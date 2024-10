Exemplos de sustentabilidade nos negócios

Alguns dos primeiros ensinamentos sobre como melhorar o planeta parecem simples: reduzir, reutilizar, reciclar. As pessoas passaram a adotar mudanças em seus hábitos, como andar de bicicleta para o trabalho e separar o lixo, para implementar essa regra e contribuir com a preservação do meio ambiente. Agora, a mudança climática está afetando os negócios tanto quanto os indivíduos. De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), tanto consumidores quanto investidores estão se afastando de empresas que ignoram seu impacto ambiental. Práticas de negócios sustentáveis são uma parte essencial do compromisso de uma organização com a responsabilidade social e ambiental. A sustentabilidade nos negócios também oferece às organizações a oportunidade de criar cadeias de suprimentos mais eficientes que têm um impacto positivo no planeta.

As atividades empresariais que contribuem para as emissões de carbono e o uso de combustíveis fósseis também forçam organizações e elaboradores de políticas a responsabilizarem líderes por suas ações contra o impacto ambiental. Da mesma forma, funcionários e clientes querem trabalhar para uma empresa que esteja ativamente tentando reverter a mudança climática e participar da proteção ambiental. Existem vários exemplos de práticas empresariais sustentáveis que as empresas podem adotar para melhorar seu modelo de negócios. Uma estratégia comum de sustentabilidade corporativa é conhecida como tripé da sustentabilidade.