几年前，日本一家大型电子和电器零售商 Bic Camera Inc. 建立了一个集成的信息基础架构，为公司的各种分析任务提供支持。
该基础架构主要基于 IBM® PureData for Analytics，由 IBM® Netezza 技术提供支持，这提升了从一线到管理部门等业务各个方面的数据利用率。但随着时间的流逝，处理能力明显日渐不足。
由于硬件老化、用户数量不断增加以及数据量激增，Bic Camera 在高峰时段的分析和报告出现了延迟，尤其是在一周开始和月初以及月末系统访问集中时。
2019 年 4 月，随着系统底层硬件的支持即将到期，公司开始研究新的解决方案。
将批处理时间从 210 分钟缩短到 15 分钟，缩短了 93%
对于某些任务和请求，系统响应时间缩短了 100 倍
最初，Bic Camera 研究了云端数据仓库服务。 然而，该公司发现数据仓库服务的架构与 IBM PureData System for Analytics 的架构不同，并且数据迁移既耗时又昂贵。
因此，该公司将专注于 IBM® Netezza Performance Server，该服务器的架构与IBM PureData System for Analytics 完全兼容，并在确保迁移成本和时间大幅降低后决定采用。
Bic Camera 于 2020 年 3 月从 IBM 订购了 Netezza Performance Server。随着新冠疫情的肆虐，相关员工之间的所有沟通都是线上进行。不过，项目进展几乎没有遇到任何麻烦，新数据仓库按计划于 6 月底全面部署并运行。
Bic Camera 的集成信息基础架构几乎立即显示出显著的性能改进。 例如，库存评估和制表任务的批处理时间大幅缩短，从 210 分钟缩短至 15 分钟，减少了 93%。处理商业智能 (BI) 报告的吞吐量提高了 150%，响应速度在峰值时提高了 100 倍以上，平均提高了 10 倍。
Bic Camera 计划利用 IBM® Cloud Pak for Data 系统逐步将 AI 纳入其数据分析。 该公司还对未来使用 Netezza on Cloud 解决方案从本地部署无缝迁移到云感兴趣。
Bic Camera 将继续推动发展集成信息基础架构，继续响应不断变化的数据业务需求。
Bic Camera 成立于 1978 年 5 月，是一家销售照相机及相关产品的公司。 目前，除了城市大型商店外，Bic Camera 正在开发精选型专卖店、非家电专卖店等多种业态。Bic Camera 也在努力加强其在线购物业务。电子商店 Kojima Co., Ltd. 和 Sofmap Co., Ltd. 也隶属于该集团。
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2021 年 7 月在美国制作。
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