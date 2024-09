O que é redução de dados?

A fim de limitar o tamanho do arquivo e obter uma compactação de dados bem-sucedida, vários tipos de codificação podem ser usados. Em geral, considera-se que as técnicas de compactação de dados usam compactação sem perdas ou com perdas, e são agrupadas de acordo com esses dois tipos. Na compactação sem perdas, o tamanho dos dados é reduzido por meio de algoritmos e técnicas de codificação, e os dados originais completos podem ser restaurados, se necessário. A compactação com perdas, por outro lado, usa outros métodos para realizar a compactação e, embora os dados processados possam ser mantidos, eles não serão uma cópia exata, como seria o caso da compactação sem perdas.