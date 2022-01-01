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作为技术专家，您将利用商业洞察分析来建立和维护客户关系，将硬件和软件整合到对客户有价值的解决方案中，并确保客户为实施技术解决方案做好准备。

精选故事

了解您将从事的工作类型。

 
Arjuna：曾经的热血拳击手，后来跨界转型为一名客户成功经理

这跟拳击很像，最重要的是不断练习、不断坚持，每一天的成长都至关重要，要在从事项目工作的同时尽力吸收一切你能学到的内容。

 如何为申请成为技术销售人员做好准备

销售专家分享真知灼见：如何在申请过程中一路闯关、成功应聘。

 客户成功经理的真正工作

IBM 员工就为什么选择客户成功经理这一职业各抒己见。

为什么选择 IBM

我们致力于在商业道德、环境以及我们工作和生活的社区等方面为世界带来长期的、积极的影响。
科技对社会的影响

我们积极支持代码集结号 (Call for Code) 这类行动计划，让科技助力社区，实现社区需求。我们与联合国和 Linux 基金会等合作，推行众多开源项目，与系统化的种族歧视活动做斗争，实施改善清洁水资源供应等行动。
通过多元化促进创新

我们大力支持 IBM 员工树立行为典范，培养一种自觉包容度高、拥有强烈归属感的文化，从而促进创新在这里蓬勃发展。我们致力于推广、促进多元化思想的融合，鼓励大家相互交流各自的背景和经验。
每天学习新技能

IBM 不仅承诺到 2030 年为全球 3,000 万人提供技能培训，而且还承诺让员工通过公司的技能计划，实现每年至少 40 小时的个人学习。
IBM 员工戴着渔夫服、帽子和手套拿着一条鱼
在IBM做技术销售
“就像我清早钓到第一条鱼一样，我总是把我最好的、最新鲜的知识带给客户。”

Jianbin, 客户成功经理

销售职位 探索我们的主要工作类别。 品牌销售专员

开发潜在客户，建立高质量的潜在客户渠道。您将在工作中使用我们的混合云、网络安全和 AI 技术。

 最新岗位 客户成功经理

运用您的技能，帮助客户利用混合云和 AI 增长产品取得业务成果。

 最新岗位 数字销售技术专家

综合运用您对客户的了解和对技术解决方案的理解，成为客户的技术专家和顾问。

 最新岗位 技术销售代表

与专门的销售代表合作，为其提供更深入的技术洞察分析，更好地展示我们的能力。

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