Um gráfico de conhecimento, também conhecido como uma rede semântica, representa uma rede de entidades do mundo real, ou seja, objetos, eventos, situações ou conceitos, assim como ilustra o relacionamento entre elas. Essas informações são geralmente armazenadas em um banco de dados gráfico e visualizadas como uma estrutura gráfica, dando origem ao termo "gráfico" de conhecimento.

Um gráfico de conhecimento é composto por três componentes principais: nós, bordas e rótulos. Qualquer objeto, lugar ou pessoa pode ser um nó. Uma borda define o relacionamento entre os nós. Por exemplo, um nó pode ser um cliente, como a IBM, e uma agência, como a Ogilvy. Uma borda seria categorizar o relacionamento como um relacionamento com o cliente entre a IBM e a Ogilvy.

A representa o sujeito, B representa o predicado, C representa o objeto

Vale a pena notar também que as definições de gráficos de conhecimento variam e existem pesquisas (PDF, 183 KB) (link externo à ibm.com), que sugerem que um gráfico de conhecimento não é diferente de uma base de conhecimento ou uma ontologia. Em vez disso, ela argumenta que o termo foi popularizado pelo gráfico de conhecimento do Google em 2012.

Ontologias

As ontologias também são frequentemente mencionadas no contexto de gráficos de conhecimento, mas, novamente, ainda há debate sobre como elas diferem dos gráficos de conhecimento. Por fim, as ontologias servem parar criar uma representação formal das entidades no gráfico. Eles geralmente são baseados em uma taxonomia, mas como podem conter várias taxonomias, sua própria definição separada é mantida. Como gráficos de conhecimento e ontologias são representados de maneira semelhante, ou seja, por meio de nós e bordas, e são baseados nos triplos do Resource Description Framework (RDF), eles tendem a se parecer um com o outro nas visualizações.

Um exemplo de uma ontologia pode ser se formos examinar um determinado espaço, como o Madison Square Garden. Uma ontologia distingue entre os eventos naquele local usando uma variável, como o tempo. Um time de esportes, como o New York Rangers, tem uma série de jogos em uma temporada que será jogada nessa arena. São todos jogos de hóquei no gelo, e estão todos localizados no mesmo local. No entanto, cada evento se destaca por sua data e hora.

A Web Ontology Language (OWL) é um exemplo de uma ontologia amplamente adotada, que é suportada pelo World Wide Web Consortium (W3C), uma comunidade internacional que defende normas abertas para a longevidade da Internet. Por fim, essa organização do conhecimento é suportada por uma infraestrutura tecnológica, como bancos de dados, APIs e algoritmos de machine learning, que existem para ajudar as pessoas e os serviços a acessar e processar informações com mais eficiência.