随着在线媒体、游戏和社交网络的创新步伐不断加快，互联网正迅速成为娱乐的默认媒介，尤其对于千禧一代而言。如果我们根据这一趋势推演未来，下一代（今天的孩子）将几乎完全通过互联网获取媒体和娱乐内容，是很有可能的。

只需目睹一个蹒跚学步的孩子在平板电脑上盯着自己喜欢的节目，或者十岁的孩子和小朋友们一起在网上玩 Minecraft，都会很容易地相信这个预言。诚然，互联网在当今儿童的生活中发挥着比以往任何时候都重要的作用，不仅是一种更便捷的传统媒体消费方式，而且还适用于全新的娱乐类别，例如 Twitch 等网站上的视频游戏流媒体。

然而，随着孩子们上网时间越来越长，接触到不适当内容的风险也越来越成为家长们的担忧。人们越来越希望为孩子们在网上可以看到的内容和可以做的事情设定明确界限，但如果不手动检查每个网站，家长几乎不可能对孩子的在线活动进行有效监督。

Cloud-Nanny 公司的产品 ChildRouter 的开发理念是为父母提供一种监控和管理家庭互联网使用情况的简单方法。ChildRouter 是一款创新型互联网路由器，允许家长根据不同设备，管理对各类网站的访问权限，让自己的 PC 和笔记本电脑不受限制，同时确保阻止孩子的手机和平板电脑访问不合适的网站。

为了将产品提升到一个新的水平，Cloud-Nanny 希望超越手动将网站列入黑名单或白名单的层面，创建更复杂的智能过滤系统，能自动识别可能不适合特定受众的网站。