客户提案对于达成商业交易起着至关重要的作用。由于对定制解决方案的需求不断增加，要想在当今市场上取得成功，准确及时地提供建议至关重要。
IBM 客户提案包括有关软件、硬件和服务的销售、交付和技术相关信息。IBM 产品种类繁多，可能需要 IBM 员工花费比预期更多的时间来搜索和查找所需的提案内容。信息可从多种来源收集，如销售相关文件、提案模板和工件、产品报价和产品指南。
生成式人工智能（生成式 AI）可以帮助提高效率和洞察，同时为 IBM 客户制定提案和交付产品。IBM Consulting、IBM Software 和 IBM 首席信息官 (CIO) 组织利用生成式搜索构建内容数字助理（现称为 AskTECHNO），以自动执行 IBM 产品的内容搜索。
该数字助理采用 IBM ® watsonx.ai、IBM Granite 级大型语言模型 (LLM) 1、IBM Watson Discovery 和 IBM Cloud Code Engine，以及 IBM 内部的战略内（主要是与销售相关的文档）构建。
IBM Consulting、IBM Software 和 IBM 首席信息官组织利用 IBM 技术和工具转变提案管理，并通过向产品团队提供反馈促进企业级产品优化。例如，watsonx.ai 帮助生成用户问题的答案，而 IBM Granite 则在英语和日语之间翻译用户的查询和搜索内容。为了搜索 IBM 外部网站，该团队将 IBM Watson Discovery 与 IBM Cloud Code Engine 结合使用，接收用户的活动日志并将其保存到数据库应用程序中。
该数字助理旨在帮助用户识别主题专家并与之建立联系，加快内容搜索并自动查找 IBM 产品信息，如产品支持、产品指南和产品团队。它使用生成式搜索，将传统网络搜索元素与机器学习技术相结合，根据查询向 IBM 员工提供适用的回复。
IBM 员工在使用 AskTECHNO 时可以用日语和英语提问来获得回复。检索增强生成 (RAG) 技术使数字助理能够利用摄取的内容来创建包含所找到的最相关信息的回复。AskTECHNO 提供的回复包括信息来源以及信息发布或最后更新的时间。
IBM Japan 于 2024 年 4 月推出了 AskTECHNO 初版。展望未来，我们计划继续加强 AskTECHNO，以减少搜索工作量，提高回复质量，摄取更多英文内容，扩大搜索范围，并推广 AskTECHNO 以提高全球采用率。这样做的目的是让所有 IBM 员工都能使用该应用程序，尤其是需要帮助搜索和查找所需提案内容的新员工。
1 watsonx.ai 包含 IBM 构建的基础模型（称为 IBM Granite）。这些多尺寸基础模型将生成式人工智能应用于语言和代码。
IBM Consulting、IBM Software 和 IBM 首席信息官组织可以与全球 IBM 客户分享设计、开发和部署 AskTECHNO 的宝贵经验。其中包括：
首席信息官 (CIO) 组织主导着 IBM 的内部 IT 策略，同时负责 IBM 员工、客户和合作伙伴用于日常工作的 IT 解决方案的交付、保护、现代化和支持。CIO 组织的策略包括创建一个自适应 IT 平台，可支持整个企业更轻松地访问 IT 工具、应用程序和系统，加速解决问题，并充当 IBM 的创新引擎，促进业务增长。
IBM Consulting 利用 IBM 开放式合作伙伴生态系统，通过混合云和人工智能技术加速客户的业务转型。凭借在战略、体验设计、技术和运营方面深厚的行业专业知识与业务专业知识，IBM Consulting 已成为深受多家全球最具创新性、最具价值的公司信赖的合作伙伴，帮助这些公司实现其最复杂系统的现代化和安全防护。我们的 160000 名顾问采用开放的工作方式，并运用我们行之有效的“共同创造”方法——IBM Garage ，将创意转化为成果。
IBM Software 系统和应用程序旨在解决全球各行各业大大小小的组织最具挑战性的需求。 我们的混合云软件产品采用特有设计，旨在挖掘人工智能的智能和混合云的敏捷性，帮助客户实现业务现代化、自动化、安全化，并对业务进行预测。
IBM Consulting、IBM Software 和首席信息官组织利用watsonx.ai、Granite-class LLMs、IBM Watson Discovery 和 IBM Cloud Code Engine，以及 IBM 内部的战略内容构建了内容数字助理 AskTECHNO，通过生成式搜索自动搜索 IBM 产品的内容。
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插图中的客户示例展示了客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能已取得的结果。实际性能、成本、节省情况或其他结果可能因具体运营环境不同而异。