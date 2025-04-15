天气的不可预测性对马拉维的公民和经济产生了直接影响。该国拥有肥沃的土壤，大多数人口均以农业为生。花生是其主要作物之一，它有助于提高土壤肥力，为家庭供应食物、为国内和出口销售创收并充当牲畜饲料。

许多国家或地区的小农（经营 10 公顷或更小家庭农场的农户）都在为生计而挣扎。无法获得足够的负担得起的信贷和进入市场的机会，导致了持续的贫困循环。因此，许多农户没钱购买高质量种子，就必须种植回收的种子（基本上是谷物），而这些种子每使用一季就会失去效力。此外，许多农户仍然依赖收音机来接收一般天气预报，因为他们无法获取科技可提供的超本地天气信息。

马拉维政府向农户提供推广服务，由农业专家（即推广人员）提供关于何时、如何以及在何处种植、施肥和收获作物的建议。然而，农户与推广人员的比例很高，大约每 1,500-2,000 位农户就有 1 名推广人员。

全球非营利组织 Heifer International 旨在为这些农户提供支持。该非营利组织的全球数字技术部门 Heifer Labs 的主任 Antoinette Marie 说：“我们帮助发展中经济体的小农获得可持续的生活收入。”“我们专注于可持续发展，通过贯彻这一理念，经过长期的社区参与，农户可以自力更生。”

Heifer International 创新和新计划负责人 Elizabeth Magombo-Kabaghe 补充道：“我们根据社区的现状制定计划。在开始任何干预之前，我们都会花时间与社区沟通，了解他们的生活方式。”

Heifer 的领导层很早就认识到从季节开始前到收获及之后为农民提供支持的重要性，目标是提高产量，让农民能够获得维持生计的收入。要做到这一点，尤其是在新冠疫情爆发之后，需要加速采用数字解决方案来帮助提高作物产量并增强市场竞争力。

2021 年，Heifer 加入了 IBM® Sustainability Accelerator，这是 IBM 的一项社会创新计划，通过 AI 和专家生态系统等技术，为全球面临环境和经济压力的社区提供支持。Heifer 专注于马拉维地区，与 IBM 合作构建和开发了 OpenHarvest，这是一个开源平台，可为农户提供作物周期每个阶段的任务建议。