Copel 负责为巴西巴拉那州 450 多万用户供电。与任何现代经济一样，如果没有电力，这个充满活力、欣欣向荣的地区将受到严重影响。因此，作为服务提供商，Copel 核心业务系统性能和可用性表现不佳可能会造成严重影响。

除公用事业服务外，Copel 还向超过 20 万用户提供宽带互联网服务，用户数字还在不断快速增长，这是该公司另一项带来重要经济营收的服务项目。预计业务仍将快速增长，IT 团队认识到，现有的服务器基础架构已无法满足日益增长的需求。

在 IT 用语中，“保持灯亮”意味着确保现有系统继续以最佳状态运行；对 Copel 而言，这句话的字面意义也极为重要。该公司知道，随着工作量的增加，性能问题也会不断加剧，因此需要升级其服务器，确保向家庭和企业顺利供电和提供宽带。

Copel 技术支持分析师 Vicente Sloboda 解释道：“Copel 公司的 IT 战略要求每五年更新一次硬件，以便符合保证和支持条款。持续的业务扩张开始导致性能问题，此次更新早就应该提上日程。

我们的核心应用程序，尤其是计费系统，严重依赖 Oracle Database，而我们已经没有足够的硬件资源来达到我们所需的性能水平。我们估计，未来五年我们的 Oracle Database 工作负载将以每年 15% 左右的速度增长，现在的状况显然难以为继。”