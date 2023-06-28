O que é produtividade lenta?

A produtividade lenta pode ser definida como trabalhar em um ritmo mais lento em menos tarefas de cada vez para aumentar a produtividade e a satisfação no ambiente de trabalho. A tendência à produtividade lenta é para empresas e funcionários repensarem o que é produtividade e criarem um ambiente em que a qualidade do trabalho seja enfatizada em detrimento da quantidade de trabalho.
Em seu livro Rest: Why You Get More Done When You Work Less, o consultor do Vale do Silício, Alex Soojung-Kim Pang, descreve que tirou um ano sabático de trabalho, onde realizou muito, mas também o experimentou como um momento extremamente de lazer. Ele diz que percebeu que o pensamento convencional sobre nossas horas de trabalho e produtividade está totalmente errado.
A produtividade lenta exige uma mudança na forma como definimos produtividade. Incentiva as empresas e seus trabalhadores a pensar de forma diferente sobre o que significa ser produtivo, considerando questões como:
A expressão "produtividade lenta" foi cunhada por Cal Newport, professor de ciência da computação e autor dos sucessos "Digital Minimalism"e "A World Without Email: Reimagining Work in an age of Communication Overload". Ele também tem um podcast chamado Deep Questions with Cal Newport sobre como viver e trabalhar profundamente no que ele chama de um mundo cada vez mais superficial.
No New Yorker, Newport discute a semana de trabalho de quatro dias, mas diz que é apenas uma solução parcial para o problema real: excesso de trabalho. Reduzir o número de horas que uma pessoa trabalha sem reduzir sua carga de trabalho, diz ele, só pioraria a situação. Ele afirma que a produtividade deve ser baseada na qualidade do trabalho, não na quantidade.
A produtividade lenta é semelhante a outros movimentos lentos, como o movimento "slow food" da década de 1980, que também apoiou mais conscientização.
A falácia da produtividade diz que, se trabalharmos duro ou rápido o suficiente, teremos tempo para fazer as coisas de que mais gostamos. Porém, estar ocupado não significa necessariamente ser eficaz. Manter os dias de trabalho cheios de tarefas e atividades pode manter os funcionários ocupados demais para explorar seus recursos e criatividade. Apenas ficar ocupado pode desviar a atenção de encontrar propósito e significado, e isso pode levar ao esgotamento.
Com o apoio da Harvard Business Review, uma pesquisa com 1.500 entrevistados em 46 países descobriu que o esgotamento é um problema enorme e global. As principais descobertas incluíram o seguinte:
De acordo com pesquisadores da UC Berkeley e da Deakin University, as seis principais causas do esgotamento são a sobrecarga de trabalho, a falta de controle, a recompensa insuficiente, o colapso da comunidade, a ausência de justiça e o conflito de valores. O esgotamento também pode ser um sintomas de outra coisa, como os funcionários terem listas intermináveis de tarefas que nunca concluirão.
Outro obstáculo à produtividade é o trabalho pesado. Trabalhar mais e mais rápido em mais tarefas pode manter os funcionários perpetuamente ocupados e mais longe de alcançar seus objetivos. As equipes de trabalho podem migrar de trabalho pesado para produtividade definindo menos metas que sejam mais atingíveis, concentrando-se em uma coisa de cada vez e eliminando distrações.
Existem alguns benefícios facilmente reconhecíveis da produtividade lenta. Pessoas que trabalham em um ritmo mais lento em menos coisas de cada vez geralmente têm uma experiência melhor de bem-estar mental e têm mais energia para alcançar seus objetivos. Um trabalho simplificado e mais intencional também pode dar aos funcionários mais tempo para socializar, refletir ou criar um melhor equilíbrio entre vida profissional e pessoal.
A produtividade lenta também traz benefício às empresas. Mesmo que os funcionários não estejam esgotados, eles nem sempre são tão produtivos quanto deveriam ou poderiam ser. Desacelerar pode aumentar a produtividade e melhorar os resultados de negócios, permitindo mais tempo para se concentrar no que mais importa para os clientes e outros stakeholders.
“O que mais podemos fazer diante de tarefas intermináveis além de começar a nos desconectar?” pergunta a escritora e educadora de ciência e negócios Karla Starr. “Quando sabemos que a lista de tarefas nunca vai ficar mais curta, por que invocaríamos, ingenuamente, uma motivação extra quando sabemos que isso não mudará nossa situação geral se as tarefas simplesmente não pararem?”
Alguns países europeus proíbem e-mails fora do horário de trabalho, como a nova lei de "direito de se desconectar" da Bélgica. Os empregadores também podem aconselhar os funcionários a desativar as notificações de e-mail, Slack e outras redes sociais. A política da empresa pode sugerir que eles publiquem um aviso de que estão no modo "deep work".
Em seu artigo na New Yorker, Newport afirma que, se uma semana de trabalho de quatro dias se tornasse o padrão federal, trabalhar menos não seria um "experimento disruptivo realizado por algumas startups". Em vez disso, escreve ele, seria uma opção que os empregadores teriam que justificar a não oferta. E essa justificativa pode se tornar mais difícil de sustentar à medida que o tempo passa e os benefícios de uma semana de trabalho mais curta se tornam mais aparentes.
Os gerentes podem incentivar uma produtividade lenta, mantendo a carga de trabalho de um funcionário em níveis sustentáveis, priorizando menos projetos, mas de maior impacto.
Há resistência à desaceleração no ambiente de trabalho. A "cultura da pressa" entre os trabalhadores do conhecimento significa um ambiente de trabalho que enfatiza o trabalho árduo e as longas horas, apesar do fato de a Organização Mundial da Saúde dizer que o trabalho em excesso é perigoso.
A concorrência no ambiente de trabalho também pode atrapalhar a produtividade lenta. Por exemplo, Starr descreve os EUA como uma sociedade capitalista, em que o vencedor leva tudo, com normas sociais profundamente arraigadas. Essas normas vão contra a produtividade lenta.
Newport discute outro desafio para diminuir a produtividade: o desafio de gerenciar o “trabalho que ainda não foi atribuído”. Em outras palavras, alguns gestores podem resistir à produtividade lenta porque isso exigiria que eles priorizassem e atribuíssem trabalho em vez de apenas enviar e-mails a um funcionário, no momento, sobre uma tarefa que precisa ser realizada.
O volume de trabalho excessivo para trabalhadores de computação está embutido no sistema, de acordo com Newport, e uma semana de trabalho mais curta, ou simplesmente limitar o número de horas trabalhadas, não vai resolver isso. As organizações devem considerar desacelerar o ritmo do próprio dia de trabalho e gastar menos tempo no geral em trabalhos que não importam.
Pode valer a pena experimentar a produtividade lenta, porque a produtividade perdida é cara. Por exemplo, a HubSpot descobriu que a produtividade perdida custa às empresas dos EUA US$ 1,8 trilhão por ano.
A tecnologia pode ser um problema e uma solução quando se trata de produtividade. É um problema quando os funcionários estão sobrecarregados fazendo malabarismos com uma variedade de aplicativos para realizar o trabalho. É uma solução que permite aos funcionários automatizar tarefas repetitivas e dedicar mais tempo às ações que geram resultados. E gastar mais tempo em trabalho de maior qualidade é fundamental para o movimento de produtividade lenta.
A inteligência artificial (IA) e a automação, aplicadas da maneira certa, podem ajudar a reduzir a carga de trabalho desnecessária e o número de ferramentas que os funcionários usam para realizar o trabalho. Ao colocar a IA para trabalhar em processos complicados ou nos quais o dia a dia é rotina, você libera os funcionários de trabalhos repetitivos e os capacita a entregar melhores resultados e tomar decisões melhores baseadas em dados. Isso pode levar a níveis mais altos de satisfação no trabalho, o que pode levar a taxas mais baixas de atrito, e funcionários mais felizes têm maior probabilidade de produzir clientes mais felizes.
Produtividade é tirar mais do que você coloca. Produtividade lenta tem a ver com a qualidade do trabalho versus a quantidade. A automação inteligente consiste em dar aos funcionários o acesso fácil e conversacional às informações e automações de tarefas de que precisam para atender melhor os clientes e realizar o trabalho mais importante.
