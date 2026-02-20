Centre de Défense et de Renseignement d'IBM Canada 

Accélérer la modernisation de la défense et du renseignement au Canada grâce à l’IA fiable, à la cyberrésilience et à l’innovation numérique sécurisée.
Drapeau canadien devant le Parlement du Canada à Ottawa, en Ontario
Propulser l’avenir numérique de la défense au Canada

Le Canada fait face à une demande croissante de modernisation numérique sécurisée, de cyberrésilience renforcée et de capacités avancées en matière d’IA. Avec la complexité géopolitique grandissante et l’évolution rapide des technologies, maintenir la souveraineté numérique est essentiel — afin de permettre au pays de protéger, gérer et innover dans son paysage numérique avec vitesse et efficacité. Le Centre de Défense et de Renseignement d’IBM Canada soutient ces priorités en offrant un environnement collaboratif où l’innovation peut être développée, testée et déployée de manière responsable.

Conçu pour appuyer les objectifs de modernisation de la défense et du renseignement du Canada, le Centre offre un espace sécurisé permettant aux équipes d’explorer des technologies avancées, dont l’IA, l’automatisation, la cybersécurité, le nuage hybride et l’informatique quantique. Il permet la cocréation rapide, l’expérimentation et la mise à l’échelle de solutions pour relever les défis de défense et de sécurité parmi les plus complexes du pays.

Situé à Ottawa, le Centre de Défense et de Renseignement d’IBM Canada permet aux organisations de défense, aux partenaires industriels et aux experts d’IBM de collaborer à des solutions adaptées aux missions, en harmonie avec les priorités de défense du Canada.

En combinant l’expertise canadienne avec le leadership mondial d’IBM en recherche et en technologie, le Centre aide le Canada à renforcer sa préparation opérationnelle, moderniser ses plateformes héritées, accélérer l’adoption de l’IA, améliorer la cybersécurité et bâtir des capacités numériques souveraines pour l’avenir des opérations multidomaines.
Nos solutions Intelligence Artificielle
IBM collabore avec l’industrie de la défense pour développer des capacités optimisées par l’IA afin d’accélérer la planification opérationnelle. Des navires autonomes aux ensembles de données d’entraînement protégés et personnalisés, nous aidons les équipes de défense à tirer le meilleur parti de ces nouvelles technologies pour améliorer les résultats des missions et obtenir un avantage décisionnel.
Automatisation
Du commandement et contrôle à la gestion de la paie, IBM aide les forces armées à moderniser, consolider et automatiser leurs plateformes numériques afin d’accélérer la prise de décision. La transformation numérique guidée par la défense définie par logiciel (SDD) renforce la sécurité nationale, réduit les coûts, simplifie la maintenance des systèmes et diminue les risques.
Cyberrésilience
Les cybermenaces évoluent constamment et les surfaces d’attaque se multiplient. IBM, en collaboration avec son écosystème de partenaires, propose des solutions de cybersécurité innovantes pour accroître l’efficacité des centres des opérations de sécurité (SOC), renforcer les capacités CyberOps et protéger les chaînes d’approvisionnement contre les infiltrations. Laissez‑nous vous aider à protéger vos données, vos renseignements et la sécurité nationale.
Données
Les données jouent un rôle essentiel dans toutes les activités de défense, du champ de bataille à l’administration. IBM travaille avec les agences de défense pour mettre en place des tissus de données intelligents et intégrer de nouveaux modèles de gouvernance afin de fournir les bonnes données aux bons processus et aux bonnes personnes, au bon moment et au bon endroit.
Nuage hybride
IBM aide l’industrie de la défense à tirer parti de la flexibilité qu’offre le nuage hybride. En travaillant avec, entre et indépendamment de tous les principaux fournisseurs de services infonuagiques, nous pouvons accélérer la transition vers le nuage afin de réduire les coûts et d’améliorer l’efficacité.
Informatique quantique
Évaluer des scénarios opérationnels complexes et prendre les bonnes décisions en une fraction de seconde représente un défi majeur. IBM rend les ordinateurs quantiques accessibles aux communautés de défense et de sécurité et explore comment exploiter cette technologie révolutionnaire pour obtenir un avantage décisionnel.

Voir aussi

A close-up of a planetarium's control panel and high-tech equipment.
IBM annonce un modèle d’IA axé sur la défense pour accélérer la planification de mission et l’aide à la décision
Personne masculine, agent de sécurité ou soldat travaillant avec de la technologie pour la répartition en ligne ou le réseautage sur la base
L'impératif numérique : transformer la défense à l'ère de l'IA
Vue aérienne par drone d’un grand porte-conteneurs naviguant dans le port de Santos
Du quai au déploiement : comment l'IA modernise la maintenance navale
Passez à l’étape suivante

Recevez des infolettres sélectionnées sur les plus récentes actualités en technologie, en affaires et sur les perspectives d’experts.

 S'abonner