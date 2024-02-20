迈阿密戴德县是美国最大的县之一，由 34 个市镇组成，人口超过 260 万。以高效率和高成本效益的方式管理这样一个地域广阔、人口众多的县，对当地管理机构来说是一个持续的挑战。
迈阿密戴德县不断寻求新的方法，让该县成为市民更加宜居之地，他们意识到这是一个增进服务的绝佳机会，即通过开发更智能的方法，更好地利用其日常运作中生成和收集的大量数据。
特别是，鉴于其职权范围内的公共服务范围广泛，该县认识到，如果能在各部门之间有效地集中和共享信息，就能显著改善整个县的运作，特别是在公共安全方面。
利用犯罪模式预测模型，迈阿密戴德县的逮捕率上升了 6%
借助 IBM® Intelligent Water 技术，该县在一年内节省了 100 万美元
迈阿密戴德县企业架构服务部总监 Carmen Suarez 解释道：“我们有 26 个不同的部门，每个部门负责管理县里不同方面的事务，例如执法、交通、公园和娱乐。我们知道，某些部门拥有对其他部门特别有价值的数据，但我们缺乏有效的信息共享方式。”
我们内部生成了大量数据，而且我们有充分的机会从新的来源收集更多数据，例如全县的交通和安全摄像头。我们缺少的只是帮助我们充分利用这些数据的工具。”
迈阿密戴德县的第一步是寻找一个技术合作伙伴，帮助其将建设智慧县的愿景变为现实。
Suarez 说：“我们从上世纪 90 年代末就开始使用 IBM Cognos。因此，当我们决定进军智慧城市领域时，IBM 自然而然地成为了我们的首选。我们喜欢 IBM 的智慧城市框架，因为这个框架功能非常强大。它不仅仅是各不关联产品的集合体，而是所有产品都能作为一个套件协同工作。”
迈阿密戴德县首先实施 IBM Intelligent Water 技术来跟踪公园的漏水情况。该解决方案的设计目的是在发现漏水时随时向公园管理人员发出警报，从而最大限度地减少水资源浪费并降低成本。
Suarez 表示：“开始使用新的水资源管理解决方案后，我们第一年就节省了 100 多万美元。我们还能将这笔钱转用于以前很难获得资金支持的其他项目。这一成功给了我们信心，开始为其他业务线开发类似的解决方案。”
“有趣的是，泄漏检测系统不仅对我们的公园部门有用，它还能提醒我们的警察部门注意各种犯罪行为。例如，有人从我们的喷水灭火系统中偷走了价值不菲的铜管，有一伙人甚至从附近的公园引水来经营他们的洗车业务！”
“我们已经制定计划，着手开发更智能的执法系统，这充分说明，当我们开始真正充分利用我们的数据时，更先进的系统将成为可能。”
迈阿密戴德县决定建立一个基于 IBM Intelligent Operations Center 解决方案的实时犯罪中心。该解决方案收集并分析来自全县众多部门和系统的实时数据流，包括依赖物联网 (IoT) 技术的交通和安全摄像头。当检测到可疑活动时，它会向犯罪中心的操作员发出警报，以便他们迅速确定最佳行动方案。信息以直观的可视化和仪表板形式显示，便于解读和采取行动。
Suarez 表示：“利用 IBM Intelligent Operations Center 作为基础数据中心，我们在执法和公共安全方面取得了非凡的进步。以摄像头为例：我们正在使用 IBM Video Analytics 来识别可疑事件并生成警报。比方说，有人在公园关闭时跳过公园栅栏；IBM Video Analytics 会进行物体检测，以确定是人而不是猫，从而确定该活动是否可疑，是否值得进一步调查。所有分析和警报生成都是自动进行的，因此执法部门可以立即采取行动，而无需手动查看每个视频画面中长达数小时的录像。”
该县还将名为 ShotSpotter 的第三方枪击检测解决方案与 IBM Intelligent Operations Center 软件集成。ShotSpotter 使用嵌入在高犯罪率社区街道摄像头中的麦克风，可以检测枪声，对枪声来源进行三角定位，并通过实时犯罪中心传递信息，使警察能够更快地到达现场，并更好地保护市民免受潜在危险情况的影响。
IBM Intelligent Operations Center 还与迈阿密戴德县现有的 IBM® Cognos Analytics 解决方案集成。Suarez 说：“我们多年来一直使用 Cognos Software 来生成各种报告。现在，在 Intelligent Operations Center 收集的数据会直接输入到这些报告中，使管理层能够更详细地了解该县的最新情况。”
她补充说：“最新版本的 Cognos Analytics 的新功能非常强大，尤其是新的可视化功能，它确实可以轻松地将数据转换为一系列一目了然的图形格式。”
如今，迈阿密戴德县可以轻松地获取前所未有的丰富数据，以及利用这些数据的工具。例如，执法部门能够使用 IBM® SPSS 软件进行犯罪分析并创建预测模型。这有助于确定犯罪热点，并通过将新报告与具有相同作案手法的已知犯罪人员联系起来，为调查提供线索。Suarez 表示：“自从我们开始使用 IBM SPSS 分析犯罪以来，我们发现逮捕率提高了 6%。”
IBM Intelligent Operations Center 解决方案在迈阿密戴德县的实时犯罪中心取得成功后，该县启动了一项计划，将该平台作为整个县（包括所有 26 个部门）报告、分析和数据共享的基础。
Suarez 解释说：“我们已经开始实施一项改善公共交通网络的计划。我们正在利用分析技术来解决公交车扎堆到站的问题，即一条线路上的多辆公交车同时到达同一站点，而不是按照规定的时间间隔到达。我们使用 IBM SPSS 生成模型，预测何时可能发生公交车扎堆到站，并将信息反馈到 IBM Intelligent Operations Center。在预测到扎堆到站前一小时，操作员会收到警报，以便他们采取行动防止公共汽车扎堆到站。”
同样，迈阿密戴德县正在使用 IBM SPSS 软件来确定其消防部门的最佳资源分配。Suarez 说：“我们有一些专门的消防车和应急卡车，用于应对特定情况。但它们的数量是有限的，因此我们必须把它们安置在最有可能需要它们的地方。IBM SPSS 帮助我们预测每项资产在哪里最有价值，并且我们可以通过 IBM Intelligent Operations Center 相应地协调资源分配。”
“IBM Intelligent Operations Center 可以为县里带来广泛的潜在改进，我们整合的业务线越多，就会有越多的共享数据可供各部门参考并加强决策。”
展望未来，迈阿密戴德县希望将 IBM Intelligent Operations Center 技术与认知型 IBM® Watson 服务相结合。它们已经在试用一种名为 AVA（自动虚拟助理）的解决方案，它采用了 IBM Watson 对话技术，通过在其互联网门户上提供一个聊天机器人来增强其呼叫中心的功能，该聊天机器人可以评估用户的问题并查找适当的回复。
AVA 的下一步计划是将其直接集成到该县的呼叫中心系统中，利用 IBM Watson Speech to Text 和 IBM Watson Text to Speech 服务来理解呼叫者的问题并用口语进行回复。该县更长远的目标是提供多语言支持，帮助该县大量讲西班牙语和克里奥尔语的人口。
Suarez 表示：“通过在 IBM Intelligent Operations Center 平台上将各种大数据、认知、预测和物联网分析集成在一起，我们将能够近乎实时地了解全县各地正在发生的事情，这将能够大大提升公共安全。”
她总结道：“IBM Intelligent Operations Center 正在帮助我们，将迈阿密戴德县打造成一个更美好、更安全的生活居所、工作场所和旅游胜地。我们的执法部门和消防部门比以往任何时候都更加了解情况、反应更加迅速，而且随着我们的业务范围变得更加高效、更具成本效益，我们可以将节省下来的资金进行再投资，以进一步改善我们的服务。
迈阿密戴德县（ibm.com 外部链接）是佛罗里达州人口最多的县，人口超过 260 万，面积超过 2000 平方英里，包括迈阿密市和大沼泽地国家公园。
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美国出品，2021 年 4 月。
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