Le secteur mondial de l’aérospatiale et de la défense n’a pas échappé aux défis posés par la pandémie mondiale de COVID-19. Avec des marchés sous pression, de nouvelles priorités et des attentes accrues de la part des clients, le secteur doit s’adapter à une nouvelle réalité qui évolue rapidement. Pour prospérer au-delà de l’horizon immédiat, une transformation est nécessaire.

Il est essentiel d’investir dans les dernières technologies numériques pour susciter un changement majeur dans le secteur. Cela nécessite d’étendre la collaboration au sein de l’écosystème par le biais de plateformes, d’améliorer la chaîne d’approvisionnement en utilisant des données inexploitées et d’optimiser la croissance grâce à des services numériques après-vente.

Depuis les débuts de l’ère spatiale et la naissance de la NASA, IBM est à la pointe de la recherche et de l’innovation technologique, en s’associant aux entreprises commerciales de l’aérospatiale et de la défense. Profitez de notre expérience approfondie dans le secteur et laissez-nous vous aider à appliquer les nouvelles technologies exponentielles, notamment l’IA, le cloud hybride et la blockchain, afin que votre entreprise soit à l’avant-garde du secteur de l’aérospatiale et de la défense à l’avenir.