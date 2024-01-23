当 Boydak Holding 决定采用 SAP HANA 时，其最大的 SAP 系统在 IBM Power System E870 服务器上的 IBM AIX® 中运行，并附带 Oracle Database，该集团在运行 Solaris 和 Microsoft Windows 的 x86 服务器上也有较小的实例。



该公司决定在其现有的 IBM Power System E870 服务器上部署 SAP HANA 数据库。在此过程中，Boydak Holding 利用了量身定制的数据中心集成架构，该架构允许客户在 SAP HANA 环境中利用现有的硬件和基础架构组件，而不是为每个 SAP HANA 实例购买新设备。



Ramazan Yildirim 解释说：“之所以选择在 IBM Power Systems 平台上运行 SAP HANA，是因为该服务器的逻辑分区技术提供了灵活性，可以帮助我们高效地管理动态操作。此外，通过使用我们自己熟练的内部资源完成 SAP HANA 的定制数据中心集成部署，我们得以利用现有的 IBM Power Systems 服务器来支持新的 SAP HANA 部署，从而最大限度地提高硬件投资的价值。”



公司的两个数据中心各有一台 Power System E870 服务器。这些服务器使用 IBM PowerVM® 技术进行虚拟化设置，并托管 SUSE Linux Enterprise Server for SAP Applications 的访客实例（ibm.com 外部链接）。为了增强弹性，Boydak Holding 使用同步内存 SAP HANA 系统复制和 SUSE Linux Enterprise High Availability Extension 在两个站点之间制作 SAP HANA 镜像。



迄今为止，Boydak Holding 已将三个大型 SAP 系统的数据库迁移到 SAP HANA，不久的将来还将迁移两个系统。与此同时，该公司已将其 SAP ERP 应用程序从 SAP ECC 6 EHP 5 升级到 SAP ECC 6 EHP 7，这是一个提供更多功能的增强功能软件包。

