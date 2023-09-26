A computação espacial é a próxima fronteira na segurança de voo de companhias aéreas

Os atrasos dos voos são um aspecto frustrante de voar. É uma situação com a qual a maioria das pessoas se identifica: ficar sentado no terminal ou na pista se perguntando por que seu voo está atrasado, sem respostas ou informações.
Existem dezenas de razões pelas quais uma aeronave pode ser atrasada, sendo a segurança o motivo subjacente para muitas delas. Suponha que uma aeronave sofra danos menores devido a um relâmpago ou ao entrar em contato com o equipamento no solo enquanto está sendo rebocada ou reabastecida, ou sofra danos de uma colisão em voo com um pássaro ou condições climáticas adversas. Nesses casos, a aeronave deve passar por inspeção antes de poder voar novamente. O setor de aviação enfrenta desafios significativos em relação às verificações de danos antes do voo e esses atrasos são um ponto de dor comum para as companhias aéreas e os passageiros.
O processo de garantir que uma aeronave seja segura para voar é uma tarefa inevitável e demorada. Imagine um cenário em que o equipamento de manuseio de bagagem acidentalmente colide com o avião, causando danos à fuselagem. Os engenheiros em solo devem inspecionar os danos, determinar sua localização precisa, profundidade e extensão e decidir se a aeronave ainda está em condições de operar. A segurança da aeronave é um processo altamente regulamentado e uma exigência do setor, e cada parte importante de uma aeronave tem um número de série que é rastreado e avaliado quanto à aeronavegabilidade. Essa inspeção manual (que inclui o registro dos danos e a documentação do processo) pode levar mais de 30 minutos, causando atrasos e interrupções consideráveis nos cronogramas de voos.
O Regional Jet Center (RJC) é uma organização dedicada de manutenção, reparo e revisão do Grupo Air France-KLM. Em parceria com a IBM, o RJC desenvolveu uma solução de avaliação de danos de aeronaves usando realidade aumentada e tecnologia de digital twins (processos centrais da computação espacial)para revolucionar as verificações de danos anteriores ao voo.
A computação espacial combina o mundo físico e digital, usando realidade aumentada, realidade virtual ou tecnologias 3D em tempo real. Com o crescimento do uso empresarial de dispositivos móveis, a computação espacial oferece às organizações uma maneira de obter mais benefícios dos investimentos em smartphones, tablets e headsets. As companhias aéreas podem usar essa tecnologia para aprimorar a tomada de decisão dos engenheiros em solo, proporcionando uma experiência mais imersiva e interativa. No contexto da segurança aérea, a computação espacial permite inspeções de danos mais eficientes e precisas, reduzindo drasticamente o tempo necessário para concluir o processo de forma eficaz.
Usando uma aplicação especializada chamada Damage Assessment, projetada para iPads, os técnicos podem usar realidade aumentada para aprimorar suas inspeções da aeronave. Essa aplicação usa o digital twin do avião para mapear a estrutura da aeronave na aeronave real em tempo real, para que os inspetores possam identificar exatamente onde os danos estão localizados. Com o Damage Assessment, a) os inspetores podem identificar e avaliar os danos com precisão, acelerando consideravelmente o processo de inspeção; b) os engenheiros de solo podem obter o histórico de danos relevante e a documentação para apoiar o processo de avaliação; e c) os tempos de inspeção podem ser reduzidos de 30 minutos para 3 minutos (uma melhoria de 900% na eficiência).
Futuramente, a IA pode ajudar ainda mais recomendando ações para acelerar ainda mais o processo. Reduzir o tempo para avaliar e registrar novos danos com ferramentas digitais seguras baseadas em dados aumenta a precisão dos relatórios em um setor altamente regulamentado, levando a voos mais seguros. Esta solução inovadora também garante a precisão e integridade dos dados de inspeção. As inspeções são muitas vezes registradas manualmente em papel, levando a possíveis erros e perda de dados. Com a computação espacial, todos os dados de inspeção são perfeitamente integrados ao digital twin da aeronave, criando uma cadeia de informações transparente e rastreável. A computação espacial aumenta a segurança e simplifica a conformidade com as regulamentações do setor.
Embora essa tecnologia seja sem dúvida um divisor de águas para o RJC, vale a pena observar que esse é um ponto problemático em todo o setor. Companhias aéreas de todo o mundo enfrentam dificuldades com as ineficiências das verificações de danos anteriores ao voo. A solução de computação espacial da RJC não apenas traz benefício às suas operações, mas pode potencialmente transformar as práticas de segurança aérea globalmente.
Em um setor tão altamente regulamentado, a RJC deve provar que um novo processo como esse oferece um resultado acentuado tanto em tempo quanto em precisão para ser aprovado pelos reguladores do setor. A RJC iniciou o processo para obter a adoção generalizada dessa Tecnologia pelos setores, possibilitando que outras companhias aéreas a utilizem. Ao mesmo tempo, a IBM está buscando parcerias com organizações que investem em tecnologia de computação espacial.
A IBM pode ajudar os profissionais do setor de aviação, executivos de companhias aéreas ou qualquer empresa que queira adotar soluções semelhantes ou explorar as possibilidades da computação espacial para enfrentar seus desafios únicos.
Saiba mais sobre a solução de computação espacial da RJC e da IBM e testemunhe o potencial em ação. Participe do World Aviation Festival (link externo a ibm.com) de 26 a 28 de setembro de 2023, em Lisboa, Portugal, e faça parte da jornada rumo a viagens aéreas mais seguras e eficientes.
