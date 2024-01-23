埃及出口开发银行 (EBank) 认识到这是一个巨大的机遇，并抓住了它。
EBank 历来是一家企业银行，通过将埃及的产品与国际市场联系起来，在支持埃及经济方面发挥了重要作用。但最近，该银行的领导人认为，它可以做得更多。
随着数字化改变了银行业，埃及和中东地区银行业市场的竞争也日趋激烈。EBank 知道它可以利用数字技术推出自己的零售银行业务，同时增强其企业服务，而不是坐以待毙，并维持其在企业银行领域的地位。
EBank 与 IBM 业务合作伙伴 Sumerge 合作，使用 IBM Cloud Pak® for Integration、 IBM Cloud Pak for Business Automation 和在 Red Hat OpenShift® 容器平台的单个集群上运行的 Red Hat® Runtimes 解决方案构建了银行即服务 (BaaS) 平台。这是整个中东和非洲地区首次部署此类系统，它大大加快了银行服务的速度，使 EBank 能够灵活地不断发展，以应对不断变化的法规和市场需求。
EBank 将银行间转账从每分钟 4 笔加快到每分钟 50 笔
它还将网上银行转账速度提高了 80%，从 10 分钟缩短到 2 分钟
大胆的竞争策略
当 EBank 的高层领导制定进军零售银行业务的计划时，他们知道，要真正对市场产生影响，银行需要提供 21 世纪最好的银行服务。他们知道技术将是关键。
Mohamed Mostafa Tawfik 是 EBank 数字银行 IT 部门主管。他和他的团队电子银行团队负责人 Ahmed Wehady 和 Mina Mouneer Shoukry 负责选择和采用能够实现银行扩张战略的技术。
实现流程自动化以提高内部效率是一个重要目标。另一个是系统间更灵活的集成。EBank 一直依赖于旧解决方案之间点对点的集成，这种架构无法支持新数字服务所需的灵活性。
“我们架构中所需的基石之一是银行即服务集成层，”Tawfik 解释说，“这样我们就可以通过添加新的数字渠道和自动化服务来更轻松地升级我们的核心银行业务能力。”
Tawfik 和团队还希望将他们的自动化和集成解决方案容器化。Tawfik 说，这存在一点风险，因为该地区的其他银行尚未采用容器化。但灵活性和成本效益方面的长期优势超过了风险。“我们知道，就可用性、可扩展性和部署而言，这是一种更好的方法。这将允许快速进入市场和提高修改能力，” Tawifk 说。“因此，我们决定成为先驱。”
随后，EBank 发布了提案请求 (RFP)，以确定合适的技术和合适的合作伙伴来帮助实施这些技术。
在与所有响应 RFP 的供应商会面后，EBank 选择与 IBM 业务合作伙伴 Sumerge 合作，这是一家总部位于开罗的国际 IT 解决方案提供商和咨询公司。
Sumerge 首席技术官 (CTO) Mohamed Nour 说：“在 RFP 阶段，EBank 的做法显然与竞争对手不同。”“他们确实希望实现数字化转型的飞跃，而我们了解这一愿景，并展示了如何构建银行即服务平台，以实现数字渠道和其他举措的创新。”
Sumerge 与 Tawfik 及其团队合作，使用 IBM Cloud Pak for Integration 和 Red Hat OpenShift 容器平台构建了容器化 API 集成层，将 EBank 的企业和零售业务渠道以及合作伙伴与其核心银行业务和其他银行系统连接起来。这些团队还使用 IBM 解决方案在集成层上构建了完整的自动清算所 (ACH) 汇款流程。“我们统一了集成要求，并在异构环境中的所有应用程序之间实现了快速、安全的连接，”Wehady 说。“它使我们能够以符合银行战略的速度灵活地进行开发、测试、完善和推广。”
在集成层项目的同时，EBank 还与 Sumerge 合作实施了 IBM Cloud Pak for Business Automation 的内容管理组件。使用这些解决方案，EBank 可以自动为客户开立账户，包括管理中央存储库中的记录和数据。
集成和自动化解决方案共同极大地提高了 EBank 的处理速度。“性能太棒了，”Shoukry 说。 “我们大大缩短了交易时间，而且每天数千笔交易也不再需要手动操作。”
EBank 和 Sumerge 团队以及 IBM 客户成功团队以灵活的方式协作，在同一个 OpenShift 集群上一起实施业务自动化和集成解决方案以及银行的数字渠道应用程序。正如 Tawfik 所描述的那样，“每个项目都相互依赖，因此我们以并行模式开发整体架构的小补丁，执行分析、开发、部署和测试，通过这种方式，我们可以不断地将规范传达给帮助我们进行数字渠道开发的第三方开发人员。”
EBank 的 IBM 客户成功经理架构师 Ahmed Azraq 也对该项目的独特性和高度协作性发表了看法：“EBank 是埃及第一家在生产中的单个 Red Hat OpenShift 集群中运行多个 IBM Cloud Paks 的企业。在整个实施过程中，我们在 IBM、Red Hat、Sumerge 和 EBank 之间发挥了一种团队精神。在某些情况下，我们要求所有四个实体密切合作，以确保及时支持 EBank 的目标。”
虽然实施仍在进行中，但该项目接受了一次重要的实际测试。埃及中央银行 (CBE) 发布一项规定，国内银行之间的所有转账都必须通过自动直通处理 (STP) 进行，以便资金可以立即从一家银行转移到另一家银行。Tawfik 说，这是一个挑战，但各团队已经做好了充分准备。“这项任务成为展示我们集成层灵活性的绝佳机会。我们建立了 STP 逻辑，并在核心银行业务、渠道、RPA 流程和全国交换机之间建立了无缝交易流程，我们比其他方案提前一年多完成了该项目。”
但是，零售银行客户为什么要加入一家老牌企业银行呢？集成、自动化和容器化对普通账户持有人意味着什么？
一方面，它们意味着更快捷的服务。过去，EBank 的跨行转账每次大约需要四分钟。现在，EBank 每分钟可处理 50 笔转账。传入的转账以前是隔夜分批处理的。现在，它们几乎是实时完成的。此外，EBank 还将网上银行转账时间从 10 分钟缩短至 2 分钟，这在零售银行市场上是一项至关重要的差异化服务。
“我们正在提供更高的客户满意度，因为我们提供快速、无缝、端到端的服务，无需排队和交货时间，”Tawfik 说。
除了速度之外，EBank 的 BaaS 平台还意味着服务的一致性和安全性的加强。客户可以在所有 EBank 渠道中获得一致且高质量的体验，而以前手动流程的自动化则确保交易安全、受监控和可追踪。
“由于这些改进适用于我们的所有渠道，这意味着我们正在增强 EBank 一直以来闻名的企业银行服务，同时也以极具竞争力的方式进入零售银行业务，”Tawfik 解释说。“展望未来，我们拥有所需的平台，可以缩短上市时间并降低集成成本，同时继续构建和增强我们的服务。”
Ebank 成立于 1983 年，其使命是推动和促进埃及农业、工业和商业等所有领域的出口。EBank 很快脱颖而出，成为埃及出口业务的核心。EBank 以客户为中心，致力于促进出口商的发展，因此赢得了许多中小企业 (SME)、个人和金融机构的信任。
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2022 年 1 月在美国制作。
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