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将您的敏捷编码技能，以及开源和 IBM 云计算技能，运用于某些最为复杂、最富有影响力的项目。

精选故事

了解您将从事的工作类型。

 
您在软件工程部门可以做什么

在 IBM 工作，意味着让技术助力公益工作。看看 IBM 员工正在做些什么类型的项目。

 IBM 开放式源代码

对开源项目感兴趣？看看 IBM 员工最近在从事哪些项目？非常欢迎您参与其中！

 开启 IBM 开发人员之旅

欲了解在 IBM 当开发人员是怎样的一种体验，欢迎加入 IBM 领先的开发团队，成为 IBM 开发人员，与全球顶级工程团队共事。
为什么选择 IBM

我们致力于在商业道德、环境以及我们工作和生活的社区等方面为世界带来长期的、积极的影响。
科技对社会的影响

我们积极支持代码集结号 (Call for Code) 这类行动计划，让科技助力社区，实现社区需求。我们与联合国和 Linux 基金会等合作，推行众多开源项目，与系统化的种族歧视活动做斗争，实施改善清洁水资源供应等行动。
通过多元化促进创新

我们大力支持 IBM 员工树立行为典范，培养一种自觉包容度高、拥有强烈归属感的文化，从而促进创新在这里蓬勃发展。我们致力于推广、促进多元化思想的融合，鼓励大家相互交流各自的背景和经验。
每天学习新技能

IBM 不仅承诺到 2030 年为全球 3,000 万人提供技能培训，而且还承诺让员工通过公司的技能计划，实现每年至少 40 小时的个人学习。
IBM 员工与背景中的其他跑步者一起参加马拉松比赛
在IBM从事软件工程
“我喜欢在 IBM 工作，因为它以多种方式保障大家的灵活性。工作与生活的灵活性让我得以做自己感兴趣的事，比如跑马拉松。”

Clement, 软件咨询工程师

软件工程职位 深入了解我们的一些主要工作类别。 软件工程师

为全球规模超大的客户创建复杂的软件系统。

 最新岗位 全栈开发人员

在过程中每一步均以敏捷的方式将多个系统与代码相集成。

 最新岗位 DevOps 工程师

与我们的开发和系统团队合作开展大型项目，以敏捷的方式实现自动化、扩展和部署操作。

 最新岗位 前端开发人员

运用最新的 Web 技术，让您的代码为世界添砖加瓦。

 最新岗位 技术支持

运用您解决问题的技能和技术能力，处理小型、中型乃至复杂场景下的各种问题。

 最新岗位 测试工程师

将您的分析技能和技术能力应用到测试阶段，并直接影响我们开发的软件质量。

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