银行业建立于客户信任之上。对于西班牙领先的零售银行金融集团 CaixaBank 来说，为客户创建可靠且可访问的数字渠道是提供高标准信任和合规性的关键工作。
随着客户群增长，该银行的支持请求大幅增加，因此需要构建一个能够有效扩展和路由查询的系统。
在该项目之前，CaixaBank 有十多个团队管理其联络中心服务的各个环节，以及 50 多个不同的客户支持电话号码。该银行知道，找到方法将其系统统一整合在一个平台上将增强客户和代理的体验。
50 多个服务电话号码压缩为 1 个号码
IBM Watson 响应查询，每月提供超过 200 万个答案
CaixaBank 最初选择 Salesforce 作为其新平台，因为 Salesforce 具有较大的扩展和创新潜力，并且其多云方式已扩展到联络中心之外。在之前与 IBM Watson® 技术合作的基础上，IBM® Consulting 凭借其 Salesforce 和 IBM 的专业知识，自然成为实现这一转型的合作伙伴。
用户体验是 CaixaBank 数字战略的重要组成部分。此次转型需要完成三件事：有效管理联络中心、统一客户服务渠道以及统一技术平台，所有这些都以改善客户和代理的用户体验为重点。
通过 Salesforce 平台，CaixaBank 目前可为员工提供正确的工具和信息，以提出最佳建议并建立客户关系。该银行采用了人工智能 (AI)，包括面向代理的 IBM Watson 聊天机器人来处理基本查询，在适当的时候升级为实时代理，并在客户交互期间提供答案，以缩短解决问题的时间。为了提高后台生产力，自动化工作流程可以创建一致的客户服务旅程，同时减少代理的冗余工作量。对于更简单的请求，利用 IBM Watson 和具有自然语言处理功能的机器学习，支持渠道每月能够提供近 200 万个答案。
CaixaBank （链接位于 ibm.com 外部）是西班牙领先的金融集团，也是葡萄牙最重要的金融集团之一，控制着葡萄牙投资银行 (BPI) 100% 的股份。该银行由 José Ignacio Goirigolzarri 担任主席，Gonzalo Gortázar 领导，在伊比利亚市场拥有 2,100 万家客户，并拥有半岛上最大的商业网络。它拥有超过 6,100 家分支机构和超过 15,000 台 ATM，是数字银行领域的行业领导者，数字客户比例为 70.6%。技术和数字化是 CaixaBank 业务模型的关键所在，该银行的数字客户比例为 70.6%。
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美国出品，2021 年 12 月
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