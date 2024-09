首席信息官 (CIO) 组织主导着 IBM 的内部 IT 策略,同时负责 IBM 员工、客户和合作伙伴用于日常工作的 IT 解决方案的交付、保护、现代化和支持。CIO 组织的策略包括创建一个自适应 IT 平台,可支持整个企业更轻松地访问 IT 工具、应用程序和系统,加速解决问题,并充当 IBM 的创新引擎,促进业务增长。

IBM Consulting 利用 IBM 开放式合作伙伴生态系统,通过混合云和人工智能技术加速客户的业务转型。凭借在战略、体验设计、技术和运营方面深厚的行业专业知识与业务专业知识,IBM Consulting 已成为深受多家全球最具创新性、最具价值的公司信赖的合作伙伴,帮助这些公司实现其最复杂系统的现代化和安全防护。我们的 160000 名顾问采用开放的工作方式,并运用我们行之有效的“共同创造”方法——IBM Garage ,将创意转化为成果。

IBM Software 系统和应用程序旨在解决全球各行各业大大小小的组织最具挑战性的需求。 我们的混合云软件产品采用特有设计,旨在挖掘人工智能的智能和混合云的敏捷性,帮助客户实现业务现代化、自动化、安全化,并对业务进行预测。