Boydak Holding 通过将其重要的 SAP® ERP 应用程序升级到在功能强大的 IBM® Power® System E870 服务器上运行的 SAP HANA® 数据库，使业务用户生成报告的速度较以前加快了 120 倍，从而提高了工作效率。同时将数据库规模缩小了 74%，有助于节省存储基础架构成本并加快备份速度。
土耳其企业集团 Boydak Holding 旗下拥有在多个市场运营的多元化业务，包括家具、纺织、化工、市场营销、物流等。为了保持其在多个领域的领先地位，该公司必须高效运营并了解涌现的新挑战。
为了实现这些目标，Boydak Holding 依靠一套核心的 SAP ERP（ibm.com 外部链接）应用程序，为 3000 多名员工提供日常工作支持。由于 SAP 解决方案支持大量人员，因此持续更新软件并使其处于最佳运行状态至关重要。
Boydak Holding 的 IT 兼 SAP Basis 经理 Ramazan Yildirim 首先表示：“技术日新月异，如果不与时俱进，就很难再迎头赶上。SAP 是我们的核心战略平台，我们最终计划迁移到下一代 SAP S/4HANA®（ibm.com 外部链接）应用程序，SAP HANA 数据库是部署这些应用程序的先决条件。因此，我们知道迟早需要将关键任务 SAP ERP 系统迁移至 SAP HANA，并决定以低风险的受控方式进行迁移，而不是等到截止期限快到时才迁移。”
“当然，我们也渴望为业务用户提供内存技术带来的更优性能，以便他们更快地生成报告，并最终提高工作效率。我们着手确定将核心系统迁移到 SAP HANA 平台的最佳方式。”
当 Boydak Holding 决定采用 SAP HANA 时，其最大的 SAP 系统在 IBM Power System E870 服务器上的 IBM AIX® 中运行，并附带 Oracle Database，该集团在运行 Solaris 和 Microsoft Windows 的 x86 服务器上也有较小的实例。
该公司决定在其现有的 IBM Power System E870 服务器上部署 SAP HANA 数据库。在此过程中，Boydak Holding 利用了量身定制的数据中心集成架构，该架构允许客户在 SAP HANA 环境中利用现有的硬件和基础架构组件，而不是为每个 SAP HANA 实例购买新设备。
Ramazan Yildirim 解释说：“之所以选择在 IBM Power Systems 平台上运行 SAP HANA，是因为该服务器的逻辑分区技术提供了灵活性，可以帮助我们高效地管理动态操作。此外，通过使用我们自己熟练的内部资源完成 SAP HANA 的定制数据中心集成部署，我们得以利用现有的 IBM Power Systems 服务器来支持新的 SAP HANA 部署，从而最大限度地提高硬件投资的价值。”
公司的两个数据中心各有一台 Power System E870 服务器。这些服务器使用 IBM PowerVM® 技术进行虚拟化设置，并托管 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 的访客实例（ibm.com 外部链接）。为了增强弹性，Boydak Holding 使用同步内存 SAP HANA 系统复制和 SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 在两个站点之间制作 SAP HANA 镜像。
迄今为止，Boydak Holding 已将三个大型 SAP 系统的数据库迁移到 SAP HANA，不久的将来还将迁移两个系统。与此同时，该公司已将其 SAP ERP 应用程序从 SAP ECC 6 EHP 5 升级到 SAP ECC 6 EHP 7，这是一个提供更多功能的增强功能软件包。
从基于磁盘的数据库转向内存技术，显著提升了 Boydak Holding 的各项性能。三份报告的样本显示速度分别提高了 1.68 倍、64 倍和 126.5 倍。
Ramazan Yildirim 指出：“起初，我们简直不敢相信 SAP HANA 能以如此快的速度运行某些 SAP 报告。一些以前需要 10 分钟才能完成的报告现在仅需五秒钟便能完成，而且只需要进行非常少的修改。对于企业来说，尤其是生成许多此类报告的财务团队来说，这意味着在相同的时间内可以更快地做出决策并进行更多分析，有助于提高员工的工作效率并增强我们的竞争优势。”
此次迁移还使数据库规模缩减了 74％，从 Oracle Database 的 1.78 TB 减少到 SAP HANA 的 0.46 TB，提高了性能并释放了宝贵的磁盘空间。因此，Boydak Holding 将能够更快地复制、备份和恢复其关键任务 SAP ERP 数据。此外，该公司可以减少对存储设备的长期投资，从而节省资金。
再者，迁移到 SAP HANA 还为 Boydak Holding 今后实施 SAP S/4HANA 铺平了道路。该公司预计，SAP S/4HANA 将通过整合许多业务报告、加快获取洞察的速度，带来更多好处。
Ramazan Yildirim 总结道：“SAP HANA on IBM Power Systems 为我们的关键任务 SAP ERP 应用程序提供了一个强大的高性能平台。我们对升级的效果感到非常满意。”
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2017 年 7 月在美国制作。
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