BWI 为德国联邦国防军强化任务关键型 IT 运维

为把握这一战略机遇，BWI 与 IBM 合作建立了统一、智能的 IT 运维基础，专注于简化团队观察、管理和优化复杂关键任务 IT 环境的方式。从 2022 年开始，BWI 着手将可观测性、性能洞察和运维工作流连接到一个共享的运维智能层，以在人工控制下支持更快、更明智的决策。目标并非堆积更多工具，而是在 BWI 现有的 IT 版图中协调洞察、行动与治理。

BWI 开始设计并实施自己的本地部署统一自动化平台，根据其安全、主权和规模要求量身定制。该平台集成了实时可观测性、智能资源优化和策略驱动的自动化，并以 Red Hat Ansible Automation Platform 作为核心自动化层。Ansible 在标准化工作流、实现可重复的自动化，以及推动从手动管理转向更具工程化和弹性的运维方面，发挥着关键作用。

通过一次结构化的价值验证，BWI 验证了 IBM Instana Observability 和 IBM Turbonomic（目前均已成为 IBM Concert 平台的一部分）如何在这个统一的运维模型中协同工作。Instana 提供跨应用程序和基础设施的实时、自动化可见性，而 Turbonomic 在这些洞察的基础上，提供持续的、由策略驱动的建议，使容量和资源放置与实时应用程序需求保持一致。两者结合，为运维团队提供了一个共享的、基于上下文的视图，将系统行为与有效的资源管理联系起来。

这种一体化方法使 BWI 能够以受控且可问责的方式推进自动化。现有的 AIOps 和 Netcool Operations Insight (NOI) 能力有助于主动检测和分析，而自动化操作则通过清晰的策略、审批、审计追踪和安全回滚机制保持受控。智能助手（即基于人工智能、支持调查并推荐后续步骤的能力）在人工监督下运行，确保可解释性、可问责性和完全的运维主权。

IBM Expert Labs 支持了架构设计、实施和运维赋能，帮助 BWI 在大规模、完全本地部署的环境中可靠地部署和集成这些能力。IBM Instana、IBM Turbonomic、Ansible 和 AIOps 能力共同构成了统一的运维智能与自动化基础，在当下交付运维价值，同时为 BWI 长期路线图中更高级的、辅助智能体式的自动化提供了面向未来的路径。