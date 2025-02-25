在客户服务中心的运营中，操作员扮演着代表公司的重要角色，同时也是客户的第一接触点。然而，由于近期要求提高工人工资的呼声高涨，以及劳动力减少导致的劳动力短缺，这些企业正面临招聘、培训和留住操作员等业务难题。

客户服务中心的运营需要提高操作员的工作效率，从而消除对个人专业知识的依赖，并确保只需几个操作员便可实现标准化流程的效率。