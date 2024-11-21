国家工作场所事故保险协会 (INAIL) 是意大利的一个公共行政机构，它负责管理工作场所伤害与职业病的强制保险事宜。该机构的主要职责是通过为那些因工作活动而受伤或感染疾病的工人提供预防服务、医疗保健援助、赔偿以及重返社会支持来保护该人群。

2024 年，INAIL 在实施其资助计划“Bandi ISI”时面临一项重大挑战。该计划的新版本于 2023 年 12 月公布，而其中的预算增加了 65%，从 3 亿欧元上升为 5 亿欧元。此增长导致来自各大公司的申请量激增 50%，从而给管理系统带来巨大压力。

为确保新举措的可持续管理，该基金会决定为其客服中心和办事处配备人工智能 (AI) 虚拟助理，以便帮助各大公司完成提交与录取流程。此支持可直接通过用于访问该程序的 Web 应用程序来获取，从而降低了提交票证或致电运营支持机构的必要性。