该数字助理采用 IBM ® watsonx.ai、IBM Granite 级大型语言模型 (LLM) 1、IBM Watson Discovery 和 IBM Cloud Code Engine，以及 IBM 内部的战略内（主要是与销售相关的文档）构建。

IBM Consulting、IBM Software 和 IBM 首席信息官组织利用 IBM 技术和工具转变提案管理，并通过向产品团队提供反馈促进企业级产品优化。例如，watsonx.ai 帮助生成用户问题的答案，而 IBM Granite 则在英语和日语之间翻译用户的查询和搜索内容。为了搜索 IBM 外部网站，该团队将 IBM Watson Discovery 与 IBM Cloud Code Engine 结合使用，接收用户的活动日志并将其保存到数据库应用程序中。

该数字助理旨在帮助用户识别主题专家并与之建立联系，加快内容搜索并自动查找 IBM 产品信息，如产品支持、产品指南和产品团队。它使用生成式搜索，将传统网络搜索元素与机器学习技术相结合，根据查询向 IBM 员工提供适用的回复。

IBM 员工在使用 AskTECHNO 时可以用日语和英语提问来获得回复。检索增强生成 (RAG) 技术使数字助理能够利用摄取的内容来创建包含所找到的最相关信息的回复。AskTECHNO 提供的回复包括信息来源以及信息发布或最后更新的时间。

IBM Japan 于 2024 年 4 月推出了 AskTECHNO 初版。展望未来，我们计划继续加强 AskTECHNO，以减少搜索工作量，提高回复质量，摄取更多英文内容，扩大搜索范围，并推广 AskTECHNO 以提高全球采用率。这样做的目的是让所有 IBM 员工都能使用该应用程序，尤其是需要帮助搜索和查找所需提案内容的新员工。

1 watsonx.ai 包含 IBM 构建的基础模型（称为 IBM Granite）。这些多尺寸基础模型将生成式人工智能应用于语言和代码。