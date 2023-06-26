Existem algumas questões fundamentais ao usar modelos generativos criados previamente. Cada organização deve equilibrar as oportunidades de criação de valor com os riscos envolvidos. Dependendo da empresa e do caso de uso, se a tolerância ao risco for baixa, as organizações descobrirão que construir internamente ou trabalhar com um parceiro confiável produzirá melhores resultados.

Alguns problemas a considerar com os modelos de IA generativa prontos para uso são:

Os dados da internet nem sempre são justos e precisos

No centro de grande parte da IA generativa atual, estão grandes quantidades de dados de fontes como a Wikipedia, sites, artigos, arquivos de imagem ou áudio etc. Os modelos generativos combinam padrões nos dados subjacentes para criar conteúdo e, sem controles, pode haver intenção maliciosa para promover desinformação, viés e assédio online. Como essa tecnologia é tão nova, às vezes há falta de responsabilidade, maior exposição a riscos reputacionais e regulatórios relacionados a coisas como direitos autorais e royalties.

Pode haver uma desconexão entre os desenvolvedores de modelo e todos os casos de uso do modelo

Os desenvolvedores posteriores de modelos generativos podem não ver toda a extensão de como o modelo será usado e adaptado para outros fins. Isso pode resultar em suposições falhas e resultados que não são cruciais quando os erros envolvem decisões menos importantes, como a seleção de um produto ou serviço, mas importantes quando afetam uma decisão crítica para o negócio que pode expor a Organização a acusações de comportamento antiético, incluindo viés, ou questões de conformidade regulatória que podem levar a auditorias ou multas.

Processos e regulamentos afetam o uso

A preocupação com litígios e regulamentações inicialmente limitará a forma como as grandes organizações usam a IA generativa. Isso é especialmente verdadeiro em setores altamente regulamentados, como serviços financeiros e saúde, onde a tolerância é muito baixa para decisões antiéticas e com viés baseadas em dados e modelos incompletos ou imprecisos podem ter repercussões prejudiciais.

Eventualmente, o cenário regulatório para modelos generativos será atualizado, mas as empresas precisarão ser proativas na adesão a eles para evitar violações de conformidade, danos à reputação de sua empresa, auditorias e multas.