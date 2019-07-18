Até 2025, os dados mundiais devem crescer para 175 zettabytes. Tradução: 175 trilhões de gigabytes. É um número impressionante, segundo qualquer padrão, e provavelmente inimaginável em 1967, quando uma equipe de engenheiros da IBM liderada por David L. Noble começou a trabalhar em um projeto que mudaria a computação para sempre.
Para fins de contexto, 1967 foi o mesmo ano em que os The Beatles lançaram Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band. O item de tecnologia de consumo mais popular era um rádio portátil que levava 14 horas para recarregar. As nuvens eram para chuva, não para dados. E as pessoas ainda usavam cartões perfurados de papel para alimentar informações nos computadores. Noble e sua equipe começaram a criar algo que pudesse fazer o trabalho de milhares de cartões perfurados.
Os primeiros disquetes eram gigantes de 8 polegadas que eram difíceis de manusear e armazenar porque se sujavam facilmente. Noble e sua equipe lidaram com esse problema desenvolvendo envelopes finos e duráveis com um elemento que limpava a poeira do disco. E assim nasceu o disquete como o conhecemos. Com o passar dos anos, o disquete encolheu das originais 8 polegadas para 5 ¹/4 polegadas e, depois, para 3 1/2 polegadas.
Em 1977, quando o Apple II foi lançado com duas unidades de disquetes de 5 polegadas, foi um enorme avanço para o consumidor. As empresas poderiam escrever software e sistemas operacionais e distribuí-los facilmente por correio ou armazenar. O computador pessoal estava cada vez mais acessível e fácil de usar. Os disquetes tornaram as informações portáteis — os documentos podem ser salvos em um disquete e abertos em outro computador, e as pessoas podem compartilhar esses discos umas com as outras. Os disquetes continuaram desfrutando do brilho quente dos holofotes até o novo milênio.
"O disquete forneceu a primeira maneira genuinamente fácil de transferir arquivos", diz Roger Kasten, gerente técnico de ativação do armazenamento mundial e SDI Flash da IBM Systems. Nos anos 80 e 90, muitas vezes dependíamos do 'sneaker-net' para transferir dados entre computadores. Tudo o que você precisava fazer era colocar os dados em um disquete, ir até um colega ou amigo, entregar o disquete e permitir que essa pessoa copiasse os dados para seu sistema."
Então, em 2011, toda a fabricação de disquetes cessou.
"No início dos anos 2000, o pen drive USB apareceu", diz Kasten, "Ao longo dos anos seguintes, ele eliminou amplamente o disquete como um dispositivo barato e fácil de transferência de dados."
O disquete tradicional continha apenas cerca de um megabyte de informações. Isso é minúsculo para os padrões atuais. Mas lembre-se, em 1967 as pessoas ainda usavam cartões perfurados de papel para alimentar informações nos computadores. O disquete fez o trabalho de milhares desses cartões. Mais importante, isso gerou inovação que mudou a forma como vemos o armazenamento hoje.
“Avançando rapidamente para 2019, e vemos que os serviços de armazenamento em nuvem substituíram amplamente os pen drives USB como método de transferência de dados de escolha”, diz Kasten, “E a chegada iminente da tecnologia 5G significa que estamos prestes a ver a nuvem assumir um papel ainda maior nas transferências de dados.”
A tecnologia está sempre avançando, e o retrocesso de hoje pode levar à inovação de amanhã.
