面对两位数的业务增长，能源公司 Copel 需要确保核心系统能够应对挑战。通过升级到两台 IBM® Power® Systems E880C 服务器，该公司在无需额外成本的情况下为其 Oracle Database 工作负载增加了 49% 的容量，并将备份时间缩短了 43%，从而延长了关键应用程序的正常运行时间。
Copel 负责为巴西巴拉那州 450 多万用户供电。与任何现代经济一样，如果没有电力，这个充满活力、欣欣向荣的地区将受到严重影响。因此，作为服务提供商，Copel 核心业务系统性能和可用性表现不佳可能会造成严重影响。
除公用事业服务外，Copel 还向超过 20 万用户提供宽带互联网服务，用户数字还在不断快速增长，这是该公司另一项带来重要经济营收的服务项目。预计业务仍将快速增长，IT 团队认识到，现有的服务器基础架构已无法满足日益增长的需求。
在 IT 用语中，“保持灯亮”意味着确保现有系统继续以最佳状态运行；对 Copel 而言，这句话的字面意义也极为重要。该公司知道，随着工作量的增加，性能问题也会不断加剧，因此需要升级其服务器，确保向家庭和企业顺利供电和提供宽带。
Copel 技术支持分析师 Vicente Sloboda 解释道：“Copel 公司的 IT 战略要求每五年更新一次硬件，以便符合保证和支持条款。持续的业务扩张开始导致性能问题，此次更新早就应该提上日程。
我们的核心应用程序，尤其是计费系统，严重依赖 Oracle Database，而我们已经没有足够的硬件资源来达到我们所需的性能水平。我们估计，未来五年我们的 Oracle Database 工作负载将以每年 15% 左右的速度增长，现在的状况显然难以为继。”
Copel 的 IT 团队保持开放态度，考虑了多种可能的解决方案，包括基于 x86 的服务器。该团队得出结论，升级其现有的 IBM Power Systems 布局，是最具成本效益的选择，因此将其 Oracle Database 从两台配备 128 个 IBM POWER7® 处理器内核的 IBM Power® Systems 795 服务器，迁移到两台配备 128 个 IBM POWER8® 内核的 IBM Power Systems E880C 服务器。
与 IBM 的合作，使得迁移到新的 IBM Power Systems 硬件的过程快速而顺利，根据 IBM 硬件维护协议，Copel 现在可以获得持续的技术支持。IBM 业务合作伙伴 ASSET IT（链接位于 ibm.com 外部）提供了系统设计、谈判和实施方面的支持。
Vicente Sloboda 继续说道：“我们对竞争解决方案选项进行了全面的业务案例分析，结果表明，与另一个最具价值的竞争对手相比，继续使用 IBM Power 将为我们节省 200 万美元的迁移和硬件成本。POWER8 处理器内核的性能比以前的技术提高了大约 70%，我们可以在更少的内核上运行相同的 Oracle Database 工作负载。
“我们对 IBM 的技术支持非常满意。在我们的行业中，服务中断就是严重影响企业生存的大事，因此保持核心系统始终可靠运行至关重要。不论我们遇到何种类型的问题，IBM 总是能够快速有效地解决挑战并降低风险。”
Copel 使用其 IBM Power Systems 795 和 IBM Power Systems E880C 服务器来实施 Power Enterprise Pool，这一组服务器可以共享移动型、容量随需应变的处理器资源和内存资源。Vicente Sloboda 表示：“Power Enterprise Pool 配置使我们能够从 IBM Power Systems 的投资中获得更大的灵活性。”
自从部署了两台新的 IBM Power Systems E880C 服务器后，Copel 核心系统的效率和性能都得到了提高，帮助公司为数百万客户提供了极其可靠的服务。
Vicente Sloboda 指出：“IBM Power Systems 服务器显著提高了 Oracle Database 在高峰时段的响应能力，在此期间有多达 2,000 个并发业务用户访问系统。另外，过去需要长达 14 小时的备份操作现在可以在 8 小时内完成，时间减少了 43%。这意味着我们通常可以在一夜之间完成备份，而不会有中断白天运营的风险。”
在 IBM Power Systems 上运行 Oracle Database 的一个主要好处是减少了对 Oracle 许可证的需求。
Vicente Sloboda 说道：“Oracle 的许可证费用是根据处理器内核数计算的，因此使用的内核数越少，费用就越低。由于每个 IBM POWER8 内核比先前的处理器内核能够执行多达 70% 的工作，因此我们可以在更少的内核上执行现有的 Oracle 工作负载，并释放 49% 的 Oracle 许可，用于未来其他领域的部署。借助 IBM Power Systems 服务器，我们希望在未来五年内无需购买新的 Oracle 许可证，就能从容应对预计 15% 的年增长率。”
随着新的 IBM Power Systems E880C 服务器的就位和良好运行，Copel 可以从之前对 IBM Power Systems 795 服务器的投资中不断获得价值。展望未来，Copel 现在确信，公司已经拥有了合适的基础架构来支持业务的发展。
Vicente Sloboda 说：“我们现在使用基于 IBM POWER7 的服务器作为开发环境。这些机器现在仍然非常强大，IBM 硬件的使用寿命对于我们的 IT 部门来说是一笔宝贵的资产，可用于开发未来的应用程序，以增强我们现有的核心软件。
IBM 和 Oracle 帮助我们奠定了坚实的基础，确保为超过 450 万客户提供可靠的电力，”Vicente Sloboda 总结道。“凭借他们的组合技术，我们可以保持作为区域基础设施骨干企业的地位，而解决方案的可扩展性意味着我们可以根据不断增长的需求继续扩大我们的服务。”
Companhia Paranaense de Energia (Copel)（链接位于 ibm.com 外部）是巴西巴拉那州的一家电力和电信供应商。Copel 成立于 1954 年，于 1994 年上市，并于 1997 年成为巴西电力行业第一家在纽约证券交易所上市的公司。Copel 拥有超过 8,500 名员工，直接为 395 个城市的 450 万客户提供服务，其中包括 350 万户家庭、82,000 个工业厂房、382,000 个商业机构和 360,000 个农村房产。
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