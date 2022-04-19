O Renewable Energy 100 RE100 é uma iniciativa corporativa global de energia renovável liderada pelo Climate Group em parceria com o CDP com o objetivo de fazer com que as empresas mais influentes do mundo, especificamente aquelas com demanda anual de eletricidade superior a 100 GWh, se comprometam com 100% de eletricidade renovável e alcancem essa meta até 2050.

Para alcançar 100% de eletricidade renovável, as empresas devem corresponder a 100% da eletricidade usada em suas operações globais com eletricidade produzida a partir de fontes renováveis.

A eletricidade renovável pode ser proveniente do mercado ou de produção própria e pode incluir energia solar, eólica, biomassa (incluindo biogás), geotérmica ou hidrelétrica. A eletricidade renovável adquirida pode ser comprada diretamente de geradores e fornecedores no mercado, por exemplo, por meio de contratos de compra de energia. Pode incluir também compras no varejo e instrumentos independentes de atributos de energia "não combinados".