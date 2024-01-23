“我们知道我们必须考虑其他选择。但我们不想将数据中心搬迁到其他地方，因为我们想要迁移到云端。”Huhtamaki 全球 IT 基础设施主管 Aki Kemppi 说道。“我们希望通过云优先战略实现现代化、提高敏捷性并为未来做好准备。”
决定启动云化项目后，Huhtamaki 确定了几个重点因素来作为选择云提供商时的指导原则。第一个因素是成本管理，避免运营成本增加并延续现有许可证的优惠条款。Huhtamaki 优先考虑可扩展且安全的混合多云网络的架构设计。解决方案需要包括灾难恢复计划和退出计划，以避免供应商锁定。
另一个关键考虑因素是易于操作。“对于与我们交流过的许多云提供商，很难理解他们做事背后的逻辑。没有可见性而言。”Kemppi 说。“对于我们使用云工作的员工来说，如果我们能让他们的生活更轻松，将会减少错误数。简单性和可见性是有意义的。”
十多年来，Huhtamaki 一直在运营 VMware 平台来管理本地数据中心的工作负载。这就凸显了寻找具有 VMware 集成经验的云提供商的重要性。“与我们交流过的每个人都表示，他们的产品组合中包含 VMware 服务，但通常都是以一应万。我们需要定制性更高的解决方案、优化的许可和全方位服务，”Kemppi 说道。“在比较市场上的 VMware 选择时，我们发现 IBM Cloud 是满足我们需求的最全面的选择。”
将数据中心工作负载迁移到 IBM Cloud 以实现敏捷性，并利用数字创新实现未来的增长和可扩展性
借助 IBM Cloud 支持的 BYOL 灵活性，无需重新购买许可证，显着节省许可成本
与 IBM 和 IBM 业务合作伙伴 Managerit（ibm.com 外部链接）合作Huhtamaki 将工作负载从香港数据中心部署到新加坡的 IBM Cloud® 数据中心，这是遍布全球九个区域的 46 个 IBM Cloud 数据中心之一。IBM® 混合云解决方案专为本地访问、低延迟和经过认证的安全性而构建，使应用程序和数据库具备高度可用性、容错性和可扩展性。
IBM 的全球云加速团队为 Huhtamaki 设计了一个架构，其中包括 IBM Cloud Bare Metal Servers 和 IBM Cloud for VMware Solutions，以实现工作负载灵活性和可扩展性。该解决方案还包括 IBM Cloud Object Storage 和 IBM Gateway Appliances，前者用于灵活、可扩展地存储非结构化数据，后者可提供对网络流量的增强控制和加速性能。“与 IBM 合作的一大好处是，他们的云运营非常易于调整。”Kemppi 说。“他们调整架构来符合我们的要求，这让我很满意。”
Huhtamaki 还能够将他们现有的 VMware 许可证迁移到 IBM Cloud，因此，迁移后将不会产生额外的许可成本。“我们还希望继续使用现有的 Microsoft 许可证。”Kemppi 说。“借助 IBM Cloud，就可以像在本地使用 Microsoft 许可证一样使用它们。BYOL [自带许可证] 是我们选择此解决方案的重要原因。”
尽管 Huhtamaki 通过迁移到新加坡的 IBM Cloud 启动了云化项目，但已经制定了在欧洲进行类似迁移的计划，要将位于芬兰的数据中心迁移到法兰克福的 IBM Cloud 数据中心。"将新加坡的 IBM Cloud 与法兰克福的 IBM Cloud 连接起来的一大好处是，IBM 进行这些连接是免费的。”Kemppi 说。“如果是其他云提供商，连接成本可能非常高。”
Huhtamaki 计划使用位于新加坡和法兰克福的 IBM Cloud 数据中心作为彼此的灾难恢复站点，并结合这两个中心的管理来优化工作负载。“我不想低估我们能够在 IBM Cloud 上构建自己的网络网关这一事实，”Kemppi 说。“通过新加坡和法兰克福的合作，我们可以完全控制将两个 IBM 数据中心之间的流量路由到 Huhtamaki 网络。与其他云提供商相比，我们管理网络的方式为我们提供了巨大的控制优势。”
“所有参与方之间都存在良好的信任和沟通。IBM 会倾听我们的意见，我们也会向他们学习。”Kemppi 说道。“我们选择最好的想法来配置架构，我觉得我们做到了真正的合作，这个云解决方案就是成果。”
迁移到新加坡 IBM Cloud 数据中心的工作已完成，迁移到法兰克福的计划于 2022 年完成，Huhtamaki 已获得预期的业务收益。“我们的云成本可能略低于本地部署，但至少我们是成本中性的，这正是我们的意图。”Kemppi 说。“迁移到云可获得更多功能和敏捷性，因此，如果能够保持成本水平，就处于有利位置。”
Huhtamaki 对 IBM Cloud 在添加新服务时省时又灵活的方式表示赞赏。“如果我们需要更多磁盘空间或更多计算能力，我们只需启动它即可，”Kemppi 说。“如果我们不需要计算过去的负载，我们可以减少负载并优化成本，这是我们在本地运营中无法做到的。”
将计算工作负载转移到 IBM Cloud 数据中心可支持 Huhtamaki 的可持续核心战略业务目标。“我们与像我们一样重视可持续发展的供应商合作。通过与 IBM 这样的云提供商合作，能够尽可能高效地利用设备和电力。”Kemppi 说道。“如何发电以及如何回收设备都由 IBM 负责。这对我们来说非常重要。”
作为世界领先的纸杯生产商以及可持续和可回收食品包装领域的领导者，Huhtamaki 制定了雄心勃勃的增长目标。“既然我们的计算能力如此敏捷，我们已经准备好了。”Kemppi 说。“未来，我们可以利用 IBM Cloud 做更多的事情。”
Huhtamaki 公司（ibm.com 外部链接）成立于 100 多年前，是为全球消费者提供可持续包装解决方案的重要供应商。公司在全球 37 个国家和地区设有 113 个分支机构，拥有 19,000 多名员工。2021 年，公司净销售额达 36 亿欧元。Huhtamaki Group 总部位于芬兰埃斯波，母公司 Huhtamaki Oyj 在 Nasdaq Helsinki Ltd 上市。
Managerit（ibm.com 外部链接）总部位于芬兰鲁苏拉，提供全方位的 IT 销售服务，包括采用云解决方案保护数据中心的安全以及为员工配备新计算机。即使在挑战性更高的情况下，利用 Managerit 的服务包，也能在专业人员的帮助下为客户提供可靠且灵活的全球物流解决方案。
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美国出品，2023 年 1 月
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