靠的连接，同时不增加运营复杂性。

Oncoclínicas&Co 客户体验经理 Paula Soares 表示，“在 Oncoclínicas&Co，我们的使命已超越技术治疗层面。我坚信，每位患者不仅应获得卓越的临床治疗，还应体验人性化、敏捷且细致的护理服务。”