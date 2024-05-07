Lot 和 Electrolux 团队长期以来一直使用 IBM Netcool 解决方案作为其集成式全球 IT 运营管理平台来应对这两个挑战。正如 Electrolux 不断寻找新的方法来增强其家用电器一样，Lot 和团队现在也在采用 IBM Netcool 平台的当前演进版本 IBM Cloud Pak for Watson AIOps 中的 AI 驱动的自动化功能。

Lot 看到了通过使用机器学习实现 IT 中所谓事件关联的自动化，从而获得关键效率的潜力。“事件”是有关 IT 环境中无数元素功能的数据片段。它们涵盖非常广泛的现象，而且绝大多数事件并不表明存在实际问题。事件关联意味着将相关事件分组到“实例”中，以便更清楚地了解实际问题所在。

Lot 列举出一个基本示例：“想象一下，有人不小心断开了连接到十台计算机的网络路由器。这会产生 11 个不同的事件，但只有一个真正的问题：路由器需要重新连接。”这 11 个事件实际上只是一个实例。“但这只是沧海一粟，”Lot 说道，“我们每天需要查看约 100,000 个事件。”像 Lot 这样的 IT 运营经理查看实例而不是事件的速度越快，他们就能越快地查明实际问题并进行解决。Lot 生动地描述了这一点：“在这片巨大的事件海洋中，准确识别必须处理的事件以减轻压力，这非常重要。”

然而，传统上，事件关联意味着需要一个团队花费大量时间手动分析事件警报并找出关联性。“在一年内，”Lot 说道，“我们修复相同类型问题的次数是 1,000 次，而且我们已经有人花了一个小时手动管理这些活动。”现在，通过在 AI 中实施基于专业知识的规则，Electrolux 可以实现这项工作自动化并大大提升速度。

伊莱克斯才开始采用这种人工智能驱动的自动化，但 Lot 认为这是非常重要的一步。“衡量事件和事故之间的差异是实现完整人工智能管理运营的第一步，也可能是能够为自学技术带来最快投资回报的一步。”

这也不仅仅是利润问题。Lot 没有取代人类智能，而是发现了 AI 提升员工专业知识的潜力。“我们需要投资来改变我们的想法。我们必须解释为什么我们应该取消可以很好地执行这些活动的操作员进行的手动活动。”通过对每年耗费 1,000 个小时的琐碎任务实现自动化，Electrolux 不仅可以节省大部分时间，而且操作员的专业知识可以应用于更有价值、更高级别的任务。示例包括确定可馈送到 Watson AIOps 解决方案的新关联标准，或根据本地条件细化规则和操作。Lot 表示，它创造了一个良性循环：自动化节省了时间，可以重新分配节省的时间，进而丰富自动化。同时，操作员可以丰富自己的专业知识。

展望未来，Lot 正在探索监控解决方案的容器化。通过与 IBM 合作，他最近在 IBM Cloud Pak 解决方案的 Red Hat OpenShift 容器平台上完成了一个开发环境，现在他和他的团队正在 OpenShift 上测试作为容器化解决方案的 Watson AIOps 功能。目前的监控环境主要部署在本地，但 Lot 认为，在 Electrolux 的 Microsoft Azure 云平台上部署容器化版本，可能是在异构环境中提供监控更新和新功能的更高效、更有效的方法。