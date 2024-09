O que é consolidação de dados?

O crescimento gigantesco de big data continua abalando o mundo da tecnologia, e deve continuar por algum tempo. Para o período de 2022 a 2030, a Acumen Research and Consulting está prevendo que o mercado de big data continuará crescendo (link externo ao site ibm.com) a uma taxa de aproximadamente 12,7% ao ano. De acordo com as previsões, esse mercado vai disparar de um valor de US$ 163,5 bilhões em 2021 para um valor projetado de US$ 473,6 bilhões em 2030. À medida que o mercado de big data se expande, aumenta também a necessidade por mais consolidação de dados.

A automação de processos manuais relacionados à consolidação de dados é outra área que teve um crescimento intenso nos últimos anos. Isso ocorre em um momento em que há uma escassez relativa de talentos de ciência de dados. Estima-se que mais de 60% das horas de ciência de dados (link externo ao site ibm.com) sejam gastas com limpeza e processamento de dados durante os processos de consolidação. Esses processos podem e devem ser automatizados (e serão, cada vez mais).

A segurança de dados também permanece no centro das atenções, refletindo a ameaça contínua e crescente dos ataques cibernéticos ou ataques de ransomware. Em resposta, as organizações estão escolhendo opções como pipelines de dados que oferecem maior segurança à medida que os pipelines migram, armazenam e analisam dados.

Da mesma forma, outra tendência recente fala sobre o crescente interesse em proteger a privacidade dos consumidores, especialmente após uma onda de ataques cibernéticos de alto perfil que resultaram na disseminação em massa de dados de consumidores. As chamadas salas limpas de dados estão sendo cada vez mais implementadas como uma maneira amigável de interagir com os consumidores. Em salas limpas de dados, as interações são estruturadas de forma a limitar a quantidade de informações do consumidor que normalmente estão sendo coletadas pela organização.