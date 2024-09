O que são CIS benchmarks?

O CIS também oferece Hardened Images pré-configuradas que permitem às empresas a realizar operações de computação de forma econômica, sem a necessidade de investir em hardware ou software adicional. As hardened images são muito mais seguras do que as imagens virtuais padrão e limitam de maneira considerável as vulnerabilidades de segurança que podem levar a um ataque cibernético.

CIS Hardened Images (link externo à ibm.com) foram criadas e configuradas em conformidade com os controles de benchmarks do CIS e estão comprovadamente em conformidade com diversas organizações de conformidade regulamentar. CIS Hardened Images estão disponíveis para uso em quase todas as principais plataformas de cloud computing e são fáceis de implementar e gerenciar.