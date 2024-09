À medida que olhamos para o futuro, as tecnologias da Indústria 4.0, como IA, machine learning e Internet das Coisas, combinadas com a inovação de processos, terão um impacto profundo nas práticas de gestão de ativos, tornando a automatização e a padronização de processos a norma do setor.

As tecnologias avançadas podem ajudar a automatizar e aprimorar vários aspectos da IAM. Por exemplo, sistema de informações geográficas (geographic information systems, GIS) capturam, armazenam, analisam e visualizam dados geoespaciais (por exemplo, mapas, imagens de satélite, fotografias aéreas, dados de pesquisa etc.). A integração dos GIS com sistemas de IAM adiciona contexto espacial aos dados dos ativos, ajudando os gerentes a entender melhor a relação entre os ativos, sua localização e o ambiente circundante.

Além disso, países e regiões em todo o mundo (como Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Reino Unido, entre outros) começaram a adotar padrões internacionais e melhores práticas para uma gestão eficaz de ativos. A série ISO 55000, por exemplo, fornece diretrizes e estruturas para processos de gerenciamento de ativos, ajudando organizações em todo o mundo a estabelecerem práticas de IAM consistentemente eficazes.

O IAM é fundamental para garantir o uso sustentável e eficiente de ativos de infraestrutura. E a área está pronta para ficar ainda mais sofisticada, abrindo caminho para sistemas de infraestrutura mais inteligentes e resilientes que nos servirão bem no futuro.