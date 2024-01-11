O maior obstáculo à modernização do mainframe é provavelmente a escassez de talentos. Muitos dos especialistas em mainframe e aplicação que criaram e acrescentaram códigos de base COBOL empresariais ao longo dos anos provavelmente migraram ou estão se aposentando em breve.

Mais assustador ainda, a próxima geração de talentos será difícil de recrutar, já que os novos graduados em ciência da computação que aprenderam Java e linguagens mais recentes naturalmente não se imaginam fazendo desenvolvimento de aplicações de mainframe. Para eles, o trabalho pode não parecer tão atraente quanto o projeto de aplicativos móveis ou tão ágil quanto o desenvolvimento nativo da nuvem. Em muitos aspectos, essa é uma predisposição bastante injusta.

O COBOL foi criado muito antes de a orientação a objetos ser uma realidade, muito menos a orientação a serviços ou computação em nuvem. Com um conjunto enxuto de comandos, não deve ser uma linguagem complicada para os desenvolvedores mais novos aprenderem ou entenderem. E não há razão para que as aplicações de mainframe não se beneficiem do desenvolvimento ágil e de lançamentos menores e incrementais dentro de um pipeline automatizado no estilo DevOps.

Descobrir o que diferentes equipes fizeram com o COBOL ao longo dos anos é o que torna tão difícil gerenciar a mudança. Os desenvolvedores fizeram adições infinitas e loops lógicos a um sistema de procedimentos que deve ser verificado e atualizado como um todo, em vez de componentes ou serviços fracamente acoplados.

Com código e programas entrelaçados no mainframe dessa forma, as interdependências e os pontos potenciais de falha são muito complexos e numerosos para que até mesmo desenvolvedores qualificados possam desvendar. Isso torna o desenvolvimento de aplicativos COBOL mais assustador do que o necessário, fazendo com que muitas organizações procurem alternativas fora do mainframe prematuramente.