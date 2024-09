丹佛,科罗拉多州首府,同时也是一个备受欢迎的旅游胜地,成立于 1858 年,如今人口已超过 70 万。目前,有 50 多个特别机构履行各种职能,为市和县提供支持。这些机构的工作离不开 IT 组织的支持。 目前,IT 团队支持各种软件和服务,涵盖许可和执法解决方案、采购软件、工资单等。IT 团队管理的虚拟化环境包括在 40 台主机上运行的 1,500 台虚拟机 (VM),目前团队正在将部分工作量迁移到公共云。 过去,IT 运营团队使用不同的监视工具来了解环境的性能,并确定何时何地需要重新分配资源。当出现性能问题时,他们依靠手动干预来诊断根本原因并确定解决方案。此外,当应用程序所有者向 IT 团队请求分配资源以获取新服务时,他们往往会高估自己的需求。与许多组织一样,丹佛的 IT 组织内部存在一种误解,认为过量供给可以确保应用程序性能。遗憾的是,IT 运营团队没有一种工具可以标识过量供给的位置,并评估缩减规模是否能支持更好的应用程序性能。这时,IT 运营团队开始探索IBM® Turbonomic®混合云成本优化解决方案。

性能管理 丹佛依靠 IBM Turbonomic 来确保 1,500 台虚拟机 (VM) 的性能 提高效率 在 Turbonomic 的帮助下,团队的 CPU 和 RAM 使用量减少了 33%

我们之所以选择 IBM Turbonomic,是因为我们正在寻找一种通用语言,组织中的每个人都可以依赖它作为我们调整环境规模所需的事实来源。 Nick Steensland Service Delivery Manager City and County of Denver, CO

实施 AI 驱动的混合云成本优化 安装 Turbonomic 混合云成本优化解决方案后,IT 运营团队终于有了单一事实来源,可以了解计算环境的运行情况。丹佛市和县服务交付经理 Nick Steensland 解释道:“我们之所以选择 IBM Turbonomic,是因为我们正在寻找一种通用语言,组织中的每个人都可以依赖它作为我们调整环境规模所需的事实来源。”此外,团队最终掌握了具体证据,可以向应用程序所有者展示其虚拟机发生过量供给的位置。Steensland 表示:“IBM Turbonomic 提供了必要的数据,让我们能够向更广泛的团队证明:过量供给不仅不能保证性能,而且实际上会使性能面临风险。” Turbonomic 的全堆栈可见性提供了必要的数据,让团队能够向数据库管理员证明,例如,还原 CPU 核心不会牺牲系统性能。这种级别报告有助于 IT 团队在整个团队中建立信任,从而最终能够开始全面的环境规模调整工作。

在确保性能的同时提高效率 自开始这项数据中心整合工作以来,IT 运营团队已经能够在确保性能的同时,将 CPU 和 RAM 使用率降低 33%。他们还改进了规划过程。现在,当应用程序所有者向团队请求资源时,团队可以利用历史数据来确定实际分配的资源量。此外,团队还可以密切观察使用率,并在适当的时候调整规模。事实证明,当团队尝试依靠现有基础设施来部署新服务时,这种功能非常有用。新主机的成本可能超过 3 万美元。通过提高现有基础架构的使用率,团队能够确保应用程序性能,并在没有其他选择之前避免投资新服务器。 在旅程的这个阶段,团队依靠 Turbonomic 的 AI 功能为其虚拟化环境提供资源分配建议。其目标是在未来 12 个月内在该环境及公共云环境中实施自动化操作。在实施这一转变的过程中,团队将继续遵循章程,以最大程度地减少开支,同时确保员工和居民始终享有卓越的最终用户体验。