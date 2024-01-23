凭借开发在 IBM® i 操作系统上运行的软件的悠久历史，IBM 技术成为该公司的自然选择。为了支持其新的 SaaS 解决方案组合，Antara Zenith 选择了 IBM Power® S914 服务器和 IBM FlashSystem® 5015 存储。

Antara Zenith 新业务经理 Ernest Gisbert 评论道：“我们对 IBM Power 平台上的 IBM i 所提供的安全性有切身体会。IBM 构建了一些市场上性能最高的服务器，每一代 IBM Power 都在不断进步。通过将 IBM Power 与 IBM 全闪存存储相结合，我们有信心打造一款 SaaS 产品，为客户的业务提供优质服务。”

结果，Antara Zenith 成为西班牙第一家借助 SaaS 模型（由运行 IBM i 的 IBM Power 提供支持）交付自有软件的独立软件供应商 (ISV)。该公司与 IBM 合作伙伴 Arrow ECS 合作采购该解决方案。

Lucas 说道：“我们正在通过新的 SaaS 产品开拓新领域，确保西班牙公司的数据主权。Arrow 是这次旅程的合适合作伙伴：我们与他们建立了多年的合作关系，他们是我们的战略分销商。Arrow 团队在每次互动中都展现出专业精神、主动性和专业知识。”

Antara Zenith 在预期时间和预算内部署了解决方案。该公司在 IBM Power 平台上并行运行 IBM i 和 Red Hat® Enterprise Linux® 环境。

Molero 补充道：“IBM 的服务器和存储用途非常广泛。我们基于 IBM i 的软件与基于 Red Hat Enterprise Linux 的服务器虚拟化层无缝运行。未来，我们计划打造基于 Linux 的网络服务环境。IBM Power 为我们提供了针对多样化环境的单点控制。”