BWI 为德国联邦国防军强化任务关键型 IT 运维

利用统一可观测性与优化支撑安全、弹性的 IT 服务
作为德国联邦国防军的 IT 系统公司，BWI GmbH 负责在德国及海外交付安全、可靠且任务关键型的 IT 服务。BWI 管理着约 115 万台 IT 资产、数千台服务器，拥有超过 8000 名员工，运营着欧洲最复杂且最具战略意义的本地部署 IT 环境之一。为持续确保高性能和运营就绪，尤其在 IT 服务交付场景中，BWI 不断演进其 IT 运维，以增强弹性、透明度和长期可持续性。
随着应用程序版图不断扩展，基础设施环境的规模和复杂性日益增长，BWI 发现了进一步提升 IT 资源使用和服务性能可见性的契机。在硬件市场波动和采购周期漫长的背景下，提高透明度并实施数据驱动的容量规划，对于最大化现有基础设施价值、同时保持完全控制与主权变得愈发重要。为支持这一战略方向，BWI 踏上了增强 IT 运维的长期征程，重点聚焦主动服务管理、智能自动化和明智决策，并与一家既能提供成熟技术、又能提供符合其治理与安全要求的深厚专业知识的伙伴展开合作。
为把握这一战略机遇，BWI 与 IBM 合作建立了统一、智能的 IT 运维基础，专注于简化团队观察、管理和优化复杂关键任务 IT 环境的方式。从 2022 年开始，BWI 着手将可观测性、性能洞察和运维工作流连接到一个共享的运维智能层，以在人工控制下支持更快、更明智的决策。目标并非堆积更多工具，而是在 BWI 现有的 IT 版图中协调洞察、行动与治理。
BWI 开始设计并实施自己的本地部署统一自动化平台，根据其安全、主权和规模要求量身定制。该平台集成了实时可观测性、智能资源优化和策略驱动的自动化，并以 Red Hat Ansible Automation Platform 作为核心自动化层。Ansible 在标准化工作流、实现可重复的自动化，以及推动从手动管理转向更具工程化和弹性的运维方面，发挥着关键作用。
通过一次结构化的价值验证，BWI 验证了 IBM Instana Observability 和 IBM Turbonomic（目前均已成为 IBM Concert 平台的一部分）如何在这个统一的运维模型中协同工作。Instana 提供跨应用程序和基础设施的实时、自动化可见性，而 Turbonomic 在这些洞察的基础上，提供持续的、由策略驱动的建议，使容量和资源放置与实时应用程序需求保持一致。两者结合，为运维团队提供了一个共享的、基于上下文的视图，将系统行为与有效的资源管理联系起来。
这种一体化方法使 BWI 能够以受控且可问责的方式推进自动化。现有的 AIOps 和 Netcool Operations Insight (NOI) 能力有助于主动检测和分析，而自动化操作则通过清晰的策略、审批、审计追踪和安全回滚机制保持受控。智能助手（即基于人工智能、支持调查并推荐后续步骤的能力）在人工监督下运行，确保可解释性、可问责性和完全的运维主权。
IBM Expert Labs 支持了架构设计、实施和运维赋能，帮助 BWI 在大规模、完全本地部署的环境中可靠地部署和集成这些能力。IBM Instana、IBM Turbonomic、Ansible 和 AIOps 能力共同构成了统一的运维智能与自动化基础，在当下交付运维价值，同时为 BWI 长期路线图中更高级的、辅助智能体式的自动化提供了面向未来的路径。
通过强化整个 IT 环境的可观测性，BWI 改进了为德国联邦国防军管理和交付任务关键型服务的方式。跨应用程序和基础设施的实时可见性，让运维团队更清晰地理解系统行为和依赖关系，从而能够在复杂的、完全本地部署的环境中做出更快、更自信的响应。这种共享的运维视图支持一致的决策，并在苛刻的条件下强化了服务稳定性。
凭借这种增强的可见性，BWI 已从被动故障排除转向更主动的服务管理。潜在问题现在可以在其生命周期的更早阶段被识别和处理，帮助 BWI 每年避免或主动处理约 30000 次实际和潜在的 IT 服务中断。这种方法提升了面向最终用户的服务可靠性，同时使运维团队能够更高效地解决问题，并专注于支持持续改进的更高价值工作。
对基础设施利用率的洞察能力提升，也增强了 BWI 的规划和容量管理能力。在特定环境中，BWI 已识别出高达 35% 的可释放并更有效利用的潜在容量，从而在适当情况下将硬件采购最多推迟 12 个月。这些成果共同增强了 BWI 的运维弹性，并为持续演进提供了坚实基础，使该组织能够以受控、受监管的方式扩展自动化，同时保持人工监督、可问责性和完全的运维主权
BWI 是德国最大的 IT 服务公司之一，为德国联邦国防军提供稳定、安全且高效的 IT 服务。BWI 成立于 2006 年，已大幅扩展其服务组合，包括专家咨询服务和全新 IT 解决方案的快速开发。BWI 拥有超过 8000 名员工，致力于推动德国联邦国防军的数字化进程并确保其运营就绪。
© 版权所有 IBM Corporation，2026 年 6 月。
IBM、IBM 徽标、Instana、Turbonomic、IBM Concert 及 Red Hat Platforms Vault 是 IBM Corp. 在美国和/或其他国家/地区的商标或注册商标。本文档为自最初公布日期起的最新版本，IBM 可能随时对其进行更改。IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式，以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。