O setor de aviação está sob pressão para melhorar a sustentabilidade das viagens aéreas e, ao mesmo tempo, melhorar a eficiência operacional em um mercado cada vez mais complexo que ainda está se recuperando do impacto da pandemia da COVID-19. Em um setor em que a segurança é fundamental e as novas tecnologias exigem maior escrutínio, a IA generativa promete impulsionar as empresas de aviação e seus parceiros do setor.

Há uma infinidade de possíveis casos de uso para a IA generativa. Alguns casos de uso exigem tempo para se integrar aos sistemas e processos de negócios existentes, mas os líderes do setor devem migrar para as áreas mais adequadas aos pontos fortes da IA generativa. Isso inclui o aprimoramento da experiência do cliente por meio de recomendações e promoções de viagens melhores e mais personalizadas, bem como a melhoria do atendimento ao cliente por meio da criação de assistentes virtuais mais robustos. A IA generativa também pode ajudar os técnicos de manutenção, reparo e revisão (MRO), permitindo que recuperem informações relevantes de forma mais eficaz para reparos ou automatizando a criação de peças e equipamentos para que o reparo ou a manutenção possam começar assim que o avião pousar.

Algumas companhias aéreas já usam a IA generativa em comunicações e operações de atendimento ao cliente, inclusive na automação de traduções de textos, na produção de materiais de marketing e na redação de cópias. A AAR Corp, uma fornecedora privada de serviços de aviação, está considerando o uso de IA generativa para otimizar o gerenciamento de estoque, oferecer manutenção preditiva, melhorar as operações do armazém e automatizar o pedido de peças.