A computação espacial é a próxima fronteira na segurança de voo de companhias aéreas

Os atrasos dos voos são um aspecto frustrante de voar. É uma situação com a qual a maioria das pessoas se identifica: ficar sentado no terminal ou na pista se perguntando por que seu voo está atrasado, sem respostas ou informações.

Existem dezenas de razões pelas quais uma aeronave pode ser atrasada, sendo a segurança o motivo subjacente para muitas delas. Suponha que uma aeronave sofra danos menores devido a um relâmpago ou ao entrar em contato com o equipamento no solo enquanto está sendo rebocada ou reabastecida, ou sofra danos de uma colisão em voo com um pássaro ou condições climáticas adversas. Nesses casos, a aeronave deve passar por inspeção antes de poder voar novamente. O setor de aviação enfrenta desafios significativos em relação às verificações de danos antes do voo e esses atrasos são um ponto de dor comum para as companhias aéreas e os passageiros.

O processo de garantir que uma aeronave seja segura para voar é uma tarefa inevitável e demorada. Imagine um cenário em que o equipamento de manuseio de bagagem acidentalmente colide com o avião, causando danos à fuselagem. Os engenheiros em solo devem inspecionar os danos, determinar sua localização precisa, profundidade e extensão e decidir se a aeronave ainda está em condições de operar. A segurança da aeronave é um processo altamente regulamentado e uma exigência do setor, e cada parte importante de uma aeronave tem um número de série que é rastreado e avaliado quanto à aeronavegabilidade. Essa inspeção manual (que inclui o registro dos danos e a documentação do processo) pode levar mais de 30 minutos, causando atrasos e interrupções consideráveis nos cronogramas de voos.