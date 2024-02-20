迈阿密戴德县的第一步是寻找一个技术合作伙伴，帮助其将建设智慧县的愿景变为现实。

Suarez 说：“我们从上世纪 90 年代末就开始使用 IBM Cognos。因此，当我们决定进军智慧城市领域时，IBM 自然而然地成为了我们的首选。我们喜欢 IBM 的智慧城市框架，因为这个框架功能非常强大。它不仅仅是各不关联产品的集合体，而是所有产品都能作为一个套件协同工作。”

迈阿密戴德县首先实施 IBM Intelligent Water 技术来跟踪公园的漏水情况。该解决方案的设计目的是在发现漏水时随时向公园管理人员发出警报，从而最大限度地减少水资源浪费并降低成本。

Suarez 表示：“开始使用新的水资源管理解决方案后，我们第一年就节省了 100 多万美元。我们还能将这笔钱转用于以前很难获得资金支持的其他项目。这一成功给了我们信心，开始为其他业务线开发类似的解决方案。”

“有趣的是，泄漏检测系统不仅对我们的公园部门有用，它还能提醒我们的警察部门注意各种犯罪行为。例如，有人从我们的喷水灭火系统中偷走了价值不菲的铜管，有一伙人甚至从附近的公园引水来经营他们的洗车业务！”

“我们已经制定计划，着手开发更智能的执法系统，这充分说明，当我们开始真正充分利用我们的数据时，更先进的系统将成为可能。”

迈阿密戴德县决定建立一个基于 IBM Intelligent Operations Center 解决方案的实时犯罪中心。该解决方案收集并分析来自全县众多部门和系统的实时数据流，包括依赖物联网 (IoT) 技术的交通和安全摄像头。当检测到可疑活动时，它会向犯罪中心的操作员发出警报，以便他们迅速确定最佳行动方案。信息以直观的可视化和仪表板形式显示，便于解读和采取行动。

Suarez 表示：“利用 IBM Intelligent Operations Center 作为基础数据中心，我们在执法和公共安全方面取得了非凡的进步。以摄像头为例：我们正在使用 IBM Video Analytics 来识别可疑事件并生成警报。比方说，有人在公园关闭时跳过公园栅栏；IBM Video Analytics 会进行物体检测，以确定是人而不是猫，从而确定该活动是否可疑，是否值得进一步调查。所有分析和警报生成都是自动进行的，因此执法部门可以立即采取行动，而无需手动查看每个视频画面中长达数小时的录像。”

该县还将名为 ShotSpotter 的第三方枪击检测解决方案与 IBM Intelligent Operations Center 软件集成。ShotSpotter 使用嵌入在高犯罪率社区街道摄像头中的麦克风，可以检测枪声，对枪声来源进行三角定位，并通过实时犯罪中心传递信息，使警察能够更快地到达现场，并更好地保护市民免受潜在危险情况的影响。

IBM Intelligent Operations Center 还与迈阿密戴德县现有的 IBM® Cognos Analytics 解决方案集成。Suarez 说：“我们多年来一直使用 Cognos Software 来生成各种报告。现在，在 Intelligent Operations Center 收集的数据会直接输入到这些报告中，使管理层能够更详细地了解该县的最新情况。”

她补充说：“最新版本的 Cognos Analytics 的新功能非常强大，尤其是新的可视化功能，它确实可以轻松地将数据转换为一系列一目了然的图形格式。”