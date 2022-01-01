作为技术专家，您将利用商业洞察分析来建立和维护客户关系，将硬件和软件整合到对客户有价值的解决方案中，并确保客户为实施技术解决方案做好准备。
我们致力于在商业道德、环境以及我们工作和生活的社区等方面为世界带来长期的、积极的影响。
我们积极支持代码集结号 (Call for Code) 这类行动计划，让科技助力社区，实现社区需求。我们与联合国和 Linux 基金会等合作，推行众多开源项目，与系统化的种族歧视活动做斗争，实施改善清洁水资源供应等行动。
我们大力支持 IBM 员工树立行为典范，培养一种自觉包容度高、拥有强烈归属感的文化，从而促进创新在这里蓬勃发展。我们致力于推广、促进多元化思想的融合，鼓励大家相互交流各自的背景和经验。
IBM 不仅承诺到 2030 年为全球 3,000 万人提供技能培训，而且还承诺让员工通过公司的技能计划，实现每年至少 40 小时的个人学习。
开发潜在客户，建立高质量的潜在客户渠道。您将在工作中使用我们的混合云、网络安全和 AI 技术。
运用您的技能，帮助客户利用混合云和 AI 增长产品取得业务成果。
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