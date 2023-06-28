O que é produtividade lenta?

A produtividade lenta pode ser definida como trabalhar em um ritmo mais lento em menos tarefas de cada vez para aumentar a produtividade e a satisfação no ambiente de trabalho. A tendência à produtividade lenta é para empresas e funcionários repensarem o que é produtividade e criarem um ambiente em que a qualidade do trabalho seja enfatizada em detrimento da quantidade de trabalho.

Em seu livro Rest: Why You Get More Done When You Work Less, o consultor do Vale do Silício, Alex Soojung-Kim Pang, descreve que tirou um ano sabático de trabalho, onde realizou muito, mas também o experimentou como um momento extremamente de lazer. Ele diz que percebeu que o pensamento convencional sobre nossas horas de trabalho e produtividade está totalmente errado.

A produtividade lenta exige uma mudança na forma como definimos produtividade. Incentiva as empresas e seus trabalhadores a pensar de forma diferente sobre o que significa ser produtivo, considerando questões como: