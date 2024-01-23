Abou Ghaly Motors (AGM) 正在为个人和企业提供集成式出行解决方案，引领埃及的出行方式变革。该公司代理了世界上许多最具标志性的汽车品牌，包括 Mercedes-Benz、Chrysler、Alfa Romeo 和 Jeep；它还经营豪华轿车服务、汽车租赁和润滑油业务；并通过独立业务 Magints 开发和销售技术解决方案。

AGM 通过“3S”商业模式为汽车制造商提供支持，通过埃及各地的展厅（第一个 S，即 Showroom）、服务中心（第二个 S，即 Service Center）和销售处（第三个 S，即 Store）提供销售、售后服务和备件。同样重要的是 AGM 采用数字化运营方式，有助于确保客户随时随地获得便捷的个性化体验。

例如，AGM 网站访客可以进入一个精致的展厅，他们可以深入了解相关信息，畅享 360 度沉浸式体验汽车模型并进行比较。他们也可以申请试驾，销售人员会亲自联系他们进行试驾安排。车主还可以在线安排维修服务或获得专业的、AI 增强的汽车价值评估。这些服务有助于 AGM 在拥挤的市场中获得更强的竞争优势。

“消费者可以在埃及找到任意数量的汽车经销商或供应商销售同样的汽车。因此，优势不在于 AGM 提供的产品类型或我们的展厅有多么华丽，而在于我们为消费者提供的体验类型。 那么，是什么让 AGM 脱颖而出并成为潮流引领者呢？ 这是我们的数字服务，而这需要坚实、最先进的技术支柱。”AGM 创新与技术总监兼 Magints 董事总经理 Khaled Maddah 解释说。

几年前，AGM 为关键业务功能部署了 SAP® ERP Central Component (ECC) 软件，并部署了 SAP Cloud for Customer 解决方案来管理基于 CRM 的销售、服务和营销实践。SAP 解决方案在该公司开罗总部数据中心的专用 IBM 基础架构上运行。

“采用 SAP 软件并致力于长期发展的决定是一项至关重要的决策，但我们接受了挑战并取得了成功，”Maddah 说道，“我们的 SAP 解决方案必须从硬件角度获得强有力的支持，这就是我们当时选择 IBM 的原因。它为我们提供了优势，并且长时间为我们提供支持。

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