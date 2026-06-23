Atualmente, as soluções automatizadas resolvem apenas cerca de 14% das dúvidas dos clientes. Os clientes esperam fazer uma pergunta a um chatbot, receber uma resposta clara, refinar sua pergunta, mudar de direção e ainda serem compreendidos. Eles esperam que os sistemas mantenham o contexto, lidem com a ambiguidade, lembrem de suas necessidades em várias sessões e respondam de uma forma que pareça natural, porque chatbots voltados para o consumidor, como o ChatGPT, proporcionam essa experiência.

Então, eles perguntam ao banco, seguradora ou provedor de telecomunicações e têm uma experiência diferente com a equipe de atendimento ao cliente. Eles se perguntam: “Por que esse chatbot não funciona da mesma forma que o chatbot que eu uso?”

Em vez disso, eles se deparam com fluxos rígidos, perguntas repetidas e becos sem saída que os levam a solicitar um atendente humano. Quando isso acontece com frequência, os clientes perdem totalmente a confiança nos canais digitais. Eles podem recorrer a ferramentas externas de IA como sua principal interface para entender produtos, políticas e serviços, colocando as empresas em risco de perder o controle do relacionamento com o cliente.

Para os líderes de atendimento ao cliente, a consequência dessa experiência é imediata: aumento dos custos do serviço, diminuição da contenção e uma falha na experiência do cliente. Substituir agentes humanos por chatbots que não conseguem resolver problemas deixa os clientes frustrados e sem suporte. Quando um cliente não consegue receber ajuda, ele não apenas se desconecta, ele vai embora.