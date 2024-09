Por esses motivos, muitas organizações realizam avaliações OSINT das fontes públicas de informações relacionadas a seus sistemas, aplicações e recursos humanos.

As descobertas podem ser usadas para localizar vazamentos não autorizados de dados proprietários ou confidenciais, avaliar a segurança das informações e identificar vulnerabilidades, como software não corrigido, configurações incorretas ou portas abertas. As organizações também podem realizar testes de penetração nos seus sistemas e redes usando os mesmos dados OSINT que são publicamente acessíveis por cibercriminosos e hackers.

Muitas vezes, as informações coletadas durante uma avaliação da OSINT são combinadas com dados não públicos para criar um relatório de inteligência de ameaça mais abrangente. Atualizações frequentes nas avaliações de cibersegurança da OSINT podem ajudar as organizações a mitigar o risco de violação de dados, ransomware, malware e outros ciberataques.