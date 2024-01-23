CaixaBank 最初选择 Salesforce 作为其新平台，因为 Salesforce 具有较大的扩展和创新潜力，并且其多云方式已扩展到联络中心之外。在之前与 IBM Watson® 技术合作的基础上，IBM® Consulting 凭借其 Salesforce 和 IBM 的专业知识，自然成为实现这一转型的合作伙伴。

用户体验是 CaixaBank 数字战略的重要组成部分。此次转型需要完成三件事：有效管理联络中心、统一客户服务渠道以及统一技术平台，所有这些都以改善客户和代理的用户体验为重点。