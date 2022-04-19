Tags
Explicação da iniciativa RE100

O Renewable Energy 100 RE100 é uma iniciativa corporativa global de energia renovável liderada pelo Climate Group em parceria com o CDP com o objetivo de fazer com que as empresas mais influentes do mundo, especificamente aquelas com demanda anual de eletricidade superior a 100 GWh, se comprometam com 100% de eletricidade renovável e alcancem essa meta até 2050.

Para alcançar 100% de eletricidade renovável, as empresas devem corresponder a 100% da eletricidade usada em suas operações globais com eletricidade produzida a partir de fontes renováveis.

A eletricidade renovável pode ser proveniente do mercado ou de produção própria e pode incluir energia solar, eólica, biomassa (incluindo biogás), geotérmica ou hidrelétrica. A eletricidade renovável adquirida pode ser comprada diretamente de geradores e fornecedores no mercado, por exemplo, por meio de contratos de compra de energia. Pode incluir também compras no varejo e instrumentos independentes de atributos de energia "não combinados".

A quem se destina?

Conforme destacado acima, o RE100 é voltado para grandes corporações com demanda anual de eletricidade de pelo menos 100 GWh. No entanto, exceções podem ser abertas para empresas com consumo menor, caso elas sejam grandes empresas em seu setor ou uma empresa da Fortune 1000, ou ainda líderes em uma região ou setor com prioridade para o RE100.

Atualmente, mais de 350 empresas são membros do RE100 que se comprometeram a se tornar 100% renováveis. Quase um terço dessas empresas está sediado nos EUA, enquanto mais de 60 estão no Japão e quase 50 estão no Reino Unido. No nível setorial, mais de um terço é do setor de serviços. A fabricação é o segundo setor mais representado, com mais de 60 empresas, enquanto alimentos e bebidas estão em terceiro, com mais de 30.

Critérios principais para ingressar no RE100

  • Compromisso público de fornecer eletricidade 100% renovável em todas as operações, incluindo quaisquer emissões de escopo 1 relacionadas à geração de eletricidade pela empresa, todas as emissões de escopo 2 relacionadas às atividades da empresa e às operações de negócios que operam com a marca ou o grupo de empresas.
  • A verificação de terceiros é exigida do consumo de eletricidade renovável e, quando necessário, da geração e vendas (por exemplo, certificação Greene).
  • As empresas devem obter eletricidade renovável dentro dos limites do mercado em que estão consumindo a eletricidade. No entanto, as empresas podem excluir pequenas cargas (pequenos escritórios, varejo) de consumo de eletricidade de até 100 MWh/ano, por mercado, do limite alvo do RE100 em mercados onde não seja tecnicamente viável obter energia renovável.
  • As empresas devem relatar o progresso de forma transparente anualmente por meio da planilha de relatórios do RE100 ou do questionário de mudança climática do CDP.
  • As empresas devem concordar em não realizar atividades que prejudiquem a missão, como lobby político em apoio aos combustíveis fósseis em detrimento da produção de energia renovável ou o aumento de suas participações em ativos de combustíveis fósseis.
  • As empresas devem participar da campanha no nível do grupo.

Alegações confiáveis sob o RE100

Os membros do RE100 devem ser capazes de demonstrar que têm um direito de uso de produção exclusiva de eletricidade renovável para atender a todo o seu uso de eletricidade renovável relatado. Isso é feito normalmente na forma de atributos de geração, como Certificados de Atributos de Energia (EACs), mas contratos também podem ser usados. Os requisitos para uma alegação crível de uso de ER são:

  1. Dados de geração confiáveis
  2. Agregação de atributos
  3. Propriedade exclusiva (sem contagem dupla) de atributos
  4. Reivindicações exclusivas (sem duplicação de reivindicação) em atributos
  5. Limitações das reivindicações do mercado geográfico
  6. Limitações antigas das reivindicações

Qual é o requisito de cronograma e metas?

Os requisitos mínimos e os prazos são:

  • 100% até 2050, com etapas intermediárias de pelo menos:
  • 60% até 2030
  • 90% até 2040

Primeiros passos com o RE100

Tornar-se um membro do RE100 leva cerca de dois a três meses para que o processo de aplicação seja concluído. A aprovação da assinatura segue um processo de oito etapas:

  1. Verificar os requisitos — as empresas devem verificar os requisitos de adesão e técnicos
  2. Intenção expressa – Registre o interesse da empresa com a equipe de RE100
  3. Verificar a elegibilidade — A equipe do RE100 confirmará se a empresa atende aos critérios de adesão 
  4. Inscreva-se para se tornar membro - Se aceita, a empresa precisará assinar o Contrato de Associação
  5. Revisão de aplicação — A solicitação da empresa será avaliada em relação aos critérios de adesão
  6. Decisão da aplicação — Decisão de solicitação tomada. Se aceita, a empresa receberá os benefícios de associação
  7. Anúncio do plano—A data do anúncio de adesão será acordada com o Grupo Climático
  8. Anúncio de novo membro — A empresa pode anunciar a associação por meio de um comunicado à imprensa ou através das redes sociais

Uma vez aceitos, os membros do RE100 são livres para desenvolver seu próprio roteiro para alcançar 100% de energias renováveis.

Em última análise, se quisermos alcançar um futuro com neutralidade de carbono , as maiores corporações precisarão liderar o caminho. Os mais de 300 membros do RE100 consomem mais eletricidade combinados do que todo o Reino Unido anualmente. Atualmente, esses membros fornecem cerca de 45% de suas necessidades de eletricidade por meio de eletricidade renovável. Se eles puderem cumprir seu compromisso, e o número de associados da organização puder continuar a crescer, será dado um enorme salto em direção a um mundo neutro em carbono.

 
