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O custo oculto do Kafka: quando a infraestrutura em tempo real desacelera a engenharia

By Nathalia Costa
Publicado 30/06/2026

A maioria dos engenheiros de software entra na área para criar: projetar sistemas, entregar aplicações e resolver problemas relevantes com dados. A expectativa é concentrar-se em inovação, no impacto para o usuário e na entrega contínua de novos recursos.

A realidade parece diferente em muitas organizações modernas. À medida que os sistemas de dados em tempo real se tornam centrais nas arquiteturas digitais, os desenvolvedores são cada vez mais responsáveis não só por criar aplicações, mas também por operar a infraestrutura que as sustenta. Tarefas como ajustar o desempenho da JVM, gerenciar a integridade do cluster, depurar problemas de replicação e responder a alertas de madrugada deixaram de ser a exceção: estão se tornando parte do dia a dia da engenharia.

Essa lacuna fica ainda mais evidente nas equipes que trabalham com o Apache Kafka.

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A "taxa do Kafka": o custo com que ninguém conta

No papel, o Kafka de código aberto parece uma escolha de custo-benefício excepcional: sem taxas de licenciamento, controle total e máxima flexibilidade. Na prática, o ônus financeiro apenas se desloca do software para as pessoas, o tempo e a complexidade. Em alguns cenários, uma plataforma de streaming interna pode custar até 8 vezes mais para ser construída e mais de 2 vezes mais para ser mantida, em comparação com alternativas gerenciadas.

Essa contrapartida oculta é o que muitas equipes vivenciam como a "taxa do Kafka". Adotar o Kafka não significa apenas adotar uma tecnologia: significa assumir continuamente a responsabilidade de operar um sistema distribuído.

À medida que o uso cresce, essa carga se manifesta de formas tangíveis:

  • Escalonamento manual: as equipes precisam provisionar e reequilibrar os clusters durante os picos de tráfego, muitas vezes sob pressão, como em lançamentos de produtos ou períodos de pico de uso.
  • Manutenção do pipeline: conectores e integrações exigem manutenção constante, aplicação de correções ou até mesmo desenvolvimento personalizado para garantir um fluxo de dados confiável.
  • Governança fragmentada: uma única mudança de esquema pode se propagar pelos sistemas posteriores e, às vezes, prejudicar vários serviços inesperadamente.
  • Vigilância constante: segurança, replicação e conformidade exigem monitoramento contínuo, não uma configuração pontual.

Por exemplo, uma equipe que cria uma experiência de pagamento em tempo real pode, no início, implementar o Kafka com custo mínimo. Mas, à medida que o volume de transações cresce, ela de repente precisa reequilibrar partições, diagnosticar atrasos e garantir apenas o processamento exato, muitas vezes com o negócio em plena operação. O que começou como uma ferramenta de desenvolvimento se torna uma responsabilidade operacional ininterrupta.

Com o tempo, esses problemas se agravam. Mais serviços significam mais dependências. Mais dados significam mais partições e desafios de replicação. Eventualmente, as equipes atingem um teto operacional em que o tempo de engenharia é gasto na manutenção do sistema em vez de melhorá-lo.

A lacuna na experiência do desenvolvedor

Essa crescente carga operacional cria uma lacuna perceptível entre o que os desenvolvedores esperam que seu trabalho seja e o que ele realmente se torna.

Os desenvolvedores modernos esperam se concentrar em criar funcionalidades, entregar melhorias e trabalhar com dados em alto nível. Em vez disso, muitos acabam envolvidos em tarefas pesadas de infraestrutura que interrompem o fluxo e minam o ritmo.

Essa tensão costuma se manifestar de algumas formas recorrentes:

  • Trabalho repetitivo e distração: os desenvolvedores gastam tempo resolvendo problemas de integridade do cluster em vez de escrever a lógica da aplicação.
  • Falta de ferramentas prontas para uso: as equipes reconstroem conectores, camadas de governança ou ferramentas de observabilidade que não vêm prontas de fábrica.
  • Velocidade baixa: acessar dados ou provisionar ambientes muitas vezes depende de processos manuais ou aprovações internas.

Na prática, essa tensão pode aparecer no caso de um desenvolvedor que trabalha em uma funcionalidade de detecção de fraudes. No entanto, ele perde horas depurando por que um grupo de consumidores está acumulando atraso ou por que uma mudança de esquema na etapa anterior prejudicou seu pipeline. Essas interrupções podem parecer pequenas isoladamente, mas se acumulam rapidamente, atrasando as entregas e aumentando a frustração.

O resultado não é apenas ineficiência. É um desalinhamento entre o esforço de engenharia e o impacto no negócio.

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Por que o desafio está se acelerando

Esse desafio fica mais evidente à medida que tendências mais amplas do setor empurram as organizações para sistemas mais complexos e em tempo real.

Três mudanças, em especial, estão acelerando o problema:

  • IA e dados em tempo real: as aplicações de IA dependem cada vez mais de fluxos de dados recentes e continuamente atualizados. Seja para personalização, detecção de fraudes ou recomendações, dados desatualizados ou atrasados afetam diretamente os resultados. Essa tendência eleva o padrão de confiabilidade e latência em todos os sistemas de fluxos.
  • Arquiteturas orientadas a eventos: à medida que as organizações migram de sistemas monolíticos para arquiteturas de microsserviços orientadas a eventos, a complexidade da migração de dados e da coordenação entre sistemas aumenta significativamente.
  • Modernização da nuvem: muitas equipes hoje operam em infraestruturas multinuvem e híbridas. Operar o Kafka nesses ambientes traz mais desafios relacionados a rede, replicação e políticas de segurança.

Somadas, essas tendências tornam o Kafka ao mesmo tempo mais valioso e mais difícil de operar. O que antes era um sistema de back-end agora é uma infraestrutura de missão crítica, amplificando tanto seus benefícios quanto suas demandas operacionais.

Reformulando o problema: foco nos resultados

O problema não é o Kafka em si. O Kafka continua sendo uma das tecnologias mais poderosas e críticas para o fluxo de dados em tempo real. A verdadeira pergunta é: "Seus desenvolvedores deveriam ser responsáveis por operá-lo?"

Cada hora que um engenheiro passa monitorando a integridade dos brokers, resolvendo problemas de replicação ou consertando pipelines quebrados é uma hora roubada da entrega de valor de produto aos seus usuários. Um modelo mais eficaz desloca o paradigma de possuir e operar a infraestrutura para consumir resultados.

As arquiteturas modernas de fluxo de dados usam abstrações poderosas para redefinir completamente o controle, deslocando-o da gestão de sistemas em baixo nível para o design e a governança em alto nível:

  • Elasticidade sem servidor: os sistemas se adaptam automaticamente à demanda em tempo real, eliminando o excesso de provisionamento e a escalabilidade devido ao pânico.
  • Conectividade criada previamente: as equipes se conectam diretamente às integrações existentes para gerenciar o fluxo de dados, em vez de criar pipelines do zero.
  • Governança integrada: contratos de dados claros, facilidade de descoberta e aplicação de esquema substituem o caos sistêmico.
  • Carga operacional reduzida: as atualizações, failovers e replicações ficam em segundo plano sem dificuldades.

Por exemplo, em vez de se preparar para picos de tráfego superprovisionando clusters do Kafka manualmente, uma equipe pode contar com um sistema que escala automaticamente, o que a libera para focar na própria aplicação.

A mudança não é apenas técnica, é conceitual. Os desenvolvedores deixam de gerenciar sistemas para projetar experiências baseadas em dados.

Recupere o tempo da sua engenharia

Quando a carga operacional é reduzida, o impacto nas equipes de engenharia é imediato e visível.

  • As equipes passam menos tempo apagando incêndios e mais tempo construindo.
  • Os experimentos acontecem mais rápido, com menos risco.
  • Fica mais fácil acessar os dados, confiar neles e usá-los.

Imagine um sprint em que:

  • Ninguém está solucionando falhas de brokers.
  • Ninguém é chamado no meio da noite.
  • Ninguém fica travado por chamados de infraestrutura.

Em vez disso, as conversas giram em torno de casos de uso: novas funcionalidades, insights em tempo real e impacto para o cliente. Essa é a experiência que a maioria dos desenvolvedores espera ao escolher essa área, e é isso que as plataformas modernas deveriam proporcionar. O Kafka deveria impulsionar sua inovação, não consumi-la.

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Autor

Nathalia Costa

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