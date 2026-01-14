Oncoclínicas&Co 助力企业与 IBM watsonx 实现快捷、互联的服务整合
对于任何大型医疗保健网络来说，扩展个性化通信都是一项挑战，拉丁美洲最大的肿瘤专科集团 Oncoclínicas&Co 也不例外。
该组织运营着 140 多个部门，每年为数十万名患者提供服务，在管理频繁且时效性强的交互方面面临着日益复杂的挑战。患者已经习惯于门诊护理的即时性和个性化关怀，但数字渠道无法打造相同的体验。碎片化系统和人工流程导致延误和高断线率，致使组织难以维持患者所期望的无缝且周到的服务。
为了保持人性化服务和无障碍体验的声誉，Oncoclínicas 需要统一通信模式、自动执行日常任务并建立更快捷、更可靠的连接，同时不增加运营复杂性。
Oncoclínicas&Co 客户体验经理 Paula Soares 表示，“在 Oncoclínicas&Co，我们的使命已超越技术治疗层面。我坚信，每位患者不仅应获得卓越的临床治疗，还应体验人性化、敏捷且细致的护理服务。”
Oncoclínicas 与 IBM 和 IBM 业务合作伙伴 PROA.AI——巴西会话式 AI 和智能自动化领域的领导者通力合作，重新设计其数字互动模式，并跨渠道提供快速、一致的支持。在 PROA.AI 的帮助下，Oncoclínicas 已将生成式 AI (gen AI) 和自动化功能集成至其数字渠道。PROA.AI 还助其在统一的治理框架下整合 IBM® watsonx 产品组合和 IBM® Cloud Pak 技术堆栈。
该解决方案充分利用 IBM® watsonx.ai 工作室推进自然语言处理和生成式 AI 项目。此外，该方案还包括适用于工作流自动化的 IBM® Cloud Pak for Business Automation、Robotic Process Automation (RPA) 以及 IBM® Cloud Pak for Integration，后者可将 WhatsApp、聊天和电子邮件整合至单一的安全框架之下。Oncoclínicas 还实施了一项治理方案，以满足巴西 LGPD 等监管要求并加强信任。
该解决方案的架构支持实时响应、自动调度和主动更新，有助于简化流程并大规模提升参与度。除了提高效率外，这项举措还有助于恢复交互时间和信心，通过技术优化患者参与度。“得益于团队的不懈努力和创新解决方案的贯彻落实，我们已优化流程并确保在每个环节为患者提供支持。”Soares 补充道。
该解决方案已在 Oncoclínicas 的每次交互中发挥显著作用。
这一转型由 IBM 与 PROA 合作推进，展示了 AI 与自动化技术如何扩展可访问性与响应能力，将线下交互的即时性与可靠性融入每个数字接触点。“得益于团队的不懈努力和创新解决方案的贯彻落实，我们不仅能够优化流程，还能确保患者在治疗的每个阶段都得到体贴周到的护理服务。”Soares 总结道。
Oncoclínicas&Co 成立于 2010 年，是拉丁美洲最大的综合肿瘤专科网络，在巴西 40 个城市运营 140 多个部门。该公司每年需完成近 70 万例治疗，因其卓越的临床技术、创新精神和以患者为中心的护理服务而备受认可。
PROA.AI 于 2016 年在圣保罗成立，是巴西会话式 AI 和智能自动化领域的领导者。其客户服务和流程编排解决方案由 IBM 提供技术支持，以打造安全、可扩展且人性化的数字体验。
