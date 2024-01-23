“我们知道我们必须考虑其他选择。但我们不想将数据中心搬迁到其他地方，因为我们想要迁移到云端。”Huhtamaki 全球 IT 基础设施主管 Aki Kemppi 说道。“我们希望通过云优先战略实现现代化、提高敏捷性并为未来做好准备。”

决定启动云化项目后，Huhtamaki 确定了几个重点因素来作为选择云提供商时的指导原则。第一个因素是成本管理，避免运营成本增加并延续现有许可证的优惠条款。Huhtamaki 优先考虑可扩展且安全的混合多云网络的架构设计。解决方案需要包括灾难恢复计划和退出计划，以避免供应商锁定。

另一个关键考虑因素是易于操作。“对于与我们交流过的许多云提供商，很难理解他们做事背后的逻辑。没有可见性而言。”Kemppi 说。“对于我们使用云工作的员工来说，如果我们能让他们的生活更轻松，将会减少错误数。简单性和可见性是有意义的。”

十多年来，Huhtamaki 一直在运营 VMware 平台来管理本地数据中心的工作负载。这就凸显了寻找具有 VMware 集成经验的云提供商的重要性。“与我们交流过的每个人都表示，他们的产品组合中包含 VMware 服务，但通常都是以一应万。我们需要定制性更高的解决方案、优化的许可和全方位服务，”Kemppi 说道。“在比较市场上的 VMware 选择时，我们发现 IBM Cloud 是满足我们需求的最全面的选择。”