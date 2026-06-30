A maioria dos engenheiros de software entra na área para criar: projetar sistemas, entregar aplicações e resolver problemas relevantes com dados. A expectativa é concentrar-se em inovação, no impacto para o usuário e na entrega contínua de novos recursos.
A realidade parece diferente em muitas organizações modernas. À medida que os sistemas de dados em tempo real se tornam centrais nas arquiteturas digitais, os desenvolvedores são cada vez mais responsáveis não só por criar aplicações, mas também por operar a infraestrutura que as sustenta. Tarefas como ajustar o desempenho da JVM, gerenciar a integridade do cluster, depurar problemas de replicação e responder a alertas de madrugada deixaram de ser a exceção: estão se tornando parte do dia a dia da engenharia.
Essa lacuna fica ainda mais evidente nas equipes que trabalham com o Apache Kafka.
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No papel, o Kafka de código aberto parece uma escolha de custo-benefício excepcional: sem taxas de licenciamento, controle total e máxima flexibilidade. Na prática, o ônus financeiro apenas se desloca do software para as pessoas, o tempo e a complexidade. Em alguns cenários, uma plataforma de streaming interna pode custar até 8 vezes mais para ser construída e mais de 2 vezes mais para ser mantida, em comparação com alternativas gerenciadas.
Essa contrapartida oculta é o que muitas equipes vivenciam como a "taxa do Kafka". Adotar o Kafka não significa apenas adotar uma tecnologia: significa assumir continuamente a responsabilidade de operar um sistema distribuído.
À medida que o uso cresce, essa carga se manifesta de formas tangíveis:
Por exemplo, uma equipe que cria uma experiência de pagamento em tempo real pode, no início, implementar o Kafka com custo mínimo. Mas, à medida que o volume de transações cresce, ela de repente precisa reequilibrar partições, diagnosticar atrasos e garantir apenas o processamento exato, muitas vezes com o negócio em plena operação. O que começou como uma ferramenta de desenvolvimento se torna uma responsabilidade operacional ininterrupta.
Com o tempo, esses problemas se agravam. Mais serviços significam mais dependências. Mais dados significam mais partições e desafios de replicação. Eventualmente, as equipes atingem um teto operacional em que o tempo de engenharia é gasto na manutenção do sistema em vez de melhorá-lo.
Essa crescente carga operacional cria uma lacuna perceptível entre o que os desenvolvedores esperam que seu trabalho seja e o que ele realmente se torna.
Os desenvolvedores modernos esperam se concentrar em criar funcionalidades, entregar melhorias e trabalhar com dados em alto nível. Em vez disso, muitos acabam envolvidos em tarefas pesadas de infraestrutura que interrompem o fluxo e minam o ritmo.
Essa tensão costuma se manifestar de algumas formas recorrentes:
Na prática, essa tensão pode aparecer no caso de um desenvolvedor que trabalha em uma funcionalidade de detecção de fraudes. No entanto, ele perde horas depurando por que um grupo de consumidores está acumulando atraso ou por que uma mudança de esquema na etapa anterior prejudicou seu pipeline. Essas interrupções podem parecer pequenas isoladamente, mas se acumulam rapidamente, atrasando as entregas e aumentando a frustração.
O resultado não é apenas ineficiência. É um desalinhamento entre o esforço de engenharia e o impacto no negócio.
Esse desafio fica mais evidente à medida que tendências mais amplas do setor empurram as organizações para sistemas mais complexos e em tempo real.
Três mudanças, em especial, estão acelerando o problema:
Somadas, essas tendências tornam o Kafka ao mesmo tempo mais valioso e mais difícil de operar. O que antes era um sistema de back-end agora é uma infraestrutura de missão crítica, amplificando tanto seus benefícios quanto suas demandas operacionais.
O problema não é o Kafka em si. O Kafka continua sendo uma das tecnologias mais poderosas e críticas para o fluxo de dados em tempo real. A verdadeira pergunta é: "Seus desenvolvedores deveriam ser responsáveis por operá-lo?"
Cada hora que um engenheiro passa monitorando a integridade dos brokers, resolvendo problemas de replicação ou consertando pipelines quebrados é uma hora roubada da entrega de valor de produto aos seus usuários. Um modelo mais eficaz desloca o paradigma de possuir e operar a infraestrutura para consumir resultados.
As arquiteturas modernas de fluxo de dados usam abstrações poderosas para redefinir completamente o controle, deslocando-o da gestão de sistemas em baixo nível para o design e a governança em alto nível:
Por exemplo, em vez de se preparar para picos de tráfego superprovisionando clusters do Kafka manualmente, uma equipe pode contar com um sistema que escala automaticamente, o que a libera para focar na própria aplicação.
A mudança não é apenas técnica, é conceitual. Os desenvolvedores deixam de gerenciar sistemas para projetar experiências baseadas em dados.
Quando a carga operacional é reduzida, o impacto nas equipes de engenharia é imediato e visível.
Imagine um sprint em que:
Em vez disso, as conversas giram em torno de casos de uso: novas funcionalidades, insights em tempo real e impacto para o cliente. Essa é a experiência que a maioria dos desenvolvedores espera ao escolher essa área, e é isso que as plataformas modernas deveriam proporcionar. O Kafka deveria impulsionar sua inovação, não consumi-la.
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