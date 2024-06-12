沙特阿拉伯致力于根据政府的战略计划 2030 年愿景实现经济的多元化发展（ibm.com 外部链接）。中小企业对于实现该计划至关重要，政府旨在将中小企业对 GDP 的贡献从 20% 提高到 35%。政府通过中小企业总局 (Monsha'at) 为中小企业营造了一个促进其蓬勃发展的良好环境。与 2021 年第四季度相比，截至 2022 年 6 月注册的中小企业（包括微型企业）数量达到 892,063 家，增加了 25.6%（ibm.com 外部链接）。

因此，该国中小企业对资金的需求在不断增加。中小企业面临的挑战是寻找一个可提供便捷且按需融资的平台。资金对于中小企业成为市场推动者并保持优竞争优势至关重要。这也是为其业务运营提供资金、投资增长机会、创新和创造新的就业机会的必要条件。如果无法轻松获得融资，中小企业将面临增长受阻、财务不稳定和错失机遇的局面。如果不解决便捷获取资金的问题，将会对政府增加中小企业经济参与计划产生负面影响。

Emkan Finance 是沙特阿拉伯的一家大型金融科技公司，由沙特阿拉伯最大的银行之一 Al Rajhi Bank 全资拥有。公司成立于 2020 年，现已发展成为该国领先的全渠道数字平台，提供高达 150 万沙特里亚尔的额外资金支持。此外，该平台还提供各种融资渠道，如再融资、汽车租赁、购买融资和信用卡服务等。它是一个灵活的无缝式自助服务平台，为沙特人提供便捷的贷款服务。随着该国中小企业的快速增长，Emkan 认识到扩展其成功的商业模式以满足中小企业融资需求的机会。作为数字融资领域的行业领导者，Emkan 拥有得天独厚的条件，可充分利用这一机会。

Emkan 与 IBM 合作，利用 IBM® Cloud Pak for Integration 技术，并结合 IBM® Instana 解决方案，打造了一款定制式 SME 数字融资产品，这是一种针对特定行业的金融解决方案，为中小企业提供了便捷的融资渠道。该产品以极具竞争力的利率各种中小企业提供跨渠道的快速贷款，无需繁琐的文书工作，亦无需担保人和赞助商。在使用 IBM 解决方案之前，预计完成中小企业数字融资产品需要 24 个月。在与 IBM 合作后，Emkan 能够以三倍的速度进入市场，创下历史新高。因此，Emkan 成为了第一家遵守伊斯兰金融法的本地和区域金融科技公司，开创了一种数字产品，以满足沙特阿拉伯中小企业金融需求。