Tags
Inteligência artificial

Como escalar de forma responsável a IA generativa pronta para negócios

expansão da família watsonx

Imagine as possibilidades de oferecer consultas baseadas em texto e abrir um mundo de conhecimentos para melhorar o aprendizado e a produtividade. As possibilidades estão crescendo, incluindo assistência na escrita de artigos, ensaios ou e-mails; acesso a pesquisas resumidas; geração e brainstorming de ideias; pesquisa dinâmica com recomendações personalizadas para varejo e viagens; e explicando tópicos complicados para educação e treinamento. Com a IA generativa, a pesquisa muda drasticamente. Em vez de fornecer links para vários artigos, o usuário receberá respostas diretas sintetizadas a partir de uma infinidade de dados. É como conversar com uma máquina muito inteligente.

O que é IA generativa?

A IA generativa usa uma forma avançada de aprendizado de máquina que recebe as prompts e usa processamento de linguagem natural (NLP) para gerar respostas para quase todas as perguntas feitas. Ele utiliza grandes quantidades de dados da internet, pré-treinamento em grande escala e aprendizado reforçado para permitir transações de usuário surpreendentemente humanas. O aprendizado por reforço a partir do feedback humano (RLHF) é usada, adaptando-se a diferentes contextos e situações, tornando-se mais precisa e natural com o tempo. A IA generativa está sendo analisada para uma variedade de casos de uso, incluindo marketing, atendimento ao cliente, varejo e educação.

O ChatGPT foi o primeiro, mas hoje há muitos concorrentes

O ChatGPT usa uma arquitetura de deep learning chamada Transformer e representa um avanço significativo no campo da NLP. Embora a OpenAI tenha assumido a liderança, a concorrência está crescendo. De acordo com a Pesquisa Precedence, o tamanho do mercado global de IA generativa foi avaliado em US$ 10,79 em 2022 e espera-se que atinja cerca de US$ 118,06 até 2032, com um CAGR de 27,02% entre 2023 e 2032. Tudo isso é muito impressionante, mas com ressalvas.

IA generativa e negócios arriscados

Existem algumas questões fundamentais ao usar modelos generativos criados previamente. Cada organização deve equilibrar as oportunidades de criação de valor com os riscos envolvidos. Dependendo da empresa e do caso de uso, se a tolerância ao risco for baixa, as organizações descobrirão que construir internamente ou trabalhar com um parceiro confiável produzirá melhores resultados.

Alguns problemas a considerar com os modelos de IA generativa prontos para uso são:

Os dados da internet nem sempre são justos e precisos

No centro de grande parte da IA generativa atual, estão grandes quantidades de dados de fontes como a Wikipedia, sites, artigos, arquivos de imagem ou áudio etc. Os modelos generativos combinam padrões nos dados subjacentes para criar conteúdo e, sem controles, pode haver intenção maliciosa para promover desinformação, viés e assédio online. Como essa tecnologia é tão nova, às vezes há falta de responsabilidade, maior exposição a riscos reputacionais e regulatórios relacionados a coisas como direitos autorais e royalties.

Pode haver uma desconexão entre os desenvolvedores de modelo e todos os casos de uso do modelo

Os desenvolvedores posteriores de modelos generativos podem não ver toda a extensão de como o modelo será usado e adaptado para outros fins. Isso pode resultar em suposições falhas e resultados que não são cruciais quando os erros envolvem decisões menos importantes, como a seleção de um produto ou serviço, mas importantes quando afetam uma decisão crítica para o negócio que pode expor a Organização a acusações de comportamento antiético, incluindo viés, ou questões de conformidade regulatória que podem levar a auditorias ou multas.

Processos e regulamentos afetam o uso

A preocupação com litígios e regulamentações inicialmente limitará a forma como as grandes organizações usam a IA generativa. Isso é especialmente verdadeiro em setores altamente regulamentados, como serviços financeiros e saúde, onde a tolerância é muito baixa para decisões antiéticas e com viés baseadas em dados e modelos incompletos ou imprecisos podem ter repercussões prejudiciais.

Eventualmente, o cenário regulatório para modelos generativos será atualizado, mas as empresas precisarão ser proativas na adesão a eles para evitar violações de conformidade, danos à reputação de sua empresa, auditorias e multas.

O que você pode fazer agora para escalar a IA generativa de forma responsável?

Conforme os resultados dos insights de IA se tornam mais críticos para os negócios e as escolhas de tecnologia continuam aumentando, você precisa de garantia de que seus modelos estão operando de forma responsável, com processos transparentes e resultados explicáveis. Organizações que proativamente integram a governança em suas iniciativas de IA podem detectar e mitigar melhor os riscos do modelo, fortalecendo sua capacidade de cumprir princípios éticos e regulamentações do governo.

De extrema importância é o alinhamento com tecnologias confiáveis e recursos corporativos. Você pode começar aprendendo mais sobre os avanços que a IBM está fazendo em novos modelos de IA generativa com o watsonx.ai e implementar proativamente o watsonx.governance para impulsionar fluxos de trabalho de IA responsáveis, transparentes e explicáveis, hoje e no futuro.

O que é o watsonx.governance?

O watsonx.governance oferece um poderoso toolkit de governança, risco e conformidade (GRC) criado para operacionalizar fluxos de trabalho do ciclo de vida da IA, detectar e mitigar os riscos de forma proativa e melhorar a conformidade com os crescentes e mutáveis requisitos legais, éticos e regulatórios. Relatórios personalizáveis, dashboards e ferramentas colaborativas conectam equipes distribuídas, melhorando a eficiência, produtividade e responsabilidade dos stakeholders. A captura automática de metadados e fatos do modelo fornece suporte de auditoria e, ao mesmo tempo, gera resultados de modelos transparentes e explicáveis.

Acelere a governança e simplifique o gerenciamento de riscos em toda a organização com o IBM OpenPages, uma solução unificada de governança, risco e conformidade (GRC) para ajudar a gerenciar, monitorar e relatar questões de risco e conformidade. Saiba mais sobre como o watsonx.governance está estimulando fluxos de trabalho de IA responsáveis, transparentes e explicáveis e as melhorias que virão no futuro.

 

Autora

Holly Vatter

Senior Product Marketing Manager for watsonx.governance

Recursos

Guia do CEO sobre IA generativa

Aprenda como os CEOs podem equilibrar o valor que a IA generativa pode criar com o investimento que ela exige e os riscos que ela introduz.
Leve suas habilidades de IA generativa para o próximo nível

Aprenda conceitos fundamentais e desenvolva suas habilidades com laboratórios práticos, cursos, projetos guiados, avaliações e muito mais.
Tenha acesso ao poder da IA generativa + ML

Saiba como incorporar com confiança a IA generativa e o aprendizado de máquina em sua empresa.
Coloque a IA para trabalhar: como gerar ROI com a IA generativa

Quer ter mais retorno sobre seus investimentos em IA? Saiba como o dimensionamento da IA generativa em áreas importantes promove mudanças, ajudando suas melhores mentes a criar e oferecer soluções novas e inovadoras.
IA em ação 2024

Entrevistamos duas mil organizações a respeito de suas iniciativas de IA para descobrir o que está funcionando, o que não está e como se preparar.
Explore o IBM Granite

O IBM® Granite é nossa família de modelos de IA abertos, de alto desempenho e confiáveis, personalizados para a empresa e otimizados para escalar suas aplicações de IA. Explore as opções de linguagens, código, séries temporais e proteções.
Como escolher o modelo de base certo

Saiba como selecionar o modelo de base de IA mais adequado para seu caso de uso.
Como prosperar nesta nova era da IA com confiança e convicção

Aprofunde-se nos três elementos críticos de uma estratégia de IA forte: gerar vantagem competitiva, escalar a IA em toda a empresa e avançar na IA confiável.
Dê o próximo passo

Obtenha acesso completo aos recursos que abrangem o ciclo de vida do desenvolvimento da IA. Produza soluções poderosas de IA com interfaces fáceis de usar, fluxos de trabalhos e acesso a APIs e SDKs padrão do setor.

 Explore o watsonx.ai Agende uma demonstração em tempo real