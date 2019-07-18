Em 1977, quando o Apple II foi lançado com duas unidades de disquetes de 5 polegadas, foi um enorme avanço para o consumidor. As empresas poderiam escrever software e sistemas operacionais e distribuí-los facilmente por correio ou armazenar. O computador pessoal estava cada vez mais acessível e fácil de usar. Os disquetes tornaram as informações portáteis — os documentos podem ser salvos em um disquete e abertos em outro computador, e as pessoas podem compartilhar esses discos umas com as outras. Os disquetes continuaram desfrutando do brilho quente dos holofotes até o novo milênio.

"O disquete forneceu a primeira maneira genuinamente fácil de transferir arquivos", diz Roger Kasten, gerente técnico de ativação do armazenamento mundial e SDI Flash da IBM Systems. Nos anos 80 e 90, muitas vezes dependíamos do 'sneaker-net' para transferir dados entre computadores. Tudo o que você precisava fazer era colocar os dados em um disquete, ir até um colega ou amigo, entregar o disquete e permitir que essa pessoa copiasse os dados para seu sistema."

Então, em 2011, toda a fabricação de disquetes cessou.

"No início dos anos 2000, o pen drive USB apareceu", diz Kasten, "Ao longo dos anos seguintes, ele eliminou amplamente o disquete como um dispositivo barato e fácil de transferência de dados."