Formez PA 受委托开发实用的 AI 解决方案，以便有效分类公共部门的职业档案。Formez PA 与 IBM® Client Engineering 合作设计了可接入现有 RiVa 门户的 AI 驱动型高级解决方案。RiVa 的总体目标是设计、构建、实验和开发基于能力的人力资源管理 (HRM) 模型以实施战略规划和管理流程，该模型适用于所有公共行政部门且能够适应不同行业特性。这一持续协作项目旨在建立基于能力模型的战略人力资源管理统一集成式方案，同时推动公共行政部门内部劳动力市场与职业发展体系的演进。AI 可以帮助公共行政部分类职业档案，并实现职业术语标准化，从而形成跨部门的统一认知。

该解决方案充分利用 IBM watsonx® 产品组合将用户查询转换为嵌入。该解决方案利用 IBM® watsonx.ai™ 中的 Llama 大型语言模型 (LLM)，能够理解和解释自然语言请求。IBM® watsonx.data™ 对此又加以补充，它充分利用 Milvus 作为其矢量数据库，在矢量空间内执行语义搜索。这一功能使该解决方案即使在关键字不完全匹配的情况下，也能找出语义相似的专业档案。

为推进与 RiVa 门户的无缝整合，IBM-Formez 团队开发了用于开放 API 的微服务。该服务可兼作中介，调用 watsonx.ai 将用户请求转换为嵌入，并借助 watsonx.data 进行语义搜索。

该团队通过实施基于合同领域、专业维度和专业类别的过滤器，进一步增强了以用户为中心的理念，使用户能够根据特定的搜索条件进行搜索。如今，系统可以根据用户的描述为档案名称、组织目的和主要活动提供建议。在未来的迭代中，此功能预计将发展到可推荐技能和角色档案，从而进一步增强用户体验。本着持续改进和以用户为中心进行开发的精神，该解决方案还具有内置的反馈机制，用于收集用户反馈，以便随着时间的推移迭代地完善解决方案的性能。