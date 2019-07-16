O que é uma plataforma de integração híbrida (HIP)?

Os líderes empresariais estão constantemente buscando novas maneiras de transformar suas organizações usando tecnologia e dados para impulsionar a inovação e os resultados dos negócios. Mas antes de você pensar em derivar insights ou criar experiências dos clientes, você precisa primeiro conectar e padronizar todos os dados em todo o seu cenário de aplicações.
Desde sistemas locais estabelecidos até aplicações de software como serviço (SaaS) recém-adotadas, a integração de aplicações é uma etapa crítica, mas cada vez mais complicada, em direção à transformação de negócios.
Nos últimos anos, a demanda por novas integrações ultrapassou em muito a capacidade que a maioria das empresas pode suportar. As abordagens tradicionais de integração simplesmente não conseguem acompanhar as solicitações. A redução do custo por integração é essencial para criar um modelo flexível e escalável para integração.
Ninguém pode se dar ao luxo de pausar seus negócios ou interromper e substituir toda a infraestrutura. Em vez disso, as empresas estão procurando maneiras de simplificar processos, dispersar conjuntos de skills por uma gama mais ampla de pessoas, reestruturar sua arquitetura de integração e utilizar novas tecnologias para tornar a integração mais simples e eficiente. A adoção de uma estratégia de integração ágil ajuda a gerenciar essas mudanças em pessoas, processos e arquitetura. E, à medida que as empresas buscam opções de tecnologia para uma integração simplificada, as plataformas de integração híbrida (HIP) estão se tornando mais predominantes.
De acordo com a Ovum, uma plataforma de integração híbrida é "um conjunto coeso de produtos de software de integração (middleware) que permitem aos usuários desenvolver, proteger e governar fluxos de integração, conectando diversas aplicações, sistemas, serviços e armazenamentos de dados, além de permitir a rápida criação/composição de APIs e gerenciamento do ciclo de vida para atender aos requisitos de uma série de casos de uso de integração híbrida.”
Em outras palavras, a plataforma de integração híbrida deve fornecer às organizações todas as ferramentas necessárias para simplificar e facilitar a integração de dados e aplicações em qualquer ambiente local e multinuvem. Com a eliminação dos silos de dados, as empresas têm uma oportunidade incrível de transformar os dados em insights práticos para tomarem decisões melhores e mais rápido.
As equipes de integração de hoje precisam ter acesso a uma combinação de ferramentas que lhes permitam equilibrar os estilos de integração tradicional e moderno. Ao avaliar plataformas de integração híbrida, aqui estão os recursos mais importantes que você deve avaliar.
Conseguir enviar, compartilhar, transmitir e sincronizar arquivos grandes de forma confiável e em alta velocidade é crítico para fornecer os tipos de respostas em tempo real aos dados que as organizações modernas estão procurando.
Até recentemente, as plataformas de integração híbrida eram principalmente consideradas como algo que as organizações precisavam construir reunindo recursos-chave de ferramentas existentes (como software de API management, iPaaS e soluções fr ESB) de uma variedade de fornecedores em um sistema coeso.
No entanto, isso pode ser um processo caro e complicado, e muitas vezes leva a um resultado final que não atende a todos os requisitos. Algumas funcionalidades ou recursos serão duplicados em ofertas de vários fornecedores, enquanto outros recursos modernos de integração, como fluxo de eventos ou transferência de dados em alta velocidade, são deixados de fora.
Em vez disso, as empresas devem considerar soluções completas, como IBM Cloud Pak for Integration, que combinam todos os recursos necessários para estilos de integração tradicionais e modernos em uma plataforma unificada e conteinerizada. Funcionalidades como logon único, registro, rastreamento, um repositório de ativos e um dashboard ajudam a reunir todos os recursos e tornar os fluxos de trabalho de integração mais eficientes.
Ao utilizar uma abordagem de integração ágil combinada com uma plataforma robusta de integração híbrida, as organizações podem capacitar suas equipes com tudo o que precisam para acelerar novas integrações e, ao mesmo tempo, reduzir os custos. Quando feito corretamente, as organizações poderão continuar usando sua infraestrutura existente e os estilos tradicionais de integração enquanto introduzem novas habilidades, endpoints, casos de uso e modelos de implementação no seu próprio ritmo.
Uma plataforma de integração híbrida deve permitir mais colaboração, democratização e reutilização de ativos por meio de funcionalidades como repositórios de ativos, ajudando as equipes de integração a construir e dar suporte ao volume de integrações que as iniciativas de transformação digital exigem.
Você tem interesse em saber mais sobre plataformas de integração híbrida e os principais recursos, funcionalidades e requisitos que você deve buscar ao avaliá-las?
