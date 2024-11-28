简化 CIO 组织环境的必要性显而易见。因此，AI 模型和数据管理、开发和生产工作负载被转移到 IBM® watsonx 即服务（在 IBM® Cloud 上）。

现在，应用团队所需的工具和资源均由 watsonx 提供支持，以支持 AI 模型的开发和训练。甚至用于应用推理的 AI 模型的部署也由 watsonx 集成环境处理。