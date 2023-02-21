Ataques Direct Kernel Object Manipulation (DKOM) a provedores de ETW.

Com o tempo, as mitigações de segurança e a telemetria de detecção no Windows melhoraram bastante. Quando esses recursos são combinados com soluções de Endpoint Detection & Response (EDR) bem configuradas, podem representar uma barreira considerável à pós-invasão. Os invasores têm um custo constante para desenvolver e aprimorar táticas, técnicas e procedimentos (TTPs) para evitar heurísticas de detecção. Na equipe de simulação de adversários do IBM Security X-Force, enfrentamos o mesmo problema. Nossa equipe tem a tarefa de simular recursos avançados de ameaças em alguns dos maiores e mais protegidos ambientes. Soluções de segurança sofisticadas e bem calibradas, aliadas a equipes de Security Operations Center (SOC) bem treinadas podem elevar o custo e a complexidade do tradecraft. Em alguns casos, o uso de uma TTP específica torna-se completamente obsoleta em um período de três a quatro meses (geralmente associada a um stack de tecnologias específico).

Os invasores podem optar por aproveitar a execução de código no kernel do Windows para adulterar algumas dessas proteções ou para evitar totalmente uma série de sensores do ambiente do usuário. A primeira demonstração publicada de tais recursos foi em 1999 na Phrack Magazine. Nos anos seguintes, houve vários relatos de casos em que os agentes da ameaça (TAs) usaram rootkits de Kernel para o pós-invasão. Alguns exemplos mais antigos incluem o Derusbi Family e o Lamberts toolkit.

Tradicionalmente, esses tipos de recursos têm sido limitados a TAs avançados. Nos últimos anos, porém, vimos mais invasores comuns usarem primitivas de invasão Bring Your Own Vulnerable Driver (BYOVD) para facilitar ações no endpoint. Em alguns casos, essas técnicas foram bastante primitivas, limitadas a tarefas simples, mas também houve demonstrações mais sofisticadas.

No final de setembro de 2022, uma pesquisa da ESET publicou um relatório técnico sobre recursos do kernel utilizados pelo agente de ameaça Lazarus em diversos ataques contra entidades na Bélgica e na Holanda com o objetivo de exfiltrar dados. Este artigo apresenta uma série de primitivas de Direct Kernel Object Manipulation (DKOM) que a carga útil usa para ocultar a telemetria de OS/AV/EDR. A pesquisa pública disponível sobre essas técnicas é escassa. Adquirir uma compreensão mais aprofundada das técnicas de pós-invasão no kernel é fundamental para a defesa. Um argumento clássico e ingênuo que se ouve frequentemente é que um invasor com privilégios elevados pode fazer qualquer coisa, então por que deveríamos desenvolver recursos nesse cenário? Essa é uma postura fraca. Os defensores precisam entender quais recursos um invasor possui quando seus privilégios são elevados, quais fontes de dados permanecem confiáveis (e quais não), quais opções de contenção existem e como técnicas avançadas podem ser detectadas (mesmo que os recursos para realizar essa detecção não existam). Neste artigo, focarei especificamente na aplicação de patches nas estruturas do Kernel Event Tracing for Windows (ETW) para tornar os provedores ineficazes ou inoperáveis. Vou apresentar algumas informações básicas sobre essa técnica, analisar como um invasor pode manipular estruturas de ETW do Kernel e abordar alguns mecanismos para encontrar essas estruturas. Por fim, analisarei como essa técnica foi implementada pelo Lazarus na carga útil.