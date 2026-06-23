Atualmente, as soluções automatizadas resolvem apenas cerca de 14% das dúvidas dos clientes. Os clientes esperam fazer uma pergunta a um chatbot, receber uma resposta clara, refinar sua pergunta, mudar de direção e ainda serem compreendidos. Eles esperam que os sistemas mantenham o contexto, lidem com a ambiguidade, lembrem de suas necessidades em várias sessões e respondam de uma forma que pareça natural, porque chatbots voltados para o consumidor, como o ChatGPT, proporcionam essa experiência.
Então, eles perguntam ao banco, seguradora ou provedor de telecomunicações e têm uma experiência diferente com a equipe de atendimento ao cliente. Eles se perguntam: “Por que esse chatbot não funciona da mesma forma que o chatbot que eu uso?”
Em vez disso, eles se deparam com fluxos rígidos, perguntas repetidas e becos sem saída que os levam a solicitar um atendente humano. Quando isso acontece com frequência, os clientes perdem totalmente a confiança nos canais digitais. Eles podem recorrer a ferramentas externas de IA como sua principal interface para entender produtos, políticas e serviços, colocando as empresas em risco de perder o controle do relacionamento com o cliente.
Para os líderes de atendimento ao cliente, a consequência dessa experiência é imediata: aumento dos custos do serviço, diminuição da contenção e uma falha na experiência do cliente. Substituir agentes humanos por chatbots que não conseguem resolver problemas deixa os clientes frustrados e sem suporte. Quando um cliente não consegue receber ajuda, ele não apenas se desconecta, ele vai embora.
A maior parte da automação de atendimento ao cliente foi construída em um modelo simples: guiar o cliente por um caminho predefinido. Pressione 1 para isso, 2 para aquilo. Mesmo com os chatbots substituindo as árvores telefônicas, a arquitetura subjacente permaneceu praticamente a mesma. Esses sistemas usavam lógica baseada em regras com IA limitada aos detalhes técnicos. Eles conseguiam converter fala em texto, detectar intenções, extrair algumas entidades e migrar usuários por meio de fluxos predefinidos, mas somente quando a conversa seguia exatamente o caminho esperado pelo sistema.
No entanto, os clientes mudam de direção, fazem perguntas de acompanhamento e combinam problemas. Eles esperam que o sistema entenda e interprete corretamente o que eles querem dizer. É aqui que as gerações anteriores de automação tendem a falhar e é por isso que muitas organizações continuam com baixa contenção, apesar de anos de investimento em automação do atendimento ao cliente.
Para atender às crescentes expectativas, é necessária uma abordagem diferente. Um modelo que não obrigue os clientes a seguirem caminhos rígidos, mas que possa entender a intenção, adaptar-se em tempo real e concluir a tarefa.
Problemas de serviço grandes e complexos se tornam mais gerenciáveis quando são divididos em tarefas menores e focadas. Em vez de pedir a um único sistema para fazer tudo, as organizações podem atribuir partes da interação a agentes de IA especializados.
Um agente pode iniciar a conversa e interpretar o que o cliente precisa. Simultaneamente, outro pode recuperar conhecimento relevante, enquanto um terceiro pode executar uma transação, como atualizar uma conta ou verificar o status da reclamação, e assim por diante. Cada agente de IA faz bem um trabalho e, juntos, ajudam a resolver todo o problema.
Esse modelo é a ideia central por trás da orquestração agêntica na atenção ao cliente. Isso muda a automação de programas monolíticos do tipo "se-então" para um sistema coordenado de agentes de IA projetado em torno da resolução.
Uma cliente enfrenta uma emergência médica e está com pouco dinheiro para o restante do mês. Ela precisa solicitar o adiamento do pagamento de uma parcela de USD 500 do carro. Em vez de ligar para uma central de atendimento, ela recorre ao assistente de IA do seu banco.
Veja como um sistema agêntico lida com a interação:
Cada agente conclui uma tarefa específica e compartilha os resultados por meio de uma camada de contexto compartilhada. Em seguida, a camada de orquestração monta o resultado e apresenta os termos do empréstimo atualizados ao cliente para aprovação.
Se ela aceitar:
Nos sistemas tradicionais, cada etapa desse processo exigiria uma lógica explicitamente programada. Os desenvolvedores precisariam definir todas as regras, condições e caminhos possíveis com antecedência, tornando o sistema rígido e difícil de adaptar.
Com a orquestração agêntica, o modelo muda. Em vez de criar um script para cada resultado, as equipes podem definir metas, restrições e políticas. Os agentes determinam dinamicamente como concluir a tarefa, dentro de limites preestabelecidos. Esse processo reduz consideravelmente o tempo de desenvolvimento, de semanas de programação a horas de configuração, e resulta em sistemas muito menos frágeis quando a complexidade do mundo real inevitavelmente surge.
Identifique as 10 ou 15 intenções que geram mais volume, mais custo ou mais frustração ao cliente. Em muitas organizações, isso inclui casos de uso como questionamentos sobre faturas, reclamações, atualizações de contas, perguntas sobre status de entrega ou serviço e outras interações que são comuns e difíceis de resolver de forma eficiente.
Essas jornadas são aquelas em que os benefícios econômicos costumam ser mais evidentes. As interações automatizadas normalmente custam entre USD 0,03 e 0,25 por chamada, enquanto as interações com agentes em tempo real variam de USD 3,00 a USD 6,50 por chamada. Quando muitas dessas interações são encaminhadas para atendimento humano, as empresas permanecem presas ao modelo econômico dos canais de atendimento humano. A oportunidade é melhorar a porcentagem de interações resolvidas por meio da automação, especialmente em jornadas de alto volume e alto atrito.
O objetivo não é remover totalmente os agentes humanos do processo. É envolvê-los nos momentos certos, quando é necessário julgamento, empatia, negociação ou tratamento de exceções.
Quando bem executada, a orquestração por agentes melhora a qualidade da transferência humana, transmitindo o contexto completo, reduzindo a repetição e ajudando os agentes a retomar a interação sem obrigar o cliente a recomeçar.
Outra vantagem da orquestração é que ela cria um ciclo de feedback mais forte.
Ao analisar os resultados das interações e o desempenho dos agentes, as organizações podem refinar fluxos de trabalho, melhorar a coordenação entre os agentes, identificar lacunas no conhecimento ou na integração de sistemas e aumentar constantemente as taxas de resolução ao longo do tempo.
O IBM watsonx Orchestrate oferece às equipes de atenção ao cliente um caminho para migrar de uma automação fragmentada para um modelo mais coordenado e orientado para a ação. Ele permite que as organizações criem e administrem agentes de IA que funcionam em sistemas e fluxos de trabalho existentes, ajudando as equipes a melhorar a resolução de problemas sem precisar substituir seu ambiente de contact center.
Também é compatível com uma abordagem de ecossistema aberto, incluindo recursos de voz e conversação de parceiros como Deepgram e ElevenLabs. Essa abordagem possibilita que as empresas projetem experiências com as tecnologias mais recentes, que refletem melhor como os clientes desejam interagir.
E o mais importante, ele reúne orquestração, ação e governança. Isso significa que as organizações de atenção ao cliente podem fazer mais do que gerar respostas melhores: elas podem conectar conversas a sistemas de negócios, preservar o contexto em todas as interações e operar dentro dos controles exigidos pelas empresas. O resultado é uma base mais sólida para melhorar a contenção, reduzir a dependência de agentes em tempo real e oferecer uma atenção ao cliente mais consistente em escala.
Veja o IBM watsonx Orchestrate em ação com o Farmers State Bank
Explore o IBM watsonx Orchestrate
Saiba como a IA agêntica está remodelando o atendimento ao cliente: aumentando a produtividade dos agentes, aprimorando a experiência do cliente e impulsionando o crescimento estratégico.
Aprenda estratégias comprovadas para aumentar a produtividade e impulsionar a transformação empresarial com IA e inovação no núcleo.
Saiba como as organizações estão deixando de lançar a IA em pilotos díspares para usá-la para impulsionar a transformação no núcleo.
Aprofunde-se nesse guia abrangente que detalha os principais casos de uso, os principais recursos e recomendações passo a passo para ajudar você a escolher as soluções certas para sua empresa.
Garanta uma vantagem competitiva com o nossos especialistas em IA. Receba insights semanais sobre as últimas notícias, tendências e inovações em IA e o impacto nos negócios.
Supere barreiras e avance com coragem e convicção na era da IA generativa.
Fortaleça sua equipe de atendimento ao cliente e encante seus clientes com agentes de atenção ao cliente watsonx pré-configurados, criados para o seu negócio.
Evite que as pessoas enfrentem experiências ruins. Utilize o agente de IA para promover a satisfação do cliente e aumentar o ROI.
Vislumbre, projete e entregue experiências mais inteligentes ao longo de toda a jornada do cliente para gerar valor e impulsionar o crescimento