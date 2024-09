O que é um módulo de memória duplo em linha (DIMM)?

Essencialmente, um DIMM é um tipo de módulo de RAM que usa um tipo específico de conector de pinos para adicionar vários chips de RAM a um sistema de computador de tal forma que aumenta eficientemente a unidade central de processamento (CPU), a transferência de dados e as velocidades de rendimento sem aumentar o consumo de energia. Os sistemas de computador usam RAM para armazenar temporariamente dados que estão sendo usados para executar operações em tempo real. Aplicações exigentes, como as de renderização de vídeo digital ou jogos on-line, requerem uma grande quantidade de RAM. Sistemas de computador com RAM insuficiente funcionam lentamente ou sofrem interrupções temporárias.

Geralmente, formas rápidas e mais caras de armazenamento de dados, como RAM, são chamadas de memória, enquanto hardware ou componentes de armazenamento estáveis e baratos são chamados de armazenamento. Os computadores usam armazenamento para manter a maior parte dos dados, especialmente coisas como arquivos de aplicações, documentos e/ou mídia que podem não ser necessários no momento. Os computadores usam a memória, ou RAM, para acessar e gerenciar dados e arquivos relevantes ou necessários para atividades e funções momentâneas.

A RAM é geralmente considerada como uma memória volátil, pois requer energia contínua para manter os dados, que são perdidos se houver uma interrupção no fornecimento de energia. É por isso que os computadores usam formas não voláteis de memória que não exigem energia constante, como dispositivos rígidos de estado sólido, para armazenamento a longo prazo.





Os dois principais tipos de RAM são a memória estática de acesso aleatório (SRAM) e a memória dinâmica de acesso aleatório (DRAM). Desenvolvida no início da década de 1960, a tecnologia SRAM usa transistores para armazenar dados, o que é rápido e eficaz, mas volumoso e caro. No entanto, em 1968, o pesquisador da IBM, Robert Dennard, realizou um dos avanços mais significativos da computação moderna quando inventou o que viria a ser o primeiro chip DRAM desenvolvido pela Intel em 1970 - uma inovação que aumentou tanto a funcionalidade da RAM que seu impacto ainda é sentido hoje. Embora as células de memória do tipo SRAM ainda sejam usadas para alguns fins específicos, a DRAM se tornou tão dominante que é quase sinônimo de RAM, embora também existam muitas subcategorias de chips DRAM.