在与所有响应 RFP 的供应商会面后，EBank 选择与 IBM 业务合作伙伴 Sumerge 合作，这是一家总部位于开罗的国际 IT 解决方案提供商和咨询公司。

Sumerge 首席技术官 (CTO) Mohamed Nour 说：“在 RFP 阶段，EBank 的做法显然与竞争对手不同。”“他们确实希望实现数字化转型的飞跃，而我们了解这一愿景，并展示了如何构建银行即服务平台，以实现数字渠道和其他举措的创新。”

Sumerge 与 Tawfik 及其团队合作，使用 IBM Cloud Pak for Integration 和 Red Hat OpenShift 容器平台构建了容器化 API 集成层，将 EBank 的企业和零售业务渠道以及合作伙伴与其核心银行业务和其他银行系统连接起来。这些团队还使用 IBM 解决方案在集成层上构建了完整的自动清算所 (ACH) 汇款流程。“我们统一了集成要求，并在异构环境中的所有应用程序之间实现了快速、安全的连接，”Wehady 说。“它使我们能够以符合银行战略的速度灵活地进行开发、测试、完善和推广。”

在集成层项目的同时，EBank 还与 Sumerge 合作实施了 IBM Cloud Pak for Business Automation 的内容管理组件。使用这些解决方案，EBank 可以自动为客户开立账户，包括管理中央存储库中的记录和数据。

集成和自动化解决方案共同极大地提高了 EBank 的处理速度。“性能太棒了，”Shoukry 说。 “我们大大缩短了交易时间，而且每天数千笔交易也不再需要手动操作。”

EBank 和 Sumerge 团队以及 IBM 客户成功团队以灵活的方式协作，在同一个 OpenShift 集群上一起实施业务自动化和集成解决方案以及银行的数字渠道应用程序。正如 Tawfik 所描述的那样，“每个项目都相互依赖，因此我们以并行模式开发整体架构的小补丁，执行分析、开发、部署和测试，通过这种方式，我们可以不断地将规范传达给帮助我们进行数字渠道开发的第三方开发人员。”

EBank 的 IBM 客户成功经理架构师 Ahmed Azraq 也对该项目的独特性和高度协作性发表了看法：“EBank 是埃及第一家在生产中的单个 Red Hat OpenShift 集群中运行多个 IBM Cloud Paks 的企业。在整个实施过程中，我们在 IBM、Red Hat、Sumerge 和 EBank 之间发挥了一种团队精神。在某些情况下，我们要求所有四个实体密切合作，以确保及时支持 EBank 的目标。”

虽然实施仍在进行中，但该项目接受了一次重要的实际测试。埃及中央银行 (CBE) 发布一项规定，国内银行之间的所有转账都必须通过自动直通处理 (STP) 进行，以便资金可以立即从一家银行转移到另一家银行。Tawfik 说，这是一个挑战，但各团队已经做好了充分准备。“这项任务成为展示我们集成层灵活性的绝佳机会。我们建立了 STP 逻辑，并在核心银行业务、渠道、RPA 流程和全国交换机之间建立了无缝交易流程，我们比其他方案提前一年多完成了该项目。”