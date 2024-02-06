在中国台湾地区，新冠疫情期间的应对措施在限制疫情爆发和降低死亡率方面成效显著，国家高性能计算中心 (NCHC) 通过提供超级计算机和分析方法，以及促进全台湾范围的数据共享和协作网络，帮助加快台湾地区的研究和创新。

尽管 NCHC 支持所有学科的研究，但这一传染性疾病的肆虐促使它连续推出了“科技抗病毒”计划，呼吁大学、研究机构、企业和初创公司寻找抗击 SARS-CoV-2 冠状病毒传播的新方法。迄今为止，一项备受瞩目的突破是一种听诊器，它能显示患者的呼吸，帮助医生和护士减少与可能受感染患者的密切接触，从而降低传播风险。另一个是 COVID-19 基因的进化图，有助于预测传播途径。

为了支持诸如此类的工作，以及所有领域中的数百项其他工作，NCHC 希望确保研究工作能够尽快取得进展。这也是它不断发展 Taiwania 系列超级计算机的原因，其中包括世界上功能最强大的 50 台计算机之一。这就是它提供 AI 服务的原因，包括基于 IBM® Cloud Pak for Data 的工具。这就是为什么 NCHC 最近与 IBM® Garage 合作实施 IBM Cloud Pak for Watson AIOps 解决方案，应用基于 AI 的自动化来最大限度地提高弹性和性能。