Le Canada fait face à une demande croissante de modernisation numérique sécurisée, de cyberrésilience renforcée et de capacités avancées en matière d’IA. Avec la complexité géopolitique grandissante et l’évolution rapide des technologies, maintenir la souveraineté numérique est essentiel — afin de permettre au pays de protéger, gérer et innover dans son paysage numérique avec vitesse et efficacité. Le Centre de Défense et de Renseignement d’IBM Canada soutient ces priorités en offrant un environnement collaboratif où l’innovation peut être développée, testée et déployée de manière responsable.

Conçu pour appuyer les objectifs de modernisation de la défense et du renseignement du Canada, le Centre offre un espace sécurisé permettant aux équipes d’explorer des technologies avancées, dont l’IA, l’automatisation, la cybersécurité, le nuage hybride et l’informatique quantique. Il permet la cocréation rapide, l’expérimentation et la mise à l’échelle de solutions pour relever les défis de défense et de sécurité parmi les plus complexes du pays.

Situé à Ottawa, le Centre de Défense et de Renseignement d’IBM Canada permet aux organisations de défense, aux partenaires industriels et aux experts d’IBM de collaborer à des solutions adaptées aux missions, en harmonie avec les priorités de défense du Canada.

En combinant l’expertise canadienne avec le leadership mondial d’IBM en recherche et en technologie, le Centre aide le Canada à renforcer sa préparation opérationnelle, moderniser ses plateformes héritées, accélérer l’adoption de l’IA, améliorer la cybersécurité et bâtir des capacités numériques souveraines pour l’avenir des opérations multidomaines.