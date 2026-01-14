提升沟通成效，优化患者参与度

Oncoclínicas&Co 助力企业与 IBM watsonx 实现快捷、互联的服务整合

一位老妇人和一名护士一同注视着平板电脑
满足患者对快捷、互联服务的期望

对于任何大型医疗保健网络来说，扩展个性化通信都是一项挑战，拉丁美洲最大的肿瘤专科集团 Oncoclínicas&Co 也不例外。

该组织运营着 140 多个部门，每年为数十万名患者提供服务，在管理频繁且时效性强的交互方面面临着日益复杂的挑战。患者已经习惯于门诊护理的即时性和个性化关怀，但数字渠道无法打造相同的体验。碎片化系统和人工流程导致延误和高断线率，致使组织难以维持患者所期望的无缝且周到的服务。

为了保持人性化服务和无障碍体验的声誉，Oncoclínicas 需要统一通信模式、自动执行日常任务并建立更快捷、更可靠的连接，同时不增加运营复杂性。

Oncoclínicas&Co 客户体验经理 Paula Soares 表示，“在 Oncoclínicas&Co，我们的使命已超越技术治疗层面。我坚信，每位患者不仅应获得卓越的临床治疗，还应体验人性化、敏捷且细致的护理服务。”
该案例的成功印证了我们致力于改善患者体验，将其置于所有行动核心的承诺。
Gabriela Siqueira e Paula Soares 客户体验管理 Oncoclínicas&Co
利用自动化和 AI 技术重构患者支持服务

Oncoclínicas 与 IBM 和 IBM 业务合作伙伴 PROA.AI——巴西会话式 AI 和智能自动化领域的领导者通力合作，重新设计其数字互动模式，并跨渠道提供快速、一致的支持。在 PROA.AI 的帮助下，Oncoclínicas 已将生成式 AI (gen AI) 和自动化功能集成至其数字渠道。PROA.AI 还助其在统一的治理框架下整合 IBM® watsonx 产品组合和 IBM® Cloud Pak 技术堆栈。

该解决方案充分利用 IBM® watsonx.ai 工作室推进自然语言处理和生成式 AI 项目。此外，该方案还包括适用于工作流自动化的 IBM® Cloud Pak for Business Automation、Robotic Process Automation (RPA) 以及 IBM® Cloud Pak for Integration，后者可将 WhatsApp、聊天和电子邮件整合至单一的安全框架之下。Oncoclínicas 还实施了一项治理方案，以满足巴西 LGPD 等监管要求并加强信任。

该解决方案的架构支持实时响应、自动调度和主动更新，有助于简化流程并大规模提升参与度。除了提高效率外，这项举措还有助于恢复交互时间和信心，通过技术优化患者参与度。“得益于团队的不懈努力和创新解决方案的贯彻落实，我们已优化流程并确保在每个环节为患者提供支持。”Soares 补充道。
这个富有远见的项目代表了我们以综合且可持续的方式提升患者体验的不懈追求。我们对许多人的生活产生了正面影响，我对此深感自豪。
Gabriela Siqueira e Paula Soares 客户体验管理 Oncoclínicas&Co
大规模提升患者沟通成效

该解决方案已在 Oncoclínicas 的每次交互中发挥显著作用。

  • 借助 IBM Cloud Pak for Integration 和 IBM Cloud Pak for Business Automation 的自动调度和集中渠道功能，将平均等待时间减少 98%，从而实现近乎即时的确认和更新
  • 得益于 IBM Cloud Pak for Integration 构建的统一渠道，断线率已降低 75%，从 40% 降至 10%
  • 利用由 IBM Cloud Pak for Business Automation 驱动的主动提醒功能，将预约出席率提升 38%
  • 通过 IBM Cloud Pak for Business Automation 和 RPA，将平均处理时间缩短 45%，每年节省约 2,000 小时的运营时长，确保团队能够专注于更高价值的支持和互动
  • 利用 watsonx.ai 的对话功能，实现 90% - 100% 的自助服务流程成功率
  • 在 IBM watsonx.ai 自然语言理解以及增强安全与信任的治理方案支持下，优化数字交互流程，将患者满意度提高至 93%，这一比例已超过既定目标的 80%
  • 基于文本的交互解决率已达到 86%，最大限度减少人工干预需求

这一转型由 IBM 与 PROA 合作推进，展示了 AI 与自动化技术如何扩展可访问性与响应能力，将线下交互的即时性与可靠性融入每个数字接触点。“得益于团队的不懈努力和创新解决方案的贯彻落实，我们不仅能够优化流程，还能确保患者在治疗的每个阶段都得到体贴周到的护理服务。”Soares 总结道。
关于 Oncoclínicas&Co

Oncoclínicas&Co 成立于 2010 年，是拉丁美洲最大的综合肿瘤专科网络，在巴西 40 个城市运营 140 多个部门。该公司每年需完成近 70 万例治疗，因其卓越的临床技术、创新精神和以患者为中心的护理服务而备受认可。
关于 PROA.AI

PROA.AI 于 2016 年在圣保罗成立，是巴西会话式 AI 和智能自动化领域的领导者。其客户服务和流程编排解决方案由 IBM 提供技术支持，以打造安全、可扩展且人性化的数字体验。

 解决方案组件 IBM Cloud Pak IBM Cloud Pak for Business Automation IBM Cloud Pak for Integration IBM watsonx IBM® watsonx.ai
