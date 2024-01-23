安装 Turbonomic 混合云成本优化解决方案后，IT 运营团队终于有了单一事实来源，可以了解计算环境的运行情况。丹佛市和县服务交付经理 Nick Steensland 解释道：“我们之所以选择 IBM Turbonomic，是因为我们正在寻找一种通用语言，组织中的每个人都可以依赖它作为我们调整环境规模所需的事实来源。”此外，团队最终掌握了具体证据，可以向应用程序所有者展示其虚拟机发生过量供给的位置。Steensland 表示：“IBM Turbonomic 提供了必要的数据，让我们能够向更广泛的团队证明：过量供给不仅不能保证性能，而且实际上会使性能面临风险。”

Turbonomic 的全堆栈可见性提供了必要的数据，让团队能够向数据库管理员证明，例如，还原 CPU 核心不会牺牲系统性能。这种级别报告有助于 IT 团队在整个团队中建立信任，从而最终能够开始全面的环境规模调整工作。