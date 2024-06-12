沙特阿拉伯王国的经济正在转型，不再仅仅依赖石油，而正在走向多元化。在这种转变中，中小企业 (SME) 发挥着至关重要的作用，而它们的发展需要方便获得孵化器、加速器，尤其需要充足的资金支持。但是，如何切实有效地兑现这一承诺呢？
沙特阿拉伯致力于根据政府的战略计划 2030 年愿景实现经济的多元化发展（ibm.com 外部链接）。中小企业对于实现该计划至关重要，政府旨在将中小企业对 GDP 的贡献从 20% 提高到 35%。政府通过中小企业总局 (Monsha'at) 为中小企业营造了一个促进其蓬勃发展的良好环境。与 2021 年第四季度相比，截至 2022 年 6 月注册的中小企业（包括微型企业）数量达到 892,063 家，增加了 25.6%（ibm.com 外部链接）。
因此，该国中小企业对资金的需求在不断增加。中小企业面临的挑战是寻找一个可提供便捷且按需融资的平台。资金对于中小企业成为市场推动者并保持优竞争优势至关重要。这也是为其业务运营提供资金、投资增长机会、创新和创造新的就业机会的必要条件。如果无法轻松获得融资，中小企业将面临增长受阻、财务不稳定和错失机遇的局面。如果不解决便捷获取资金的问题，将会对政府增加中小企业经济参与计划产生负面影响。
Emkan Finance 是沙特阿拉伯的一家大型金融科技公司，由沙特阿拉伯最大的银行之一 Al Rajhi Bank 全资拥有。公司成立于 2020 年，现已发展成为该国领先的全渠道数字平台，提供高达 150 万沙特里亚尔的额外资金支持。此外，该平台还提供各种融资渠道，如再融资、汽车租赁、购买融资和信用卡服务等。它是一个灵活的无缝式自助服务平台，为沙特人提供便捷的贷款服务。随着该国中小企业的快速增长，Emkan 认识到扩展其成功的商业模式以满足中小企业融资需求的机会。作为数字融资领域的行业领导者，Emkan 拥有得天独厚的条件，可充分利用这一机会。
Emkan 与 IBM 合作，利用 IBM® Cloud Pak for Integration 技术，并结合 IBM® Instana 解决方案，打造了一款定制式 SME 数字融资产品，这是一种针对特定行业的金融解决方案，为中小企业提供了便捷的融资渠道。该产品以极具竞争力的利率各种中小企业提供跨渠道的快速贷款，无需繁琐的文书工作，亦无需担保人和赞助商。在使用 IBM 解决方案之前，预计完成中小企业数字融资产品需要 24 个月。在与 IBM 合作后，Emkan 能够以三倍的速度进入市场，创下历史新高。因此，Emkan 成为了第一家遵守伊斯兰金融法的本地和区域金融科技公司，开创了一种数字产品，以满足沙特阿拉伯中小企业金融需求。
为了满足中小企业日益增长的金融需求，并在竞争激烈的中小企业融资领域扩大其市场份额，Emkan 着手推出一个数字融资平台，以解决中小企业面临的痛点。该平台需要具备足够的可扩展性和稳健性，以满足中小企业在其业务各个环节中的多样化财务需求。构建这样一个平台时面临的一个主要挑战是进行一对一集成，因为当集成数量增加时，此类设置可能成为一道障碍。这是因为随着时间的推移，管理多个点对点整合会变得复杂且繁琐。此外，一对一整合在出现问题时会带来故障排除方面的挑战，并且缺乏可见性和可控性 - 所有这些都会影响 Emkan 产品的上市时间。
为了克服这些挑战，Emkan 向 IBM 寻求了解决方案。“IBM 建议我们使用 IBM Cloud Pak for Integration，来构建中小企业数字融资产品的架构。我们发现 IBM Cloud Pak for Integration 简化了混合云环境的部署、管理和维护，”AlQahtani 表示。
Emkan 利用 IBM Cloud Pak 技术加速了其现代化进程，建立了一个高度安全的连接，为各种系统和应用程序的任务关键型数据建立一个高度安全的连接。Emkan 还能够建立内部和外部系统与关键应用程序的高度安全的整合，包括核心银行业务、反洗钱 (AML) 系统、客户关系管理 (CRM) 和企业资源规划 (ERP) 整合。
为了进一步提升平台上的用户体验和使用过程，Emkan 放弃了当前的监控供应商，并集成了 IBM Instana 来监控其应用程序和基础架构的性能和运行状况。
使用 IBM Cloud Pak for Integration 和 Instana 构建中小企业数字融资产品的架构，为 Emkan 的新中小企业产品在定量和定性方面都实现积极效果。对中小企业数字融资产品提前进行有效部署，Emkan 将上市速度提高了三倍。该产品与内部和外部 API 无缝集成，为个性化服务提供市场数据可见性，使客户体验更加顺畅。Emkan 现在具备满足不断变化的客户需求的能力。这是通过持续快速、高效地构建和部署应用程序以进一步增强产品的稳健性和效率来实现的。
“通过 IBM Instana，我们可以全面了解平台的功能。我们能够实时了解应用程序的性能和基础设施指标。这还包括通过我们的应用程序和网络运营中心 (NOC) 团队监控的警报和仪表板来跟踪可能出现的潜在问题。这些数据被持续运用，以提升中小企业数字融资产品的可靠性和性能。这些优势巩固了 Emkan 在满足沙特王国中小企业财务需求方面相对于当地和区域竞争对手的市场领导者地位。”AlQahtani 说道。
中小企业数字融资平台是 Emkan 首个采用 IBM Cloud Pak for Integration 的产品。由于其在其他内部产品上的卓越性能，Emkan 已使用 IBM Cloud Pak for Integration 将其当前系统现代化为 Red Hat® OpenShift 上的云原生应用。这一举措将 Emkan的主要数字渠道（服务中小企业金融、零售金融、汽车租赁和其他领先融资产品）托管在 IBM 解决方案上。
新产品通过为中小企业提供灵活、无缝和自助式的全渠道产品，使企业能够快速、轻松获得急需资金，从而转变了 Emkan 的运营方式。此外，端到端数字化服务涵盖了新客户注册和贷款发放的全部在线流程。它还使中小企业能够更好地评估和管理其财务风险。
Emkan（ibm.com 外部链接）是一家领先的全渠道金融科技品牌，为通过个人和消费贷款寻求融资的沙特国民提供数字化融资解决方案。Emkan 由世界上最大的银行之一 Al Rajhi Bank 全资拥有，受沙特阿拉伯中央银行的授权和监督，并提供符合伊斯兰法律的解决方案。
© Copyright IBM Corporation 2023。IBM Corporation, New Orchard Road, Armonk, NY 10504
美利坚合众国制造。2023 年 8 月
IBM、IBM 徽标、IBM Cloud Pak 和 Instana 是 International Business Machines Corporation 在美国和/或其他国家或地区的商标或注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。IBM 商标的最新列表可在 ibm.com/trademark 上找到。
Red Hat 和 OpenShift 是 Red Hat, Inc. 或其子公司在美国和其他国家/地区的商标或注册商标。
本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
以上所有引用或描述的客户实例的展示取决于部分客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能取得的结果。实际的环境成本和性能特征会因具体客户配置和情况而有所不同。无法提供通用的预期结果，因为每个客户的结果将完全取决于客户的系统和订购的服务。本文档内的信息“按现状”提供，不附有任何种类的（无论是明示的还是默示的）保证，包括不附有关于适销性、适用于某种特定用途的任何保证以及非侵权的任何保证或条件。IBM 产品根据其提供时所依据的协议条款和条件获得保证。
客户负责确保对所有适用的法律和法规的合规性。IBM 不提供任何法律咨询，也不声明或保证其服务或产品确保客户遵循任何法律或法规。