将您的敏捷编码技能，以及开源和 IBM 云计算技能，运用于某些最为复杂、最富有影响力的项目。
我们致力于在商业道德、环境以及我们工作和生活的社区等方面为世界带来长期的、积极的影响。
我们积极支持代码集结号 (Call for Code) 这类行动计划，让科技助力社区，实现社区需求。我们与联合国和 Linux 基金会等合作，推行众多开源项目，与系统化的种族歧视活动做斗争，实施改善清洁水资源供应等行动。
我们大力支持 IBM 员工树立行为典范，培养一种自觉包容度高、拥有强烈归属感的文化，从而促进创新在这里蓬勃发展。我们致力于推广、促进多元化思想的融合，鼓励大家相互交流各自的背景和经验。
IBM 不仅承诺到 2030 年为全球 3,000 万人提供技能培训，而且还承诺让员工通过公司的技能计划，实现每年至少 40 小时的个人学习。
为全球规模超大的客户创建复杂的软件系统。
在过程中每一步均以敏捷的方式将多个系统与代码相集成。
与我们的开发和系统团队合作开展大型项目，以敏捷的方式实现自动化、扩展和部署操作。
运用最新的 Web 技术，让您的代码为世界添砖加瓦。
运用您解决问题的技能和技术能力，处理小型、中型乃至复杂场景下的各种问题。
将您的分析技能和技术能力应用到测试阶段，并直接影响我们开发的软件质量。