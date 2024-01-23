公司纷纷涌向云服务，以降低风险并优化资源使用。对于软件提供商而言，采用新的交付模式来满足这种不断增长的需求的压力越来越大。随着客户要求在便捷的软件即服务 (SaaS) 包中提供高质量服务，提供商必须快速转型，以保护和扩大来之不易的市场份额。
总部位于西班牙巴塞罗那的 Antara Zenith 认识到其客户群对云服务的需求不断增长。该公司意识到，它可以结合其软件和硬件专业知识来打造引人注目的新产品。
Antara Zenith 总经理 Carolina Lucas 解释道：“我们的客户希望使用我们的软件来发展他们的业务，而无需担心基础架构或可扩展性。在当今的云世界中，转型为 SaaS 提供商是我们顺理成章的一步。我们知道我们拥有这些知识，因此开始寻找技术来支持我们的转型。
Antara Zenith 预计其新的 SaaS 产品将带来 15% 的收入增长
得益于 IBM 的技术，该公司在短短 2 个月内就将新服务推向市场
作为 ERP 软件提供商，Antara Zenith 习惯于客户依赖该公司以支持其关键业务流程。因此，稳定性和安全性是其新的 SaaS 产品技术基础的首要考虑因素。
Antara Zenith 运营经理 Albert Molero 说道：“我们的客户能够防止其 IT 服务中断，无论是外部攻击还是服务器故障。这项技术必须易于扩展且易于管理，这样我们才能专注于为用户提供新功能。”
凭借开发在 IBM® i 操作系统上运行的软件的悠久历史，IBM 技术成为该公司的自然选择。为了支持其新的 SaaS 解决方案组合，Antara Zenith 选择了 IBM Power® S914 服务器和 IBM FlashSystem® 5015 存储。
Antara Zenith 新业务经理 Ernest Gisbert 评论道：“我们对 IBM Power 平台上的 IBM i 所提供的安全性有切身体会。IBM 构建了一些市场上性能最高的服务器，每一代 IBM Power 都在不断进步。通过将 IBM Power 与 IBM 全闪存存储相结合，我们有信心打造一款 SaaS 产品，为客户的业务提供优质服务。”
结果，Antara Zenith 成为西班牙第一家借助 SaaS 模型（由运行 IBM i 的 IBM Power 提供支持）交付自有软件的独立软件供应商 (ISV)。该公司与 IBM 合作伙伴 Arrow ECS 合作采购该解决方案。
Lucas 说道：“我们正在通过新的 SaaS 产品开拓新领域，确保西班牙公司的数据主权。Arrow 是这次旅程的合适合作伙伴：我们与他们建立了多年的合作关系，他们是我们的战略分销商。Arrow 团队在每次互动中都展现出专业精神、主动性和专业知识。”
Antara Zenith 在预期时间和预算内部署了解决方案。该公司在 IBM Power 平台上并行运行 IBM i 和 Red Hat® Enterprise Linux® 环境。
Molero 补充道：“IBM 的服务器和存储用途非常广泛。我们基于 IBM i 的软件与基于 Red Hat Enterprise Linux 的服务器虚拟化层无缝运行。未来，我们计划打造基于 Linux 的网络服务环境。IBM Power 为我们提供了针对多样化环境的单点控制。”
在 IBM 和 Arrow ECS 的支持下，Antara Zenith 将其新的 SaaS 解决方案组合快速、高效地推向市场。该公司正在迅速抓住机会占领新的市场份额。
“我们的 SaaS 解决方案基于 IBM 技术，包括一整套云端 ERP 软件、备份、灾难恢复和开发服务，”Lucas 解释道。“由于 IBM 技术的实施速度非常快，并且支持快速创新，因此我们能够将上市时间缩短到两个月。”
通过转型为 SaaS 提供商，Antara Zenith 预计收入将大幅增加。IBM 可扩展的可用技术将帮助公司满足新服务的需求，同时保持卓越的服务质量。
Gisbert 说道：“我们有望实现 15% 左右的收入增长，这是我们基于 IBM 技术的 SaaS 解决方案带来的结果。我们估计，通过新的交付模式，我们可以将客户群扩大 20%。IBM 解决方案支持超过 95% 的可用性，因此我们可以提供高服务连续性，并且它们可以轻松扩展，支持持续扩展。”
刚刚与 IBM 合作的最新项目取得成功，Antara Zenith 就已经在考虑下一阶段的发展。
Lucas 总结道：“我们对未来的计划是，创造、创造、再创造。作为 ISV，我们是客户、制造商、分销商和集成商之间的纽带。我们的目标是在 IBM 的帮助下共同成长，在开发新的业务战略和服务的同时，获取领先的技术和知识。”
Antara Zenith（ibm.com 外部链接）成立于 25 年前，是一家专门从事 ERP 应用程序的软件提供商、服务提供商以及硬件和基础架构专家。该公司总部位于西班牙巴塞罗那，为各行各业的客户提供服务。
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2021 年 10 月在美国制作。
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