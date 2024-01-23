ESC Consulting 将其客户的核心 SAP 和相关应用程序转移到云端，从而降低了资本成本并减少了系统管理工作量。利用集成的流程，可以灵活地开发新应用程序，以更低成本提供更强大的功能。
计算机服务提供商不断面临设计、开发和实施下一代工具的压力，以支持各种要求严格的客户群的业务战略。与此同时，他们始终关注最大限度地减少管理和维护客户基础设施所需的成本和工作量。
这正是意大利 IT 公司 ESC Consulting 面临的双重挑战，正如首席执行官 Marco Ruffoni 所解释的那样，“要在竞争激烈、饱和的市场中脱颖而出，意味着能够倾听客户的需求，并对这些未预见到的业务需求提供无缝响应的解决方案。”
“不断有客户联系我们，寻求更智能、变革性的方式来管理他们的业务流程，同时，我们需要谨慎对待在管理客户的基础设施时产生的额外成本。我们在哪里可以找到一个解决方案，既可以满足我们和客户的所有需求，又可以轻松部署，而且足够灵活，允许定制？”
答案是：“在云端”。Marco Ruffoni 继续说道：“云计算是当今最热门的 IT 趋势之一，它所带来的好处是每个企业都希望实现的目标，例如，节省成本和时间、灵活性、安全性。如果我们想帮助客户转变他们的业务流程管理，同时减少与管理传统架构相关的开销，我们就需要考虑云技术。”
ESC Consulting 开始与合作时间最长的客户之一（一家制造业中型公司）协作，该公司正在经历大规模的企业变革，对其保持竞争力和保护市场份额的能力提出了挑战。
Marco Ruffoni 解释道：“这个客户在收购新公司后得到了一个截然不同的 IT 环境，因此他请我们帮忙整合、统一并简化业务流程管理。客户最关心的问题是如何优化和加快供应生产链管理——从跟踪生产线进度到分配人员的工作量以及绘制人力资源图。
"传统系统阻碍了我们的客户快速响应不断变化的市场需求的能力，因此，这家公司面临着落后于更灵活、更具创新性的竞争对手并失去业务的风险"。
作为第一步，ESC Consulting 建议使用全套 SAP ERP 应用程序取代客户的多个独立系统。
Marco Ruffoni 评论道：“在对他们的 IT 环境进行合理化的过程中，我们直接推荐了 SAP ERP，这是对他们的工作负载进行集中和标准化的理想工具。”
"同时，我们建议在云中安装所有 SAP 组件，以及用于营销、Web 和分析的第三方应用程序。”
下一步是选择一个具有必要弹性和性能的合适云平台，并结合允许第三方应用程序成功连接核心 SAP 解决方案的集成功能。
“IBM Cloud Bare Metal Servers 和 IBM Cloud 技术提供了工业级云支持与应用程序开发和集成服务的理想组合。”Marco Ruffoni 解释道。“IBM Cloud Bare Metal Servers 提供灵活性和可扩展性，以非常有吸引力的价格提供极高的服务水平。”
“我们选择 IBM Cloud，因为它是下一代平台即服务 [PaaS] 产品，可让用户以最高效、最智能的方式创建、部署和管理应用程序。”
“利用 IBM Cloud，我们将能够使用自己选择的工具和语言，只需登录平台并进入仪表板，即可一键创建新的应用程序。”
IBM Cloud 还特有与 SAP ERP 的深入集成，以及可简化、加速和构建应用程序之间的数据交换的预构建连接器。
Marco Ruffoni 解释说："例如，对于客户拥有的有关生产规划、工作量分配和进度跟踪的信息，现在可以通过我们使用 IBM Cloud 开发的移动应用程序自动输入到他们的 SAP ERP 系统中。此应用程序可在平板电脑和智能手机等移动设备上使用，不断与 IBM Cloud 交互，而 IBM Cloud 又与 SAP 通信和交换信息。”
“过去，这些操作都是使用只能读取产品条形码的老式系统手动执行的。现在，利用 IBM Cloud 开发的移动应用程序，可以提供有关供应和生产流程所有不同部分的实时、结构化和准确的信息，彻底改变这些关键运营。”
借助 IBM Cloud，应用程序开发变得简单明了，并且所有必要的连接都可用于 SAP ERP 解决方案。
“使用 IBM Cloud 开发、更新甚至扩展新应用程序都是轻而易举的事，”Marco Ruffoni 证实。“我们可以测试新服务，添加和删除功能，并继续更新它们，直到获得我们想要的东西。”
"IBM Cloud 为我们提供的实验能力几乎是无限的。此外，利用 IBM Cloud Bare Metal Servers，我们将能够随着工作负载的增长精确扩展容量，使我们的成本与业务活动保持密切相关。”
借助 IBM Cloud 解决方案，ESC Consulting 的客户将能够实施创新、更高效的工作方式，继而能够以更快、更智能和更有针对性的方式推广和分发他们的产品，提高竞争力和生产效率。Marco Ruffoni 评论道：“我们的第一个上线 IBM 解决方案的客户立即表示，由于流程更快、更简单，做出决策的速度更快，并且，由于可以轻松、快速开发定制型应用程序，就能够以更简单、更智能的方式扩展业务范围”。
继该项目取得成功后，ESC Consulting 已计划在其他类似项目中利用 IBM Cloud 的强大功能。
Marco Ruffoni 表示：“我们目前正在通过 IBM Cloud 开发新的分析服务，这些服务对我们的客户来说将是无价的，很期待它们上线。云计算正在引领我们彻底改变我们以及客户的传统工作方式，让我们能够更有意义、更智能地利用我们的时间和资源。
“由于我们的云解决方案采用按用量付费模式，因此与使用标准的 IT 基础架构相比，我们能够节省大量成本。我们可以为客户提供安全、稳定、快速的系统，这些系统对客户来说完全透明，而且管理起来更容易、更具成本效益。”
Marco Ruffoni 总结道：“由于这个项目，我们的工作方式确实发生了转变。利用 IBM Cloud，我们可以不断进行试验、改进和创新。此工具提供了创造性和变革性力量，使我们成为竞争激烈的行业中的领先服务提供商，帮助我们留住来之不易的客户并吸引更多业务。我们对项目成果非常满意，并期待未来继续与 IBM 建立创新合作伙伴关系。”
ESC Consulting（ibm.com 外部链接）成立于 2003 年，总部位于意大利贝加莫附近。公司提供 IT 服务，包括 ERP、数据集成、移动应用程序和业务流程管理解决方案。
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