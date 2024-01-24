该基础架构主要基于 IBM® PureData for Analytics，由 IBM® Netezza 技术提供支持，这提升了从一线到管理部门等业务各个方面的数据利用率。但随着时间的流逝，处理能力明显日渐不足。

由于硬件老化、用户数量不断增加以及数据量激增，Bic Camera 在高峰时段的分析和报告出现了延迟，尤其是在一周开始和月初以及月末系统访问集中时。

2019 年 4 月，随着系统底层硬件的支持即将到期，公司开始研究新的解决方案。