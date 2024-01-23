计算机服务提供商不断面临设计、开发和实施下一代工具的压力，以支持各种要求严格的客户群的业务战略。与此同时，他们始终关注最大限度地减少管理和维护客户基础设施所需的成本和工作量。

这正是意大利 IT 公司 ESC Consulting 面临的双重挑战，正如首席执行官 Marco Ruffoni 所解释的那样，“要在竞争激烈、饱和的市场中脱颖而出，意味着能够倾听客户的需求，并对这些未预见到的业务需求提供无缝响应的解决方案。”

“不断有客户联系我们，寻求更智能、变革性的方式来管理他们的业务流程，同时，我们需要谨慎对待在管理客户的基础设施时产生的额外成本。我们在哪里可以找到一个解决方案，既可以满足我们和客户的所有需求，又可以轻松部署，而且足够灵活，允许定制？”

答案是：“在云端”。Marco Ruffoni 继续说道：“云计算是当今最热门的 IT 趋势之一，它所带来的好处是每个企业都希望实现的目标，例如，节省成本和时间、灵活性、安全性。如果我们想帮助客户转变他们的业务流程管理，同时减少与管理传统架构相关的开销，我们就需要考虑云技术。”

ESC Consulting 开始与合作时间最长的客户之一（一家制造业中型公司）协作，该公司正在经历大规模的企业变革，对其保持竞争力和保护市场份额的能力提出了挑战。

Marco Ruffoni 解释道：“这个客户在收购新公司后得到了一个截然不同的 IT 环境，因此他请我们帮忙整合、统一并简化业务流程管理。客户最关心的问题是如何优化和加快供应生产链管理——从跟踪生产线进度到分配人员的工作量以及绘制人力资源图。

"传统系统阻碍了我们的客户快速响应不断变化的市场需求的能力，因此，这家公司面临着落后于更灵活、更具创新性的竞争对手并失去业务的风险"。