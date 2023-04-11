Solução de problemas de limitação da CPU no Kubernetes

A limitação da CPU é uma métrica essencial de desempenho da aplicação devido à correlação direta entre o tempo de resposta e a limitação da CPU. Esta é uma ótima notícia para você, pois você pode obter essa métrica diretamente do Kubernetes e do OpenShift.

Para garantir que os tempos de resposta da sua aplicação permaneçam baixos, a CPU não seja limitada e você continue a ter uma aplicação de alto desempenho, é necessário entender primeiro que, quando a limitação da CPU está ocorrendo, você não pode confiar apenas na utilização do núcleo da CPU. Você precisa levar em conta todas as análises e dependências de recursos que afetam o desempenho da aplicação. O IBM Turbonomic incorporou essas considerações em sua plataforma de análise de dados.

Ao determinar as ações de adequação de contêineres, o Turbonomic analisa continuamente quatro dimensões:

Limites de CPU Solicitações de CPU Limites de memória Solicitações de memória

O Turbonomic pode determinar os limites de CPU que mitigarão o risco de limitação e permitirão que suas aplicações funcionem sem impedimentos. Isso tudo por meio do poder de adicionar a limitação da CPU como uma dimensão para a plataforma analisar e gerenciar as compensações que aparecem. Adicionar a dimensão de limitação da CPU garantirá tempos de resposta baixos da aplicação.

Além disso, o Turbonomic está gerando ações para migrar seus pods e dimensionar seus clusters, como todos sabemos, é um desafio full stack. Os clientes têm a capacidade de ver os KPIs e perguntar "Qual dos meus serviços está sendo limitado?" Também permite que eles entendam o histórico de limitação da CPU para cada serviço e lembrem que cada serviço está diretamente correlacionado ao tempo de resposta da aplicação, fornecendo aos usuários janelas valiosas para o desempenho do sistema.

No contexto do Kubernetes, um dos principais benefícios do Turbonomic é a capacidade de identificar e corrigir rapidamente consequências não intencionais de uma estratégia de plataforma, em vez de ter que o cliente redesenhar sua estratégia de plataforma multilocatária. O Turbonomic não só monitora as métricas de limitação da CPU, como a plataforma também pode dimensionar automaticamente o limite de CPU e reduzir a limitação para um nível gerenciável.