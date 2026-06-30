No papel, o Kafka de código aberto parece uma escolha de custo-benefício excepcional: sem taxas de licenciamento, controle total e máxima flexibilidade. Na prática, o ônus financeiro apenas se desloca do software para as pessoas, o tempo e a complexidade. Em alguns cenários, uma plataforma de streaming interna pode custar até 8 vezes mais para ser construída e mais de 2 vezes mais para ser mantida, em comparação com alternativas gerenciadas.

Essa contrapartida oculta é o que muitas equipes vivenciam como a "taxa do Kafka". Adotar o Kafka não significa apenas adotar uma tecnologia: significa assumir continuamente a responsabilidade de operar um sistema distribuído.

À medida que o uso cresce, essa carga se manifesta de formas tangíveis:

Escalonamento manual: as equipes precisam provisionar e reequilibrar os clusters durante os picos de tráfego, muitas vezes sob pressão, como em lançamentos de produtos ou períodos de pico de uso.

Manutenção do pipeline: conectores e integrações exigem manutenção constante, aplicação de correções ou até mesmo desenvolvimento personalizado para garantir um fluxo de dados confiável.

Governança fragmentada: uma única mudança de esquema pode se propagar pelos sistemas posteriores e, às vezes, prejudicar vários serviços inesperadamente.

Vigilância constante: segurança, replicação e conformidade exigem monitoramento contínuo, não uma configuração pontual.

Por exemplo, uma equipe que cria uma experiência de pagamento em tempo real pode, no início, implementar o Kafka com custo mínimo. Mas, à medida que o volume de transações cresce, ela de repente precisa reequilibrar partições, diagnosticar atrasos e garantir apenas o processamento exato, muitas vezes com o negócio em plena operação. O que começou como uma ferramenta de desenvolvimento se torna uma responsabilidade operacional ininterrupta.

Com o tempo, esses problemas se agravam. Mais serviços significam mais dependências. Mais dados significam mais partições e desafios de replicação. Eventualmente, as equipes atingem um teto operacional em que o tempo de engenharia é gasto na manutenção do sistema em vez de melhorá-lo.